Israel y Hamás restablecen la tregua en la Franja de Gaza

Tras una intensa jornada de enfrentamientos en la Franja de Gaza, Israel y Hamás acordaron restablecer el alto el fuego en ese territorio, afirmó este sábado un portavoz de ese movimiento palestino citado por Reuters.

"Con los esfuerzos de Egipto y las Naciones Unidas se acordó volver a la era de calma entre [Israel] y las facciones palestinas", indicó Fawzi Barhoum, vocero del grupo, especificando que la tregua dio inicio este viernes a las 22:00 GMT.

Hasta el momento, no obstante, Tel Aviv no ha provisto ninguna confirmación oficial de haber accedido a algún alto el fuego con Hamás. Lo mismo sucedió hace una semana, con reportes de una tregua entre ambas partes que no fueron confirmados por Israel. Durante la última semana, Israel ha llevado a cabo el mayor número de ataques aéreos contra Hamás desde la operación Margen Protector en 2014, una serie de bombardeos israelíes que durante siete semanas provocaron la muerte de miles de palestinos. Un cese al fuego indefinido se estableció en la Franja de Gaza en agosto de ese año; no obstante, las acciones ofensivas entre las dos partes se reanudaron pocos meses después y continúan intermitentemente hasta la fecha.

Intensa jornada de enfrentamientos La tregua surge un día después de que Israel lanzara decenas de ataques aéreos sobre Gaza, en respuesta a "un severo ataque con disparos contra los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", que resultó en la primera muerte de un soldado del país israelí en servicio activo en Gaza desde 2014.