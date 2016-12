Navidad con los Cupiello

Una comedia napolitana de 1931 convertida en un esperpento ibérico de 2016. Una pieza muy apropiada para ir al teatro en familia en estas fiestas navideña, pero con una perjudicial adaptación trufada de manifestantes antideshaucios y policías antidisturbios que no vienen a cuento. Floja puesta en escena, irregular interpretación, innecesarias morcillas ambientales en lo que es un simpático vodevil sin trascendencia.



Don Luca Cupiello hace de poner el Belén una ceremonia trascedente todos los años. Su mujer Concetta transige y su hijo Tommasino le zahiere. Con ellos vive Pasqualina, hermana de Luca. En vísperas de Nochebuena, su hija Ninuccia tiene la enésima bronca con su marido Nicolino. Y para embrollar aún más la situación, el amante de Ninuccia, Vittorio, termina invitado a las celebraciones navideñas. Con esta familia napolitana Eduardo De Filippo (1900–1984) construyó una de sus comedias más célebres. 85 años después Aitana Galán y Jesús Gómez Gutiérrez la han adaptado como dios les ha dado a entender y la han privado de su gracia nostálgica para construir un galimatías en el que interfieren sin venir a cuento manifestantes y policías, para el que se inventan una Pulcinella innecesaria y en el que la pareja Ninuccia y Nicolino corre a cargo de una actriz china y un actor porteño.



Una muy cutre escenografía se complementa con un muy desabrido reparto que comienza aullando destempladamente un villancico. Los intentos de Rosa Savoini y Fernando Sansegundo en el papel de los progenitores por templar los ánimos y reconducir el histrionismo a terrenos más cercanos a la comedia, se ven combatidos insistentemente por Críspulo Cabezas que hace un Tommasino exagerado hasta la crispación y Huichi Chiu como una Ninuccia exótica, empeñados ambos en la astracanada. Esta actriz china afincada en España fue una sorpresa agradable en El señor Ye ama los dragones de Paco Bezerra, dirigida por Luis Luque (ver nuestra reseña), que se mimetizó en Historias de Usera, dirigida por Fernando Sánchez Cabezudo, (ver nuestra reseña), y ahora se repite por tercera vez sin aportar avaances ni matices.



Más entonado Daniel Moreno como el amante Vittorio y muy eficaz Mariano Rochman en el papel más vituperado del conjunto, el marido rico y cornudo, el yerno obsequioso y ridiculizado, el cuñado rico y envidiado. Igualmente, Gloria Albalate sujeta en términos aceptables a esa muy corriente y moliente Pasqualina, personaje que se deja querer. Y la italiana Maria Filomena Martignetti pulula por el escenario, ora como narradora ora como médico o policía para finalmente cantarnos una pieza popular napolitana por si el origen de la obra no hubiera quedado claro. Más claro debería quedar que la cultura napolitana es heredera directa de la cultura española tras una presencia de siglos.



Sin duda Fernando Sansegundo es el pilar que mantiene en pie un montaje que deja sinsabores, que tenía más posibilidades siendo más fiel al original, una farsa de 1931 próxima al sainete que han convertido en un esperpento próximo a la cutrez extrema, en un ejemplo más de la obsesión de nuestro teatro por la sal gorda, el superesperpento, el grito, el braceo y la exageración.



Aitana Galán hasta agosto de 2013 ha formado parte del equipo de dirección de Ernesto Caballero en el Centro Dramático Nacional, como Coordinadora Artística. Nos dice que en 'esta deliciosa comedia, realidad e ilusión, tradición y memoria, conflicto social y conflicto personal, se entrelazan y difuminan las finísimas líneas que existen entre el teatro y la vida, el mundo real y lo que llamamos ficción'. Así fuera si así pudiera.



En las navidades de 2012 se estrenó otra versión que no conocemos de esta obra en Barcelona. Eduardo De Filippo goza de un inusitado interés en nuestra escena que sería envidia de los autores españoles de su época. 'Io, l’erede' en este mismo Teatro María Guerrero, pero en su sala grande, en 2011 (ver nuestra reseña), y 'L'arte della commedia' en 2010 en La Abadía (ver nuestra reseña), han sido programados recientemente.



En escena hasta el Día de Reyes, una producción conyuntural del Centro Dramático Nacional, que nada aporta y sólo fomenta convencionalismo, con el punto a su favor de un reparto bien nutrido para lo habitual en las salas pequeñas. Y la anotación debida de que en la función del jueves pasado un público muy maduro de edad y muy atisfecho de haber pasado el rato, aplaudió largamente al elenco que salió hasta cuatro veces a saludar al escenario. Habrá que reconocer que tenemos el teatro que quieren los espectadores, como tenemos la política que le va a la gente.



VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 5

Texto: 6

Adaptación: 5

Dirección: 6

Interpretación: 6

Escenografía: 5

Producción: 5

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: 5



CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

Teatro María Guerrero - Sala de la Princesa

NAVIDAD EN CASA DE LOS CUPIELLO

De Eduardo De Filippo

Adaptación Aitana Galán y Jesús Gómez Gutiérrez

Dirección Aitana Galán

Del 30 de noviembre al 6 de enero de 2016



Reparto (por orden alfabético)

Pasqualina - Gloria Albalate

Tommasino - Críspulo Cabezas

Ninuccia - Huichi Chiu

Pulcinella - Maria Filomena Martignetti

Vittorio - Elia Daniel Moreno

Nicolino Percuoco - Mariano Rochman

Luca Cupiello - Fernando Sansegundo

Concetta - Rosa Savoini



Escenografía - José Luis Raymond

Iluminación - Alfonso Pazos

Vestuario - Ana Rodrigo

Música y espacio sonoro - Pablo Hernández

Fotos - MarcosGpunto

Producción - Centro Dramático Nacional



