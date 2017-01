Una velada con Duato y Kylián

El BNS-Ballet Nacional de Uruguay, que dirige desde 2010 Julio Bocca, ha mostrado gran nivel en su recién terminada gira por España con dos programas simultáneos, clásico y contemporáneo. En el segundo de ellos, dos piezas de Jiri Kylián y una de Nacho Duato, sobre músicas de Mozart, Janáček y Schubert. Una velada lograda que fue creciendo hasta un despectacular final.



Nuestros amigos uruguayos traían dos programas: del 27 de diciembre al 1 de enero (cinco funciones), el clásico Coppélia, con coreografía de Enrique Martínez con la música en directo de la Orquesta Sinfónica Verum dirigida por Martín García, y del 4 al 8 de enero (cinco funciones) esta velada de danza contemporánea, por desgracia con música enlatada. ¿Por qué una sín y otra no? Alguien debería explicarlo al público que pagó parecido en ambas.



Petite mort, con coreografía de Jiri Kylián y música de Wolfang Amadeus Mozart, presenta seis hombres, seis mujeres y seis floretes. Los floretes cumplen verdaderamente la función de parejas de baile, y en algunas ocasiones parecen más rebeldes y obstinados que una pareja de carne y hueso. Visualizan un simbolismo que está más presente que una línea argumental. Agresión, sexualidad, energía, silencio, insensatez y vulnerabilidad. Todos estos elementos juegan un importante papel. Petite Mort, que literalmente significa muerte pequeña, es también, en lenguas como el francés y el árabe, paráfrasis de orgasmo.



Esta coreografía fue creada para el Festival de Salzburgo con motivo del segundo centenario de la muerte de Mozart, sobre los fragmentos lentos de dos de sus más conocidos conciertos para piano. Según Kylián 'es mi forma personal de constatar el hecho de estar viviendo y trabajando en una parte del mundo donde nada es sagrado, donde la brutalidad y la arbitrariedad son lugares comunes'. La obra debe transmitir la idea de dos torsos antiguos, con sus cabezas y miembros amputados, evidencia de una mutilación intencionada que no obstante es incapaz de destruir su belleza, reflejando así el poder espiritual de su creador.



Without Words es la segunda coreografía de Nacho Duato para la compañía ABT. El título alude a las piezas instrumentales de Schubert, música “sin palabras”. Como en las piezas, el coreógrafo desnuda la danza de toda ambientación romántica. El amor y la muerte surgen como temáticas centrales derivadas de la música. Un mundo nuevo, lleno de posibilidades, se erige en un espacio escénico de oscuridad existencial. Duato presenta en toda su espontaneidad, un ciclo vital universal despojado de toda ornamentación.



Sinfonietta surge de la inspiración espontánea e inocente de Jirí Kylián, sobre la música de su compatriota Leoš Janáček. Se trata de un ballet fluido, espacioso, cargado de romanticismo. Las fanfarrias poderosas de la música de Janáček se conjugan a la perfección, con un despliegue incesante de energía y movimiento que transmite la intención original del compositor, evocando el espíritu libre del checo moderno.



Antes de llegar a la capital, el Ballet Nacional de Sodre bailó en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial el viernes 23 de diciembre con cuatro coreografías: Paquita, de Luis Ortigoza, One and other, de Demis Volpi, el pas de deux de El Corsario y Sinfonietta, de Jiri Kylián. La compañía ya había visitado los Teatros del Canal en 2014 con El mesías de Mauricio Wainrot.



Vayamos a lo que más importa. Sobre 'Petite mort' decir que ni en esta ni en anteriores versiones, nos convenció del todo. Fue la primera entrega del programa, una introducción a platos más sabrosos. El 'Without words' de Nacho Duato se mantiene plenamente vigente; es oscura e intimista, es inspiradora y plenamente lograda, no desmerece frente a las mejores piezas de su época. Pero será 'Sinfonietta' la que marque la diferencia positiva en la velada. Jirí Kylián parece entender a su compatriota Leoš Janácek elevando su música a un espectáculo luminoso que en contraste con las penumbras de las piezas anteriores, estalla en colores, en vehemencia. Los bailarines vuelan, las trompetas atronan en un estallido de vitalidad que conecta con Falla y Stravinski, que se integra en ese acueducto vibrante que forman las sensibilidades española y rusa sobre el centro del continente, una conexión que comprendieron Cioran y pocos más, y que aún está por descubrir. espectacular movimiento de gacelas humanas atravesando el gigantesco escenario. Hermosos colores y un sol cegador entre fanfarrias que conmueven. Una de las mejores propuestas de Jirí Kylián, que exige un nivel técnico obresaliente en el que habla sin palabras el buen hacer de Julio Bocca.



