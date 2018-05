Las 10 cosas que haces mal todos los días... ¡novato!

Lo tremendo es que hasta que no has visto este vídeo, no sabías que lo estabas haciendo mal.

No te preocupes, porque nadie es perfecto y todos cometemos errores, pero varias veces caemos en ciertas equivocaciones de las que difícilmente logramos dar cuenta.

Es muy probable que muchas de tus acciones cotidianas las desarrolles incorrectamente, incluso las más simples. Por eso, además del vídeo, hoy te vamos a contar más de esas cosas que haces mal todos los días

Defecar

Otra cosa que hacemos a diario y que -gracias a los baños modernos- realizamos de forma incorrecta, ya que nuestro cuerpo no está diseñado para sentarse en un retrete a defecar. Sentarse en el excusado, con los pies en el suelo y el cuerpo hacia adelante, hace que realicemos más fuerza que la necesaria y estemos expuestos a tener hemorroides u otras afecciones. La posición ideal es

Lavarse las manos con jabón incorrecto

No uses jabón antibacteriano. Mata a las bacterias malignas, pero también a las buenas, destruyendo la inmunidad del tejido y aumentando el riesgo de infección. Además, el jabón equivocado puede incluso causar desequilibrio hormonal.

Sentarse (Exceso)

No, no nos referimos a una posición incorrecta de sentado (es obvio). Sentarse demasiado tiempo durante el día puede resultar en serios problemas de salud. Asegúrate de hacer pausas para ejercitarte durante el trabajo. Incluso un paseo simple cada vez bastará.

No uses la lavadora

Tu ropa lavada podrían no estar tan limpia como piensas. Puede haber restos de heces, bacteria E. coli, moho y hongos en el tambor de la lavadora. Recuerda limpiar el interior del electrodoméstico periódicamente.

Exeso o falta de sueño

La falta de sueño disminuye la actividad cerebral. Dormir menos de siete horas completas, o incluso nueve horas, en una persona adulta podría provocar problemas de memoria, falta de creatividad, labilidad emocional y escasa inmunidad. Recuerda que no puedes ganarle a la falta de sueño, ni al sueño de más. Cuida tu descanso. Sorprendentemente, el exceso de sueño es tan perjudicial como la falta del mismo.