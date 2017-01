'Silence', los silencios de Martin Scorsese

Los forofos del Scorsese de "Taxi Driver" y "Gangs of New York", interpretadas por los duros entre los duros -Robert De Niro y Leonardo DiCaprio-, seguramente se vean frustrados ante un film sin duda épico, pero narrado con unas herramientas intimistas que Scorsese no parece dominar, pues los silencios no terminan de encajar en la extraordinaria carga dramática de algunas escenas escalofriantes.

Basada en la novela homónima del japonés Shusaku Endo, la introducción a la trama nos sitúa en el siglo XVII. Dos jesuitas portugueses; Sebastião Rodrigues (basado en el personaje histórico Giuseppe Chiara interpretado por Andrew Garfield) y Francisco Garrpe (Adam Driver) viajan al Japón del período Bakufu Edo en busca del misionero jesuita Cristóvão Ferreira (Liam Neeson) del que, tras ser perseguido y torturado, en una carta poco contrastada, declara su apostasía a la fe católica y su conversión al budismo.

Tanto Rodrigues como Garrpe no imaginan que su maestro Ferreira haya renunciado a su fe, por lo que convencen a su superior para viajar a Japón con objeto de saber la verdad y proseguir la labor evangélica de Ferreira. Lo consiguen a través del guía Kichijuro (Yôsuke Kubozuka) el personaje más fieramente humano del film. Con la llegada de los dos frailes jesuitas a las costas de Kyūshū, se inicia un verdadero auto sacramental donde Fe, Esperanza y Caridad se enfrentan al feudalismo militar del bakufu, donde el clan de los guerreros shogunes habían acordado que el catolicismo contaminaba sus ancestrales creencias, mientras los bugyō (gobernadores) lo consideraron desestabilizador ordenando a sus metsukes (censores ejecutivos) la persecución implacable de los japoneses católicos y de sus misioneros jesuitas procedentes de España y Portugal.

Aunque explícita en cada desolada imagen de los siervos hambrientos nipones que abrazaron con fruición la fe católica, Scorsese no entra en los motivos tangibles que los nativos hallaron en la fraternidad y entrega de aquella vanguardia de frailes disciplinados, prefiriendo mostrarnos la heroica lucha de los jesuitas para mantener una fe basada en la esperanza y la voluntad de compartir con sus hermanos, a pesar de la tortura y los ultrajes perpetrados por los gobernantes. Entonces, la dureza de la prueba no es tanto el atroz martirio sino el enorme silencio de Dios a sus plegarias.

También el silencio muestra la innocuidad de la brutalidad ante la convicción, si bien el cínico discurso del gran inquisidor Inoue Masashige (magníficamente interpretado por Issey Ogata) es aleccionador y recuerda otros discursos contemporáneos justificadores de hecatombes y holocaustos: Si sufre es porque quiere, es Usted quien con su obstinación se gana la tortura, pues sabe que con apostatar el suplicio cesará. No hay, no puede haber una brizna de compasión en el inquisidor ante la brutal crucifixión de sus compatriotas católicos. Mientras las cruces se sumergen lentamente con el avance de la marea sobre un horizonte gris, de cielo acre y surrealista, los siervos católicos nipones mueren orgullosos como su Mesías.

"Silencio" contiene momentos de intenso dramatismo que se van diluyendo con la reiteración y la excesiva introspección adherida al protagonista principal Sebastião Rodrigues que Andrew Garfield no es capaz de elevar a una altura dramática convincente. En general, la interpretación de los actores japoneses es más contundente y creíble que la de sus compañeros de reparto occidentales. No es una película al uso, pues se excede en la melancolía al tiempo que incita a la meditación con notable belleza pero descompasado tempo.

SILENCIO

Director: Martin Scorsese - Título original: "Silence"

Producida en 2016.

Duración: 159 minutos.

Guión: Jay Cocks y Martin Scorsese sobre la novela de Shusaku Endo.

Música: Kim Allen Kluge, Kathryn Kluge.

Fotografía: Rodrigo Prieto.

Reparto: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Ciarán Hinds, Issei Ogata, Tadanobu Asano, Shin'ya Tsukamoto, Ryô Kase, Sabu (AKA Hiroyuki Tanaka), Nana Komatsu, Yôsuke Kubozuka, Yoshi Oida, Ten Miyazawa.

Premios: National Board of Review (NBR): Top 10 del año y Mejor guión adaptado.

