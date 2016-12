Teatro por y para personas discapacitadas

La discapacidad es tener alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial. En España son 3.847.900, lo que supone un 8,5% de la población, un sector que se está incorporando plenamente a la vida social. En el ámbito cultural, menudean las iniciativas. Artesala cede espacio al teatro hecho por para personas co discapacidad a través de la compañía La Tramoya.



El 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad reconocida. Una de cada seis personas de la Unión Europea tiene una discapacidad entre leve y grave, lo que suma unos 80 millones. En la comunidad de Madrid suman 434.813 personas. Entre ellos los hay que quieren ser actores y actrices y Plot Point, una compañía familiar procedente de Buenos Aires que se establece en España en el año 2001 y que regenta Artesala, ha decidido apostar por ello.



Desde hace años hospeda a La Tramoya con el proyecto “Artes escénicas y audiovisuales para personas con discapacidad”: 'Mantenemos sus espectáculos entre nuestra cartelera como uno más, sin distinciones. En agosto de este año decidimos dar un paso más por la normalización e integración de personas con discapacidad. Para ello introdujimos en el reparto del montaje de la obra 'Ménage à Trois', a varias actrices con discapacidad. En la actualidad aparte de este espectáculo en el que comparten escena actores con y sin discapacidad, hay dos montajes en cartel de La Tramoya, en el que sólo participan personas con capacidades diferentes, 'Cabaret' y 'Bodas de Sangre', cuenta Carlos De Matteis.



'No es una acción puntual, continúa. Llevamos cinco años trabajando mano a mano, es un compromiso absoluto.Tenemos un objetivo común: “integración total”, no sólo mostrar sus espectáculos sino la creación conjunta. Llevamos cuatro meses en cartel demostrando que la discapacidad no es impedimento para estar en un escenario compartiendo tablas con actores sin discapacidad enfrentándose a los mismos temores que cualquier profesional. 'Ménage à Trois' significa hablar de teatro integrado sin límites'.



Definida como comedia 'poli romántica' Ménage à Trois, dirigida y escrita por De Matteis, está interpretada por la compañía Plot Point Junior e incluye en su reparto a dos actrices con discapacidad, procedentes de la compañía La Tramoya, proclama tener vocación de poner sobre las tablas a los que algunos consideran 'los otros', transexuales, gays, lesbianas y porque no, personas con diversidad funcional. 'Pensamos que la diversidad sexual podía potenciar la temática elegida. Usualmente las personas piensan que las personas con discapacidad no tienen sexualidad y se equivocan'.



Pilar García Gayo, componente de La Tramoya, interpreta a Lila, una chica con discapacidad que también se enamora, siente y quiere tener una vida sexual “Lo que más me gusta es la trama, las relaciones amorosas, las rupturas. Es más fácil y divertido que Bodas de Sangre. Soy actriz desde hace tres años y quiero seguir trabajando con mis compañeros de Plot Point y La Tramoya”.



Los componentes de Plot Point están encantados con la participación de personas con discapacidad: “Tienen ritmos diferentes, pero todo es muy natural incluso improvisa. Esto te hace vivir el teatro más puro, desde el aquí y ahora. Nos reímos mucho y se genera una atmósfera muy especial. Un montaje abierto a la tolerancia sin ningún prejuicio. El público acepta a Pilar con total normalidad, que es lo que perseguimos”.



La de Plot Point y La Tramoya no es la única iniciativa en el terreno teatrl hecho por personas discapacitadas. Este octubre, cinco actores con discapacidad protagonizaron 'Cáscaras vacías', de Laila Ripoll y Magda Labarga en la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero de Madrid, resultado de cuatro años de trabajo en el ciclo 'Una mirada diferente' del Centro Dramático Nacional (CDN). Y el pasado verano en el Festival Internacional de Gerona actuó la compañía La Luciérnaga, fundad en 1984 y formada por actores con ceguera, discapacidad visual grave y discapacidad auditiva, que psuieron en escena '¡Quién va! Destino Hamlet' de Sergio Peris-Mencheta, ya representada en la última Bienal de Teatro de la ONCE y en 2013 recibieron un premio Max al teatro aficionado.



Plot Point - Artesala

Escuela de arte dramático en Madrid, España

Dirección: Calle Ercilla, 29, 28005 Madrid

Teléfono: 914 74 97 65

http://www.plotpoint.es/



Compañía Plot Point Jr.

Ménage à Trois los miércoles 7, 14, 21 y 28

La Tramoya los domingos, día 4 Bodas de Sangre y el día 11 Cabaret.

Precios: 10€.