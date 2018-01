Brutal agresión a un joven vigués tras aparecer en ‘The Guardian’ con una bandera española

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron a las 6 horas del 10 de diciembre en la calle Inés Pérez de Zeta, cuando unos jóvenes se acercaron a otro grupo de chicos y, sin mediar palabra, agredieron a uno de ellos -de 21 años- y trataron de agredir a un segundo, que consiguió zafarse.

La víctima quedó inconsciente al recibir numerosos golpes, hasta que huyeron los agresores al aparecer la Policía, que avisó al 061. La ambulancia trasladó al herido al Hospital Álvaro Cunqueiro con varias piezas dentales rotas y múltiples contusiones, según recoge ABC.

La Policía Nacional ha apuntado que la agresión se motiva en que la víctima participó a finales de septiembre en una manifestación en Barcelona a favor de la unidad de España. Su foto apareció al día siguiente en la portada del periódico británico The Guardian y desde entonces empezó a sufrir amenazas por redes sociales por parte de desconocidos, aunque no lo denunció al creer que no iría a más.

A raíz de estos hechos, los investigadores determinaron que los responsables de lo ocurrido son cuatro jóvenes, dos de los cuales son los detenidos y otros dos que se intenta identificar, y que alguno de ellos es cercano a grupos radicales. El Juzgado de Instrucción Número Tres de Vigo ha quedado a cargo de la causa.

Fuente: ABC

