Sueño de noche de verano en mañana invernal

La célebre composición musical de Felix Mendelssohn (1809-1847), inspirada en la comedia homónima de William Shakespeare (1564-1616), ha servido para crear un cuento con los personajes de la comedia conviviendo con la orquesta, ilustrado todo ello con proyecciones y acompañado por cantantes y coro. Setenta minutos un poco largos para los niños, un poco difíciles para los más pequeños y un poco aburridos para los más mayores.



Es difícil, muy difícil, hacer un espectáculo de los llamados familiares en el ámbito de la música clásica, que sirva de introducción a los novicios y convenza a los aficionados. El vetarano periodista musical Fernando Palacios, que desde hace varias temporadas está a cargo de la programación de este segmento en el Teatro Real, ha realizado un gran trabajo de imbricación de elementos diversos y el resultado es tan notable que no desentona en el impresionante coso, nuestro templo operístico.



Esta partitura mendelssohniana trufada con la comedia shakespeariana se apoya en grandes proyecciones con elemental animación de divertidos dibujos de Mónica Carretero. En el escenario, además de Palacios como narrador, aparecen la soprano Cristina Teijeiro, la mezzosoprano Beatriz Oleaga y una nutrida representación femenina del Coro así como de la Orquesta titulares del Teatro Real, bajo la dirección de Nacho de Paz. La selección de la partitura original se completa con el cuarto movimiento -Saltarello- de su Sinfonía nº 4, ‘Italiana’, que cierra el concierto ilustrado al ritmo de una tarantella napolitana.



El cuento escrito y narrado por Palacios narra las travesuras del duende Robín en un bosque mágico y tenebroso durante la celebración del congreso anual de las hadas junto al roble más viejo, a las doce de la noche más larga del año, la del día de San Juan. El travieso duende arma un monumental lío hasta llegar al final feliz. Una completa Guía didáctica está disponible en la página web del Teatro Real con todos los detalles relativos al espectáculo, a la obra de Mendelssohn (escrita con apenas 17 años), a la comedia de Shakespeare, al cuento de Fernando Palacios y a todos los participantes.



El espectáculo es notable en el aspecto artístico y técnico y aceptable en su desarrollo total. La dirección musical salva con pericia la dificultad añadida de las continuas interrupciones de la trama, la intervención de las dos cantantes es muy notable, y coro y orquesta están en su sitio. El guionista y narrador ha ido adquiriendo prestancia en este tipo de intervenciones, y vestido de duende y aplicando su conocimiento a fondo de la partitura, tiene una actuación divertida sin llegar a esas exageraciones que siempre estropean los espectáculos familiares, eufemismo para hablar de sacar a los niños de frente de las pantallas e intentar que interactúes con la realidad no virtual. Quizás el final se prolonga innecesariamente y quizás los más pequeños puedan inquietarse en algún momento.



Nuestras asesoras infantiles, de seis y diez años de edad, aguantaron de buen grado la sesión y aplaudieron a tope. A la pequeña lo que más le gustó fueron las voces. La mayor comentó que había sido un poco largo. Hacen incursiones en piano, violín y danza pero están inmersas y hasta sumergidas en la cultura digital. Superamos la prueba y con eso nos damos por satisfechos. Como no sobran los espectáculos de calidad para niños, este tiene un plus importante.



Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 8

Guión: 7

Dirección musical: 7

Voces: 8

Narrador: 7

Dibujos: 7

Montaje escénico: 8

Producción: 8



Teatro Real

CONCIERTO FAMILIAR DE NAVIDAD

Música de Felix Mendelssohn, sobre la obra de William Shakespeare

Nueva producción del Teatro Real

En conmemoración de los 400 años del fallecimiento de William Shakespeare

Para todos los públicos



Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real

(Coro Intermezzo / Orquesta Sinfónica de Madrid)

Ficha Artística

Dirección musical: Nacho de Paz

Guionista y narrador: Fernando Palacios

Diseño de dibujos y proyecciones: Mónica Carretero

Intérpretes: Cristina Teijeiro y Beatriz Oleaga

Dirección del coro: Andrés Máspero

Sesiones 27, 29 y 30 de diciembre de 2016, 2 y 3 de enero de 2017

Lugar: Sala Principal

Patrocina. La Caixa

Colabora: Banco de España



Temporada 2016/17

El Real Junior con producciones para que los más pequeños y menos pequeños puedan descubrir la música y la danza de una forma diferente. Desde los títeres de El sastrecillo valiente a un recorrido por la gran historia de la danza con Transfórmate, y la música vuelve a colarse por la noche en la Sala de Orquesta durante los Claros de luna, con músicas nocturnas con vistas al amanecer. La aclamada producción de El gato con botas de Xavier Montsalvatge regresa al Real junto a La flauta encantada, versión musical del clásico de Mozart, que acompañan a Alibabach, un espectáculo de música, danza y teatro, que explora el universo de J.S. Bach. Y finalmente, no hay temporada en que falten los ya tradicionales talleres para toda la familia ¡Todos a la Gayarre!