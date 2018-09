Estadounidenses queman zapatillas Nike, en protesta por su nueva campaña

En 2016 el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick se vio envuelto en una agria polémica cuando, antes de uno de los partidos, se negó a ponerse en pie mientras sonaba el himno nacional de EE.UU. Kaepernik explicó después que de esa forma quiso protestar contra la brutalidad policial contra los afroamericanos, según rt.

Si bien otros jugadores de fútbol americano siguieron su ejemplo, su forma de actuar desató una ola de indignación entre hinchas conservadores, escándalos y hasta descontento del presidente Donald Tump.

Ahora Kaepernik ha firmado un contrato promocional con Nike en el marco de su nueva campaña publicitaria para conmemorar el 30 aniversario del lema 'Just Do It' ("Solo hazlo"), y muchos recuerdan su 'feo' al himno nacional.