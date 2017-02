Tierra de sueños, exotismo patético

Por encargo de la Obra Social de La Caixa, la más prestigiosa de nuestras fotógrafas, Cristina García Rodero, se fue a la India mes y medio a retratar a las mujeres de la región india de Anantapur, en el estado de Andhra Pradesh, una de las zonas más pobres y donde viven las comunidades más marginales y vulnerables del país, para resaltar la labor humanitaria que allí realiza esta institución. 'Tierra de sueños' ha titulado su trabajo.



La muestra reúne 80 imágenes de esta conocida y prestigiada fotógrafo española tomadas en hospitales, centros de acogida de mujeres víctimas de maltratos, talleres, escuelas y casas, retratos que te encogen el corazón de niños y mujeres entre los que abundan personas con discapacidad. Se trata de popularizar el trabajo de la Obra Social “la Caixa” en la India que desde 2001 ha realizado 22 proyectos en beneficio de 370.000 personas, cinco de ellos llevados a cabo por la Fundación Vicente Ferrer, y en los que se centra la propuesta.



Cristina García Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 1949) viste con los colores más llamativos la marginalidad mayor que pueda imaginarse, la de los más desfavorecidos entre los más pobres del mundo. El resultado puede que cause pesar, y no solamente por la injusticia que nunca podrá erradicarse del todo de este mundo cruel. Sino también por lo que tiene de espectáculo entre nosotros, los afortunados, porque sirve de entretenimiento cultural de clases medias privilegiadas que siempre están quejándose, porque sirve de promoción a una poderosa institución financiera que hace la caridad que le toca para adecentar su imagen. Y porque todos colaboramos en esta ceremonia de la confusión exótica



Un lujoso catálogo reúne las fotografías de García Rodero acompañadas de un texto encargado a Manuel Rivas, un conocido articulista, activista habitual de causas 'progresistas' desde la creación de la plataforma Nunca Máis cuando el hundimiento del mercante 'Prestige' frente a las costas gallegas: '... Escenarios de intensificación, de natural dramaturgia, donde no solo las personas sino los enseres, los animales, las cosas, aparecen con un decoro que no oculta, cuando emerge, ni el malestar ni el dolor. No hay un embellecimiento. Hay, sí, intensificación', afirma a lirismo suelto en un largo panegírico titulado 'El rescate del aura'.



Las fotografías de gran tamaño son francamente impresionantes, un estallido de color muy bien escenificado que viene a contrastar con el habitual uso por García Rodero del sobrio blanco y negro. Conservan su habitual pericia a la hora de captar. no tal cosa como el aura invisible y quizás inexistente, sino el carácter y la idiosincracia de la persona retratada. Explica por qué tituló este muestrario 'Tierra de sueños', queriendo mostrar esperanza en el futuro. Explica que el matrimonio arreglado entre los padres puede ser una cosa no tan nefasta como pensamos en Occidente desde hace medio siglo. Recuerda a enfermeras y pacientes, cada visita de su periplo, a niñas y madres. Y dice haber vuelto impresionada.

La obra de Cristina García Rodero es muy popular en España, porque su forma de mirar no tiene nada de sofisticado, de ideológico, de rebuscado. Sus fotografías son como su persona, una mujer sencilla, que se expresa con naturalidad y que parece muy sincera. Una rara avis en el mundo artístico y cultural en busca siempre de lo pintoresco. Y este último trabajo mantiene las constantes de su obra aunque venga a ser un giro algo artificial en su trayectoria.



Caixaforum

Tierra de sueños

Cristina García Rodero

Del 15 de febrero al 28 de mayo de 2017.