Helio Haus comenzó a cumplir su sueño tras jubilarse: bailar ballet. Pasados ocho años, ya con 80, este brasileño practica sus pasos 10 horas a la semana: "Nunca me diré 'eres demasiado viejo, no puedes hacer nada'. Por supuesto, sé muy bien que no tengo 20 años, pero lo daré todo".