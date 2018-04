Este video viral explica por qué Zuckerberg provoca una mala impresión

Mark Zuckerberg tiene una mala reputación entre la gente porque no sabe presentarse de manera correcta, según cree Charlie Houpert, youtuber del canal "Charisma on Command" ("Carisma al mando", en español), que versa sobre reglas de comportamiento y carisma personal.

En un video llamado "Why Mark Zuckerberg seems evil" ("Por qué Mark Zuckerberg parece malvado"), que se ha vuelto viral y tiene ya más de 600.000 visitas, el youtuber explica paso a paso el porqué el fundador de Facebook, en su opinión, no parece una persona creíble.