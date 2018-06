Periodista de la CNN es insultado en un mitin de Trump :”¡Vete a casa, la CNN apesta!"

Este lunes fue un duro día para el corresponsal de la CNN en la Casa Blanca, Jim Acosta, que se vio obligado a enfrentarse al desdén unánime de una multitud en un mitin de Donald Trump.

La 'acalorada' recepción se produjo en la ciudad de West Columbia, en Carolina del Sur, adonde el presidente de EE.UU. había acudido para dar su apoyo al candidato republicano en las primarias del estado, Henry McMaster, publica Fox News.

A crowd yells out “Go home Jim” and “fake news” before Monday night #Trump rally in Cayce. #Chsnews pic.twitter.com/NDuNUxWEQK