Podemos se niega a homenajear a Ignacio Echeverría en Ferrol, su ciudad natal

No tienen vergüenza. Mientras toda España y media Europa se rinden ante la valentía del "héroe del monopatín", Ignacio Echeverría, en su Ayuntamiento natal, la localidad coruñesa de Ferrol, Podemos y sus compinches le niegan cualquier tipo de homenaje.

El alcalde Jorge Juan Suárez, cabeza de lista de En Común Podemos, se ha negado desde el primer momento en tener un gesto, un detalle con su ciudadano más honorable, y tamaño derroche de estupidez y sectarismo indigna a las redes sociales.

Como recuerda María Fidalgo Casares en XYZ, Echeverría ha recbido todo tipo de homenajes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le concedía este 10 de junio de 2017, en el mismo aeropuerto donde recibía su cadáver, la Medalla al Mérito Civil.

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, elogiaba su actuación; hubo también homenajes y reconocimientos en su lugar de veraneo, el pueblo de vecindad de sus padres, y en As Pontes (La Coruña), donde pasó su infancia... --La ciudad natal de Ignacio Echeverría niega rendirle cualquier homenaje--

Sin embargo, en su ciudad natal, Ferrol, la corporación municipal -gobernada por una coalición de izquierdas y nacionalistas- permanecía pasiva para sorpresa e indignación de gran parte de sus vecinos. Ni crespón en la bandera a media asta, ni días de luto, ni concentración... Hasta hoy, apenas 6 líneas escuetas de condolencia en la página web.

La jefe de Prensa del Concello de Ferrol confirmaba al diario online XYZ que se reunirá la Junta de Portavoces y ya decidirá si se le dedica un espacio...

"No hay prevista otra medida", puntualizaba.

Con respecto a las razones de no hacerlo, argumentaba dos sin sonrojarse:

"No queremos quitar protagonismo a As Pontes" y "este chico no tenía vinculación con la ciudad".

A lo largo del día no solo no se había convocado a la Junta de Portavoces, sino que se mandó un escrito informando a dicha junta de que "en As Pontes estaba convocada una concentración por si querían asistir"... y hasta el lunes .

Ignacio nació hace 39 años en el Hospital General de Ferrol, cuando su padre, natural de Asturias, estaba desplazado en esta ciudad. En La Coruña viven una hermana de su madre y un primo. Precisamente, la última vez que viajaron hasta Galicia fue en el 2015 con motivo de la boda de este familiar, una oportunidad que aprovecharon para acercarse hasta As Pontes.

En 1986, cuando Ignacio -que es el tercero de cinco hermanos: Joaquín, Enrique, Ignacio, Ana e Isabel- tenía 9 años, regresaron a Madrid, a Las Rozas, donde vivió (salvo un año que estuvo en Francia) hasta que en febrero del 2016 se marchó a trabajar a Londres al banco HSBC, que, según asegura Joaquín, les ha prestado toda su ayuda. «Ha puesto a nuestra disposición un facilitador para acompañar a mis hijas con todos los trámites que tengan que hacer», indicó el padre.

La contracara ha sido As Pontes. Vecinos y amigos de la familia se han concentrado el 10 de junio 2017 en la plaza del Carmen de As Pontes para rendir homenaje a Ignacio Echeverría.

El alcalde pontés, el socialista Valentín González Formoso, expresó, emocionado, el pésame del municipio con la familia y ensalzó la figura de Ignacio. «Simboliza los valores europeos, de la libertad y respeto a los derechos».

Además de guardar tres días de luto oficial, el Concello dará el nombre de la víctima a un parque de la villa cercano al lugar donde residió de pequeño. Todo lo contrario que su ayuntamiento local, en manos de unos sectarios a los que la bandera española les produce sarpullidos.

¿Un héroe políticamente incorrecto?

¿Que inconfesables razones hay tras esta estúpida dejación? A Ignacio Echevarría le asesinaron islamistas: ¿Cualquier rechazo a la violencia islamista podría provocar "islamofobia"?

Y en el diario online XYZ se preguntan retóricamente:

¿Es esto incómodo en un gobierno con un gran peso del nacionalismo y el izquierdismo?

Ahí están las emocionantes viñetas que los ilustradores han dedicado al héroe del monopatín agradeciendo su proeza recibiéndole en el cielo ángeles y héroes como Blas de Lezo o Don Pelayo, o llamándole Grande de España... ¿Les huele a naftalina la reivindicación del pasado español?