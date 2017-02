Lewis Baltz contra el sueño americano

La revuelta artística de los años sesenta quiso dinamitar el triunfalismo capitalista que presentaba un balance de logros y una imagen de felices clases medias, a base de buscar y rebuscar sus aspectos más sórdidos. Lewis Baltz contribuyó a ello con sus fotografías en blanco y negro de paisajes desolados, y ya maduro profundizó en su criticismo llenando su objetivo de color y enfocando otros aspectos siempre inhóspitos, desangelados. Quien busque belleza y armonía, mejor que no acuda a esta retrospectiva de su trabajo.



Baltz nació en Newport Beach, California, en 1945 y falleció en París en 2014). Nos lo presentan como uno de los fotógrafos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, pero disentimos totalmente, aunque se insista en su importancia intelectual, en la dimensión conceptual de sus mosaicos tristes. Son 400 fotografías, en su mayor parte en formato pequeño. y agrupadas en caleidoscopios que él mismo colocaba de manera muy precisa para dar sensación de conjunto -plural aunque uniforme- sobre un mismo tema . En la exposición está representada toda su obra, desde sus primeras series en blanco y negro realizadas en los años 60 y 70 como The Prototypes Works, hasta la obra en color y la exploración de nuevos lenguajes artísticos de los últimos años como Ronde de Nuit o Venezia Marguera.



Pertenece al grupo de fotógrafos identificados en torno a la exposición 'New Topographics', que cuestionó la idea del paisaje como una imagen bella y existencial, casi sagrada, para preferir mostrarlo desabrido bajo los efectos de una intervención humana descuidada. De ese grupo de fotógrafos, es sobre todo Baltz el que se sitúa más de espaldas a la visión embellecida o simplemente amable de los paisajes rurales y urbanos que nos rodean.



Sus series Tract Houses, New Industrial Parks near Irvine, California, Maryland, Nevada, Park City, St. Quentin Point, Continuous Fire Polar Circle, Near Reno y Candlestick Point, entre finales de los años sesenta y finales de los ochenta, se componen de pequeñas fotografías en blanco y negro que el fotógrafo disponía meticulosamente en la pared en cuadrículas ordenadas de forma precisa. Se dirá que a partir de 1989 inicia una nueva etapa al entender que ha empezado una nueva era mediática y que los acontecimientos sociales son iniciados a menudo por los medios y reflejados por los mismos, y producen por tanto una hiperrealidad en la que no es posible distinguir entre los acontecimientos auténticos y los simulados. Sin embargo, más bien parece una continuidad de la anterior con una mayor carga de protesta y politización aplicada ya más allá del paisajismo desolado. Obras de esta etapa son Rule without exception, Piazza Pugliese, Sites of Technology, Ronde de Nuit o Venezia Marguera.



Baltz retrató la pesadilla que habita en todas partes si se la busca con ahinco. El comisario Urs Stahel opina que todo paisaje humano tiene contenido cultural y refleja a la gente que lo habita. Nosotros pensamos más bien que toda foto retrata el ojo que la seleccionó y el ser que la captó entre infinitas posibilidades.



Aproximación a la exposición (del 1 al 10)

Interés: 6

Despliegue: 7

Comisariado: 7

Catálogo: 8

Documentación a los medios: 8

Programa de mano: 8



Fundación MAPFRE

Sala Bárbara de Braganza

LEWIS BALTZ

Del 9 de febrero al 4 de juunio de 2017

Comisariado - Urs Stahel

Exposición producida por Fundación MAPFRE

(C/ Bárbara de Braganza, 13, 28004, Madrid).