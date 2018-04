Presenta su renuncia el primer ministro de Armenia tras días de protestas antigubernamentales

El primer ministro de Armenia, Serzh Sargsián, ha renunciado su cargo este 23 de abril debido a las protestas masivas contra su nombramiento, informa el portal local news.am con referencia a la declaración oficial del político. "Me dirijo a ustedes por última vez como jefe de Estado. [El líder opositor] Nikol Pashinián tenía razón. Yo me equivoqué. Ante esta situación existen varias soluciones, pero no quiero emplear ninguna, no es lo mío. Renuncio como líder de nuestro país", ha declarado Sargsián. Armenia ha sido escenario de protestas masivas contra el nombramiento del expresidente de ese país, Serzh Sargsián, como primer ministro desde el 13 de abril. Ese político lideró Armenia hasta comienzos de abril de este año y el Parlamento armenio le eligió como primer ministro el pasado 17 de abril. Debido a las reformas constitucionales que aprobó en 2015, este año Armenia se convirtió en una república parlamentaria en la que se amplía el poder del primer ministro, que se convierte en la figura más poderosa del país.