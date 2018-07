Este presentador de un evento benéfico para discapacitados insta al público a "cerrar la boca"

El presentador de televisión australiano Greg Thomson ha sido suspendido en su trabajo después de que se hiciera público un video en el que aparece diciendo palabrotas e insultando al público en un evento benéfico donde actuó de anfitrión.

El incidente ocurrió el pasado 13 de julio en un almuerzo benéfico de 270 dólares por persona organizado por el grupo de apoyo a discapacitados Inala en el hotel Four Seasons de Sídney, informa el periódico australiano The New Daily.