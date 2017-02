Feininger, el desconocido

Lyonel Feininger (1871-1956) fue un artista polifacético, pionero de la tira cómica, grabador destacado, ilustrador potente, en el que destaca una fabulosa etapa cubista, un expresionismo trascendente, y un retorno crepuscular tras la segunda gran guerra cargado de notalgias, en busca de una inmaterialidad espiritual que le elevara sobre este valle de lágrimas.



Nunca hubo por aquí una retrospectiva de este artista, americano y alemán al unísono, figura peculiar cuyos dibujos satíricos y viñetas no tardaron en ser publicados en revistas alemanas y francesas hasta ser contratado por el Chicago Sunday Tribune, donde ejerció de pionero del cómic internacional. Pero Feininger fue dejando de lado la caricatura para volcarse, de forma natural y progresiva, en la pintura, y entre 1906 y 1908 adoptar una línea más abstracta, abandonando prácticamente la figura y adoptando un lenguaje basado en las líneas rectas y los planos fragmentados de color; una suerte de cubismo figurativo y prismático con vetas románticas y mágicas que se convertiría en una de sus marcas originales.



En 1919, Walter Gropius invitó a Feininger a formar parte de la Bauhaus junto con Klee, Kandinsky y otros artistas, concretamente para que dirigiera el taller de grabado, del que Feininger fue maestro hasta su cierre en 1932 por las autoridades nacionalsocialistas. El trabajo en la Bauhaus le hizo desarrollar en profundidad la técnica del grabado en madera a la fibra, lo cual le permitió ahondar también pictóricamente en el juego de planos. Con la llegada del nazismo, su arte fue tachado de “degenerado” y en 1937 Feininger decidió regresar a Estados Unidos, donde viviría hasta su muerte en 1956.



La exposición es una suerte de “retrospectiva concentrada” de la obra del artista, que reúne más de trescientas obras y documentos procedentes de diversas colecciones públicas y particulares de Europa y Estados Unidos, que recorren tanto las diferentes técnicas con las que el artista trabajó —el dibujo, la gráfica, la pintura y la fotografía— y también la construcción de trenes y juguetes, además de los principales motivos de su obra. Ésta abunda en figuras y personajes, en trenes y barcos, en paisajes y marinas y en las arquitecturas seriadas de puentes o de ciudades que le inspiraron y que Feininger convirtió en emblemas: París, Weimar, Halle, la localidad costera de Deep, en el mar Báltico, el pequeño pueblo de Gelmeroda o su Manhattan natal, cuyos rascacielos centraron su atención en los últimos años de su vida



Sin duda que Feininger -además compositor y músico- encaja de maravilla con el programa expositivo de la Fundación Juan March que se orienta hacia figuras, épocas o aspectos insuficientemente explorados de la cultura moderna, una vocación que Manuel Fontán del Junco, director de Museos y Exposiciones de la Fundación, define como 'ideocéntrica'. Fontán reconoce que ha resultado fundamental el asesoramiento especial de Achim Moeller, responsable del Lyonel Feininger Project, entidad que desarrolla desde hace años su catálogo razonado. Y los mejores especialistas de su obra están presentes en un catálogo realmente sobresaliente.



La exposición resulta atractiva y gratificante, pues el conjunto del trabajo gráfico de este artista resulta muy accesible y repleto de intención. Sus caricaturas e ilustraciones son muy inspiradas y forman un envoltorio sugerente para una soberbia representación de sus óleos y acuarelas que no deja indiferente. Su máxima era esta: 'El pintor no debe limitarse a pintar lo que ve a su alrededor, sino también lo que ve en su interior; pero si no encuentra nada en su interior, debe abstenerse de pintar lo que ve a su alrededor'.



Aproximación a la exposición (del 1 al 10)

Interés: 8

Concepto: 8

Despliegue: 8

Catálogo: 9

Documentación a los medios: 9

Programa de mano: 10



FUNDACIÓN JUAN MARCH

Lyonel Feininger (1871-1956)

Desde el 17 de febrero hasta el 18 de mayo de 2017



CONCEPTO Y ORGANIZACIÓN

Manuel Fontán del Junco; Aida Capa, Jefe de Proyecto Expositivo, Fundación Juan March; Achim

Moeller; Sebastian Ehlert, Asistente Científico de The Lyonel Feininger Project, Nueva

York-Berlín; Maurizio Scudiero y Danilo Curti-Feininger. Con el asesoramiento especial de Wolfgang Büche, Martin Faass, Ulrich Luckhardt, Peter Selz y Heinz Widauer.



