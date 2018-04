'Fofisanos' vs 'fitness'

Hoy, con las vacaciones de verano, la psicina y la playa a la vuelta de la esquina, toca hablar de los ‘fofisanos‘ y las ‘gordibuenas‘ ¿Os suena?

El tema llegó a España después de que MacKenzie Pearson escribió en su blog un post ‘Why Girls love the Dad Bod', contado el atractivo y ventajas de los hombres con barriga, a los que denominó ‘dad bod‘ o ‘cuerpo-papá‘.

Hombres que lucían la barriga felices y disfrutaban de la cerveza y la pizza sin preocuparse por los abdominales. Más o menos, la chica decía que le encantaba ese espíritu y que eran hombres más atractivos y atrayentes para ella que los que salían en los anuncios con cuerpos perfectos con abdominales.

En España el término ‘dad bod‘ se tradujo como ‘fofisanos‘, mala traducción porque una cosa es que te guste tu vecino barriguitas que te invita a su barbacoa con los niños, y otra que porque se relaje con el tema del entrenamiento abdominal, sea el más sano del barrio.

El fofisano relaciona kilos y salud, no tiene nada que ver con la idea original. El tema se ha pone moda cada verano, y ya hay hasta definición del ‘fofisano‘ o ‘dad bod‘: hombres con barriga, no obesos, que van al gimnasio ocasionalmente pero no tienen abdominales, beben alcohol, especialmente cerveza y más los fines de semana, y no se cortan comiendo pizzas, hamburguesas y tapas varias veces a la semana, vamos que no se estresan con la dieta, aunque tampoco son grandes comilones.

Ejemplos oficiales son los actores tan famosos como Leonardo diCaprio y Javier Barden, que han sido ídolos sexuales en sus épocas de ‘tíos buenos' y ahora van a la playa con su novia modelo flaquísima, el rubio, y con su estupenda mujer y los niños el moreno. Tan guapos como siempre y tan a gusto con sus barrigas.

No podía faltar la contrapartida femenina al ‘dad bod‘ o ‘fofisano‘, la ‘mom bod‘ , traducida como gordibuena, otra mala traducción, porque en EE.UU.

La mom bod es una madre con estrías en la barriga de los embarazos y muslos con celulitis, y aquí, la ‘gordibuena‘ es un pibón. Una chica guapa con curvas de las de calendario de garage.

Y aún voy más allá, si el ‘fofisano‘ español es un hombre en bañador con barriguita y cervecita en la mano con cara de buena persona, la ‘gordibuena‘ española es una mujer en ropa interior sexy, maquillada y peinada perfectamente y en pose de ‘qué buena estoy y qué segura me encuentro con mis curvas'. Otro tema más para reflexionar.

Al hacer busquedas en Google España e internacional con diferentes palabras: ‘fofisanos‘, ‘dad bod‘, ‘mom bod‘, ‘gordibuenas‘, etc., sorprede encontrar que el tema está muy de moda en webs y blogs de actualidad, noticias y moda, es una tendencia y una buena excusa a la hora de enfrentarse al ‘momento bikini' en verano, ‘la barriga está de moda'.

Al ir más allá para buscar información para un artículo de nutrición y salud, hago una busqueda relacionando conceptos como: ‘fofisanos‘ y ‘fitness‘ ‘salud‘, el tema se complica.