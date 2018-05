Lamentablemente no todo lo que brilla es oro, en especial si hablamos del WhatsApp y sus grupos, donde no falta quien mande cadenas de oraciones, venda productos varios, comparta chismes o te de por visto y no conteste.

El gran peligro del chat es que todo lo que escribimos puede ser usado en nuestra contra.

Al final, todas tenemos una historia en WhatsApp y la vida sin esa aplicación no sería la misma.