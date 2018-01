Así violó El Chicle a la hermana gemela de su mujer: "Elige el sabor del condón"

Cada día que pasa salen a la luz datos aún más terribles sobre el asesino confeso de Diana Quer, que ya en su día fue acusado por su cuñada de haberla violado cuando era menor de edad.

Ahora, además de las terribles palabras de su hermana Rosario Rodríguez, trascienden los detalles de aquella violación "familiar".

No en vano, cuando la Guardia Civil se hizo cargo del caso no tardó en fijarse en los antecedentes de Enrique Abuín Gey y, concretamente, en la denuncia que interpuso su cuñada y que terminó retirando por presión familiar.

Nacho Abad publica en La Razón el relato que ofreció la joven a los agentes y que pone los pelos de punta sobre la forma de actuar de El Chicle.

Y es que Vanesa Rodríguez, hermana gemela de Rosario, cuenta con detalle lo que pasó hace 13 años:

"Cuando estaba delante de mi casa esperando al autobús para ir al instituto se acercó mi cuñado en su coche, un Fiat Bravo, y me dijo que me subiera y que le acompañara porque iba a ir al banco a sacar dinero para devolvérselo a mi padre".

Esa fue la excusa:

"Aparcó el coche cerca de la capilla, en un descampado. Me amenazó con un cuchillo que sacó de la guantera del coche y me dijo que me tenía que desnudar. Me cogió el móvil y empezó a ver las fotos que tenía, luego lo guardó en el lateral del coche y no me lo devolvió".

Por si acaso sacó un cuchillo con el que la amenazó:

"Tendría unos 20 centímetros de hoja con un mango negro y me dio miedo. Me puso el cuchillo frente al pecho aunque no llegó a clavármelo pero sí me lo puso ahí para amenazarme. Le dije que no quería hacer nada con él, que me llevase a casa y me dijo que por chivata me iba a pasar eso".

Claro que no era la primera vez:

"En realidad había abusado ya de mí en julio de 2004 porque me había tocado el pecho por encima de la ropa en contra de mi voluntad. Se lo conté a mi hermana y ella tuvo un problema con su marido, aunque luego siguieron juntos. Por eso cuando me apunta con el cuchillo y me lleva en el coche me dice que soy una chivata".

"Puesto que tenía miedo lo hice, también me dijo que le hiciera una felación, pero le dije que no y entonces sacó una caja de condones que tenía en la guantera del coche y me dijo que eligiera un sabor. Como me negué a hacerle la felación, me dijo que mejor entonces me follaba. Se puso el condón y me penetró vaginalmente, fueron varias veces aunque no consigo recordar las que me violó, eyaculó en una ocasión y no se cambió de condón. Duró unos 10 minutos. Durante ese tiempo me estuvo tocando el pecho, yo me quedé en el asiento del copiloto y fue él el que se echó encima de mí. Sólo se quitó los pantalones".

"Después de violarme me hizo ponerme un camisón azul que llevaba. Me rozó con el cuchillo por el pecho desde la garganta hasta el ombligo pero no llegó a clavármelo ni me dejó ninguna señal. No me peleé sólo me quedé inmóvil hasta que terminó".

Y añade un espeluznante recuerdo más:

"Mientras estaba encima de mí me dijo que tenía los pechos duros y que me los iba a dejar más blandos mientras me penetraba. Cuando terminó se quitó el condón lo tiró por la ventanilla y también tiró otros dos condones que llevaba en la caja. Mientras me vestía me decía que si se lo contaba a alguien mataba a mi hermana, a mi sobrina, y que luego me mataría a mí".

