Críticas a Bill Clinton por mirarle el culo a Ariana Grande en el funeral de Aretha Franklin

El expresidente estadounidense Bill Clinton ha sido blanco de críticas en redes sociales luego de que sus expresiones de luto en el funeral de Aretha Franklin aparentemente se esfumaran durante la presentación artística de la cantante Ariana Grande, según rt.

Los internautas prestaron especial atención a la mirada fija de Clinton —acompañada de una sonrisa boquiabierta— sobre la estrella pop, mientras la artista interpretaba frente al público el éxito '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' de la fallecida reina del 'soul'.