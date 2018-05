Scarlett Johansson, la actriz más sexy del mundo, canta de 10

Scarlett Johansson, sensual, inteligente, mística y la mujer que todos quieren para ir a cenar y después en su cama, acaba de hacer historia.

Por primera vez, una actriz se coloca en el Top 10 de los intérpretes más taquilleros del cine. Y además, canta.Scarlett Johansson, sensual, inteligente, mística y la mujer que todos quieren para ir a cenar y después en su cama, acaba de hacer historia. Por primera vez, una actriz se coloca en el Top 10 de los intérpretes más taquilleros del cine.

1: La más taquillera en la historia

A sus 33 años, la actriz es la única mujer que se ha colado en el Top 10 de los histriones más taquilleros en la reconocida lista de Box Office Mojo. Ocupa el número 10 con una recaudación total de 3.3 billones de dólares. La cinta que la puso en la lista es The Avengers (Los Vengadores) con un total de 623. 4 millones de dólares.

2: El primer reconocimiento

Cuando era apenas una adolescente participó en la cinta Manny & Lo en 1996, su papel de Amanda, una niña huérfana que escapa junto a su hermana de sus familias adoptivas, le dio una nominación al premio Independent Spirit a la mejor actriz, los críticos dijeron que si así actuaba a esa edad, se convertiría en una madura actriz importante y así fue.

3: La transición

Tras aparecer en cintas como My brother the pig y Ghost World, donde fue ampliamente aplaudida, dio el paso a la primera cinta adulta con Lost in traslation, de la mano de Bill Murray. La crítica la adoró y uno de los primeros comentarios que tuvo del New York Time señalaba que la actriz pasaba como una mujer de 25 años, aunque para ese tiempo tenía 18.

4: Llueven premios

Gracias a Lost in traslation, Scarlett ganó el premio BAFTA, el Boston Society of Film Critics y fue nominada a Globo de Oro como Mejor Actriz. La marea no paró ahí, con su siguiente cinta Girl With a Pearl Earing, Johansson fue nominada una vez mpas al BAFTA y al Globo de Oro.

5: Nola Rice

El papel que la convertía en la nueva musa de Woody Allen llegó con Nola Rice, una mujer que lo hará todo en nombre de la obsesión. El director hizo magia con la actriz que consiguió su cuarta nominación al Globo de Oro. Cada vez más provocativa y sensual, Johansson maduraba a pasos agigantados.

6: Wody, Woody

Su tercera película con el afamado cineasta llegó de la mano de Penélope Cruz y Javier Bardem, Vicky Cristina Barcelona es una de las más rentables de Allen. La crítica la recibió con agrado y Scarlett iba escalando posiciones, luego de algunos fracasos como The Nanny Diaries.

7: Los Vengadores

La cinta que más dinero le ha dado a Johansson y la puso en las más taquilleras, llegó como una casi casualidad, la elegida para interpretar a la Viuda Negra era en realidad Emily Blunt, pero tras un problema de agenda, Scarlett tomó el papel.

8: También el Tony

Scarlett no sólo es rentable en cine. En 2009 hizo su debut en Broadway con A view from the bridge que le dio en 2010 en Tony como Mejor Actriz por la obra escrita por Arthur Miller.

9: Sus amores

En los 2000 salió con el guitarrista de Fun, Jack Antonoff, luego lo hizo con Josh Harnett, y en 2008 se casó con Rayan Reynolds, sólo un año y medio después la pareja anunció su separación. Fue pareja, también, de Sean Penn, luego de Nate Naylor, un publicista y en 2013 se le relacionó con Romain Dauriac, dueño de una agencia de publicidad con quien en 2014 tuvo una niña, Rose Dorothy.

10: La más sexy ¡por mayoría!

La revista Esquire elige cada año a la mujer más sexy. Johansson fue elegida en dos ocasiones, en 2006 y 2013. En alguna ocasión, Scarlett dijo que tenía un apretada agenda debido a que a sus 28 años la carrera comenzaría a ir para abajo, le ofrecerían pronto, papeles de madre y luego simplemente, ya no lo ofrecerían. Se quivocaba.