Zuckerberg ante el Congreso: "Fue mi error, lo siento"

Durante la audiencia 'Facebook, la privacidad de las redes sociales, y el uso y abuso de datos', Mark Zuckerberg respondió a las preguntas de las comisiones jurídica y de comercio, ciencia y transporte del Senado de Estados Unidos respecto a las filtraciones de datos de esa red social y el escándalo de Cambridge Analytica. Esta consultora británica obtuvo acceso a los datos de decenas de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento y habría empleado esa información privada para manipular a los votantes e influir a favor de Donald Trump durante los comicios presidenciales que EE.UU. celebró en 2016. "No hemos hecho lo suficiente para evitar los daños que han sido causados. No hemos tomado un enfoque lo suficientemente amplio y ha sido un error, ha sido mi error y me disculpo", dijo Zuckerberg al iniciar su intervención, señalando que es "responsable por lo que ha pasado". Al ser preguntado de por qué no informó a las autoridades cuando descubrió que Cambridge Analytica recopilaba los datos de los usuarios de la red social, Zuckerberg dijo que había pedido a la compañía británica que borrara la información recogida. Según el fundador de Facebook, Cambridge Analytica le aseguró que eliminaría todos los datos recopilados de manera inapropiada, por lo que no hizo el respectivo seguimiento debido a que consideraba un caso cerrado. Asimismo añadió que Facebook no bloqueó a Cambridge Analytica porque la compañía británica no usaba los servidores de la red social. "Cuando nos enteramos, no teníamos nada que bloquear", comentó.