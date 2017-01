El día más feliz en la vida de Olli Maki

Damas y caballeros: Está a punto de empezar el combate del siglo. Por primera vez en Finlandia se celebra un combate por el título de campeón del mundo de boxeo entre el aspirante finlandés y el campeón norteamericano. Estadio Olímpico de Helsinki, agosto de 1962. El boxeador Olli Mäki “el Panadero” reta al campeón del mundo de los pesos plumas Davey Moore.



Es la oportunidad de tu vida Olli. Nada menos que lograr el campeonato del mundo del peso pluma tras solo unos meses de profesional del boxeo y un recorrido amateur más bien anodino. La ocasión la pintan calva: con una altura y complexión de peso ligero, si bajas poco más de tres kilos y haces una buena preparación, te convertirás en peso pluma y tendrás una ventaja fundamental ante el más bajito y bracicorto Moore.



Juho Kuosmanen ha preferido filmar en blanco y negro seguramente por dotar a su película de la atmósfera típica a los grandes films de boxeo como hizo Martin Scorsese en “Toro salvaje”. Otras razones que justifican el blanco y negro son la utilización de material de archivo, una mejor ambientación del verano finlandés y un indisimulado deseo de reflejar aquella Finlandia neutral que iniciaba el consumismo capitalista, sin dejar de mirar con el rabillo del ojo a la amenazante Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aunque basada en el acontecimiento real del combate entre Olli Mäki “el Panadero” y Davey Moore, no me parece exacto encuadrar este film en el “biopic” dramático pues considero que Kuosmanen, ha utilizado el episodio para mostrar uno de los retos que, en mayor o menor medida, todos debemos afrontar: alcanzar el éxito, sea este laboral, social o íntimo.



La recompensa al esfuerzo que el entrenador y los mecenas piden a Olli Mäki, no es baladí; convertirse en héroe de Finlandia ante miles de espectadores desde el instante que tumbe en la lona al gran campeón yanqui. Para lograrlo solo necesita un entrenamiento intensivo, concentración absoluta en el empeño y perder tres kilos de peso. Visto desde la barrera, no parece una tarea de titanes, sin embargo, las interminables sesiones de fotos y filmaciones, las reuniones con promotores y mecenas, el entrenamiento hasta la extenuación, la dieta y demás recursos brutales para bajar peso, aunque bastante duros, no llegan a las trabas que su entrenador Eero Milonoff (Elis Ask) pone ante la presencia de su novia Raija (magnífica interpretación de Oona Airola) de quien está profundamente enamorado.



El juego de la cámara desde diversos planos y ángulos que realiza el director de fotografía J.P. Passi, combinado con algunos flases de archivo, realzan con impecable realismo la formidable lucha psicológica de un hombre con el tesón y las cualidades precisas para lograr sus objetivos que, no obstante, aunque nada imprevisto suceda, se van convirtiendo cada día más difíciles de conseguir. La ansiedad de Olli Mäki va aumentando según se acerca la fecha del combate. Llegar en plena forma física y adelgazar conduce a trastornos bulímicos y ayunos desquiciados. El aislamiento sentimental se hace insoportable ante el ruido mediático inherente al gran combate del siglo. Pero Olli tiene que triunfar, cueste lo que cueste.



El día más feliz en la vida de Olli Mäki contiene un extraordinario fondo poético pleno de sutilezas y de compasión. No es una película de boxeo, o no del todo. Es ante todo una reflexión sobre la relatividad del éxito y una exaltación al amor sin grandes calificativos.

El día más feliz en la vida de Olli Maki

Título original: The Happiest Day in the Life of Olli Mäki

País: Finlandia

Director: Juho Kuosmanen

Guión: Mikko Myllylahti

Música: Laura Airola, Joonas Haavisto y Miika Snåre

Fotografía: Jani-Petteri Passi (B&W)

Reparto: Protagonistas: Jarkko Lahti como Olli Mäki, Oona Airola como Raija Jänkä, Eero Milonoff como Elis Ask y John Bosco Jr. como Davey Moore.

Joonas Saartamo, Olli Mäki, Mika Melender, Raija Mäki, Joanna Haartti, Niklas Hyvärinen, Pia Andersson, Deogracias Masomi, Jarmo Kiuru, Marko Wilskman, Shamuel Kohen, Antti Naakka.

Productora: Aamu Filmcompany / ONE TWO Films / Tre Vänner Produktion AB

Género: Drama.

Duración: 92 minutos

Producción: Tre Vänner Produktion AB



Premios:

2016: Festival de Cannes: Mejor película (Un Certain Regard)

2016: Premios del Cine Europeo: Premio FIPRESCI

2016: Satellite Awards: 2 nominaciones incluyendo mejor película de habla no inglesa.