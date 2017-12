El Chicle confiesa que intentó violar a Diana Quer pero la chica se resistió y la estranguló

Un miserable que merece lo peor. José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, ha confesado este 31 de diciembre de 2017 ante la Guardia Civil que asaltó a Diana Quer -cuyo cadáver ha sido hallado en una fábrica abandonada de Rianxo (La Coruña)- cuando la vio caminando sola por la calle y que intentó violarla.

Ha explicado el facinerosos que, debido a que la joven se resistió fuertemente, la estranguló.

En su primera declaración tras derrumbarse y confesar el crimen, el detenido aseguró que había atropellado a la joven y que había lanzado el cadáver al mar.

Tras dejarle sin coartada su mujer, Abuín, de 41 años, se vino abajo y confesó la muerte de la joven. Sin embargo, en un primer momento quiso hacer creer a los guardias civiles que le interrogaban que todo había sido un accidente, y que aquella noche de agosto él circulaba con su vehículo y atropelló accidentalmente a Diana, que entonces tenía 18 años.

Asustado, añadió, cargó el cuerpo en el coche y lo trasladó al pozo de la nave abandonada donde finalmente ha sido hallado.

Los investigadores no creyeron su versión y le hicieron ver las numerosas contradicciones de su testimonio hasta que, finalmente, relató que vio a la joven caminar sola y se acercó a ella con el coche dispuesto a asaltarla.

Ella se resistió fuertemente, lo que le llevó a estrangularla. En todo momento ha negado que abusar sexualmente de ella.

Sobre las diez y media de la mañana se ha producido el levantamiento del cadáver, que ha salido de la nave en una furgoneta una hora después, sobre las once y media, hacia el Instituto Forense Gallego, en Santiago de Compostela.

El análisis forense del cuerpo, que se iniciará en las próximas horas, revelará qué hay de verdad y de mentira en esa segunda confesión y, hasta ahora, última versión. A pesar del tiempo transcurrido desde la muerte, el cadáver de Diana Quer se encontraba en bastante buen estado, según han revelado los investigadores, lo que en un primer momento ha permitido confirmar que se trata de Diana sin género de dudas -aunque se le practicarán pruebas de ADN para confirmarlo-.

También facilitará el estudio forense para conocer las verdaderas circunstancias y causas de la muerte.

La nave abandonada donde Diana Quer llevaba oculta más de 500 días se encuentra en la parroquia de Asados, una aldea del municipio de Rianxo, a cinco kilómetros del lugar donde se le perdió la pista al móvil de la chica y de Outeiro (parroquia de Taragoña), la aldea del autor confeso del crimen. Se trata, según detallan las mismas fuentes, de un escondite que las bandas de narcotraficantes usan para el trapicheo.

LA CONFESIÓN DE LA MUEJER

Anoche, la Guardia Civil puso en libertad a Rosario Rodríguez, la mujer de Abuín Gey, después de que cambiara por la tarde su versión sobre la noche en la que desapareció Diana.

Rosario confirmó a los investigadores que aquel 22 de agosto de 2016 su marido no estuvo en casa: había salido para ver el primer partido de liga del Real Madrid contra la Real Sociedad en Anoeta.

Tras un largo interrogatorio por parte de los especialistas de la Policía Judicial de la Comandancia de La Coruña y los investigadores de la UCO desplazados, Rosario Rodríguez admitió que 'pudo equivocarse' en las fechas.

Esta declaración ha dejado sin la principal coartada a «El Chicle». La colaboración mostrada en las últimas 36 horas por la detenida, en principio en calidad de coautora, ha propiciadosu salida 'temporal' a la calle.

Durante toda la tarde del sábado 30 de diciembre de 2017, la expectación fue máxima en la parroquia de Taragoña, con numerosos medios de comunicación a las puertas de la vivienda, y también decenas de vecinos que observaban lo que ocurría desde sus ventanas y hasta en azoteas y tejados.

Y es que la previsión era que los agentes acudiesen con José Enrique A. G., Quique, alias 'el Chicle' -y sin su mujer, también investigada en el caso-, para hacer un nuevo registro en la casa, según recoge David Lozano en ESdiario.

Está previsto que pasen a disposición el lunes del juzgado de instrucción número 3 de Ribeira, que es el que estaba de guardia.

Una vez les tome declaración, el juez de guardia decidirá si procede pasarle el caso al juzgado de instrucción número 1, el que se encargaba de la investigación de la desaparición de la joven madrileña Diana Quer, y el que archivó la causa "por no existir indicios suficientes para dirigir el procedimiento frente a una persona determinada".

La hermana de Diana Quer

A todo esto la familia de la joven madrileña ha preferido mantener silencio. Tan solo se ha pronunciado el abogado de la madre, Diana López, quien ha mostrado su cautela.

Quien no lo ha hecho ha sido la hermana de Diana, Valeria quien en declaraciones a los informativos de TVE ha lanzado un mensaje contundente afirmando estar segura de la relación de la detención de José Enrique como principal sospechoso, con la desaparición de su hermana.

Cree con toda certeza que esta es la relación que estaban esperando para que se aclarara todo este caso.

Pero si algo ha impactado ha sido el mensaje de la hermana en su cuenta de Instagram: "hasta siempre pequeña", comienza diciendo Valeria Quer para después añadir literalmente:

"Habrá cosas que en mi vida podré perdonarme pero sé que tú me lo has perdonado todo. Esto es un palo para mí pero no puedo hacerle nada, solo espero que estés bien estés donde estés y que me cuides mucho a mí pero sobretodo a mamá, no sabes cuánto te queremos".

Espérame allí arriba angelito. Siempre fuertes y siempre conmigo", dice Valeria, quien agradece a su hermana por haberle dado una lección tan grande y por haber sido un ejemplo de fortaleza y de ganas de vivir para ella.

Se lamenta de que le ha "quedado mucho por vivir y mucho por delante", pero que eso le ha servido para darse cuenta de que hay que vivir el día a día ya que "hoy estás y mañana no".

Valeria se despide de Diana Quer, dándole las gracias "por el tiempo que me has dedicado, los besos, los abrazos y todo el amor que me has dado" y asegura que la llevará siempre consigo.

"Te llevaré siempre conmigo, te amo".

VÍDEO DESTACADO: Las últimas palabras grabadas y enviadas por Diana Quer