Hablando del alma recobrada de esta compañia, nadie nos ha recordado que el pasado abril, cinco meses después de celebrar por todo lo alto el 80º aniversario del Ballet Nacional Sodre de Uruguay (BNS), Julio Bocca (Munro, Gran Buenos Aires, 1967) anunció su decisión de dejar temporalmente su cargo: "Por razones personales, he decidido tomarme una licencia temporal como director artístico del BNS, por un plazo que aún no he definido. No se trata de un adiós, sino de un hasta luego".



Según el diario argentino La Nación, "Bocca acusaba desgaste por trabas burocráticas y por problemas ocasionados con protestas sindicales del gremio del ente". Más de una vez estuvo a punto de renunciar por las reducciones de horario en los tiempos de ensayo de la orquesta, por acciones sindicales de protesta o por paros de los músicos. El que fuera estrella del American Ballet Theatre durante más de dos décadas, una personalidad que ya es parte de la historia del ballet clásico internacional y al que en España se le pudo ver en su época gloriosa a finales de los años 80, anunciaba en su nota: "Durante los próximos meses Sofía Sajac estará al frente del BNS. Sofía ha sido mi mano derecha desde el inicio de esta gestión y tengo en ella y en el resto del equipo la más absoluta confianza". Pero la retirada duró un mes y sirvió para afianzar su liderazgo, aunque el comunicado no obstante afirmaba mantener su compromiso de "participar como director artístico en la gira internacional de BNS", en la que tras Colombia, Guatemala y Argentina, nos han visitado en el Teatro del Liceo de Barcelona, en el Auditorio de El escorial, y en los Teatros del Canal de Madrid.



En la función de este domingo, última de la gira, el lleno y el éxito fueron completo, aunque no apreciera Bocca a saludar al final del espectáculo. Y la inevitable comparación con nuestra Compañía Nacional de Danza: al menos al mismo nivel.



Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 7

Elenco: 8

Coreografías: 8

Escenografías: 7

Realización: 8

Producción: 8

Programa de mano: 6

Documentación a los medios: 6



Teatros del Canal - Sala Roja

BNS - Ballet Nacional de Uruguay

Una velada con Duato y Kylián



PETITE MORT

Coreografía JIRÍ KYLIÁN

Asistente de Coreógrafo PATRICK DELCROIX

Música WOLFGANG AMADEUS MOZART

Diseño de Escenografía JIRÍ KYLIÁN

Diseño de Vestuario JOKE VISSER

Diseño de Iluminación JOOST BIGELAAR

Realización TALLERES AUDITORIO NACIONAL SODRE

Producción General BNS | AUDITORIO NACIONAL SODRE



Bailarines

GUSTAVO CARVALHO

PAULA ACOSTA

DAMIÁN TORÍO

MARIA RICCETTO

LUCAS ERNI

PAULA PENACHIO

CIRO MANSILLA

GABRIELA FLECHA

OSCAR ESCUDERO

LARA DELFINO

SERGIO MUZZIO

LILINA GONZÁLEZ



WITHOUT WORDS

Coreografía NACHO DUATO

Repositor THOMAS KLEIN

Música FRANZ SCHUBERT

Diseño de Vestuario y Escenografía NACHO DUATO

Diseño de Iluminación BRAD FIELDS, basado en idea original de NACHO DUATO

Realización TALLERES AUDITORIO NACIONAL SODRE

Producción General BNS | AUDITORIO NACIONAL SODRE



Bailarines

SERGIO MUZZIO

NICOLASA MANZO

GUILLERMO GONZÁLEZ

MARÍA RICCETTO

ACAOÃ THEÓPHILO

GABRIELA FLECHA

KAUAN SOARES

LILIANA GONZÁLEZ

KAUAN SOARES

LILIANA GONZÁLE



SINFONIETTA

Coreografía JIRÍ KYLIÁN

Asistente de Coreógrafo PATRICK DELCROIX

Música LEOŠ JANÁCEK

Diseño de Escenografía y Vestuario WALTER NOBBE

Diseño de Iluminación KEES TJEBBES

Supervisor Técnico LOES SCHAKENBOS



Bailarines

LARA DELFINO

GUSTAVO CARVALHO

CARELIZ POVEA

OSCAR ESCUDERO

GABRIELA FLECHA

LUCAS ERNI

MARÍA RICCETTO

IGNACIO LOMBARDO

NICOLASA MANZO

WALTER LATEULADE

NINA QUEIROZ

DAMIÁN TORÍO

ARIELE GOMES

CIRO TAMAYO



Entre el 4 y el 8 de enero de 2017

Duración: 1h 30min.