La Justicia brasileña vota para mantener a Lula da Silva en prisión

Tres de los cinco ministros de la Segunda Cámara del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron para negar el recurso que permitiría la libertad para el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El primer voto en contra del recurso interpuesto por los abogados de Lula fue del ministro Edson Fachin, cuya decisión fue respaldada por Dias Toffoli. Gilmar Mendes también votó para que el proceso continúe con el ex mandatario tras las rejas, detalla O Globo. Aún faltan los votos de Ricardo Lewandowski y Celso de Mello. Sin embargo, sea cuál sea su decisión, no cambiará el resultado del juicio: el ex mandatario de Brasil y aspirante a los comicios presidenciales deberá continuar en prisión.