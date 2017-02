Panorama desde el puente

'A View from the Bridge' se estrenó en 1955 y supuso para Arthur Miller su segundo premio Pulitzer. Se atrevió a entrar -él, judío- en el mundo de la emigración italiana en Nueva York para construir una historia de enamoramiento inconfesado y celos irrefrenables, de venganza ruín y tragedia pasional, que destruye a un grupo de personas normales y corrientes que hubieran merecido, sino la felicidad al menos una existencia apacible.



Para conmemorar el centenario del nacimiento de Miller, El Teatre Romea barcelonés y el LG Théâtre parisino han encargado a Georges Lavaudant -un nombre reputado en la escena europea, que tiene buen cartel en España (ha montado últimamente 'Cyrano de Bergerac', y antes, 'Edipo, una trilogia' en 2009 (ver nuestra reseña), 'Hay que purgar a Totó' de Feydeau en 2008, y 'Play Strindberg' en 2007, entre otras)- una renovada visita a este drama que demuestra que emigrar sin papeles a USA viene siendo una constante desde hace un siglo, antes más europea, ahora más hispana.



Eddie Carbone, un estibador del puerto obsesionado por su sobrina Catherine, a la que ha criado desde niña, no acepta que vaya a casarse con otro -Marco, el más joven de los dos primos sicilianos de su esposa Catherine, a los que han prestado cobijo a su llegada ilegal a Nueva York- y para evitarlo romperá la ley del silencio mafiosa que condena al delator para siempre, exponiéndose así a la venganza de Rodolfo.



Lavaudant realiza un montaje clásico, apegado al texto y la idea original de Miller. Jean-Pierre Vergier le sirve una escenografía muy sencilla pero al mismo tiempo muy original en el despliegue de sus pocos elementos. Francesc Isern la completa con una selección de imágenes evocadoras y Jean-Louis Imbert completa el envoltorio con un correcto espacio sonoro.



El reparto juega sus cartas con precisión y solvencia. Eduard Fernández vuelve al teatro con esta obra y lo hace demostrando sus buenas dotes, en un Eddie menos hosco y acre que el que pintó Miller, hasta gracioso a veces, que va mutando al oscuro sin saber detener la rueda que le arrastra al infortunio. Mercé Pons encarna una descomunal Beatrice, papel secundario que se hace central con una sensibilidad sutil y una presencia silenciosa rota por intervenciones decisivas. La Catherine de Marina Salas es convincente, quizás demasiado actual, y esos dos hermanos emigrantes -Bernat Quintana y Pep Ambrós- están en sus respectivos sitios, el adusto y el juguetón. Punto y aparte merece el personaje del abogado Alfieri, extraño narrador de novela policíaca a cargo de Jordi Martínez, que inicia su presencia sorprendiendo un tanto y termina dominando la trama.



El día del estreno, el reparto experimentó dificultades con el castellano, algo que cada vez es más evidente en los actores catalanes. Y sin embargo, el texto, a pesar de la doble traducción, sigue resultando deslumbrante, con algunos de los diálogos mejor encajados del teatro contemporáneo. La pieza ha sido muy celebrada en su etapa barcelonesa y resulta comprensible que el nuevo director de los Teatros del Canal, Alex Rigola, la haya traído a Madrid. Ocupaba sitio preferente entre el público acompañado del saliente, Albert Boadella, en esta velada catalana de buen teatro, una reposición totalmente justificada de una pieza que es un clásico del siglo pasado. Que llega poco después del paso por la cartelera madrileña de Las Brujas de Salem (ver nuestra reseña), y que es superior a esta siendo más modesta, teniendo menos pretensiones, siendo menos famosa.



Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 7

Texto, 8

Dirección, 8

Escenografía y vestuario, 8

Interpretación, 8

Producción, 8

Documentación para los medios, 7

Programa de mano, 5



TEATROS DEL CANAL

Panorama desde el puente

De Arthur Miller

Entre el 9 y el 26 de febrero de 2017



Autor-Arthur Miller

Traducción-Joan Sellent

Dirección-Georges Lavaudant



Reparto

Eduard Fernández-Eddie

Jordi Martínez-Alfieri

Mercè Pons-Beatrice

Marina Salas-Catherine

Bernat Quintana-Rodolfo

Pep Ambròs-Marco

Rafa Cruz-Toni Berelly, Louis, oficial

Sergi Vallès-Mike



Escenografía y vestuario - Jean-Pierre Vergier

Iluminación - Georges Lavaudant

Espacio sonoro - Jean-Louis Imbert

Edición imagenes - Francesc Isern

Ayudante de dirección - Ester Nadal

Ayudante de vestuario - Carlota Ricart

Asistente de iluminación y programación - Sergio Gracia

Asesoramiento boxeo - Rafa Cruz

Dirección de producción - Amparo Martínez

Jefa de producción - Maite Pijuan

Producción ejecutiva - Marina Vilardell

Responsable técnico - Txema Orriols

Una coproducción de Teatre Romea y LG Théâtre



Primera representación en el Teatre Romea

el 2 de febrero de 2016



Sala Verde. Duración: 1h 50min (sin descanso)

Desde 12,25 €.