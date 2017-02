La ciudad de las mentiras, teatro musical

Siempre es un acontecimiento el estreno absoluto de una ópera española actual. Entremezclando cuatro relatos del escritor Juan Carlos Onetti, la compositora Elena Mendoza y el libretista Matthias Rebstock presentaron ayer su difícil propuesta en la que lo más destacable es una brillante dirección de escena, con escenografía y actuaciones magníficas. Libreto y partitura fallaron estrepitosamente y los abucheos fueron los mayores que recordamos en el Teatro Real en mucho, mucho tiempo.



Ni siquiera el discutido y provocador Gérard Mortier recibió en su etapa un rechazo semejante. Recordemos que al llegar al Real hizo tres encargos a compositores españoles, y que este se estrena ahora después de haber sufrido un retraso de dos años por imposibilidades presupuestarias. Elena Mendoza, a sus 43 años, está en el mejor momento de una importante carrera musical, es una compositora de prestigio en los ambientes vanguardistas de la llamada música cultura y una autoridad académica. Con cierta producción de música de cámara y orquestal a las espaldas, esta es su segunda incursión en el teatro musical, tras Niebla, basada en la obra homónima de Miguel de Unamuno, y realizada también en estrecha colaboración con Matthias Rebstock. En Spotify puede escucharse juntoa otras piezas suyas, Nebelsplitter, de 2015. Y puede compro0abar lo que se parece a la estrenada ayer.



Resultaría tarea ingrata clasificar su música y por eso nadie lo intenta. ¿Es poliestilista como Mauricio Sotelo -otro de los compositores españoles actuales que eligió Mortier-, de quien se estrenó en la temporada anterior su 'El público' (ver nuestra reseña)? Ella ha dicho que la caracterizan su gran interés por el timbre y por el trabajo con el sonido; contrapunto, narratividad, comunicación, humor y una idea "impura" de la música, es decir, una gran fascinación por la interacción con otras disciplinas artísticas, especialmente con la literatura y el teatro. Y efectivamente, 'La ciudad de las mentiras' es un caleidoscopio de sonidos variadísimos -especialmente en la gama de la percusión- y de timbres inusuales en metales y cuerdas con un acordeón y un piano sometidos a tratamientos 'irreverentes' que dejan chico a John Cage.



Pero la irrupción de sonidos y timbres sorprendentes carece premeditadamente de una narrativa coherente y termina siendo repetitiva: en esta ópera de noventa minutos, los 30 primeros resultan interesantes, los 30 segundos, cansados, y los 30 últimos, prácticamente insoportables.



Matthias Rebstock ha colaborado con la compositora en la partitura, y es autor del libreto y director artístico de la puesta en escena. El resultado en estas dos últimas taras es diametralmente opuesto. Su libreto es ininteligible aún después de leer la prolija explicación del programa de mano. Ni la peculiar personalidad de Onetti ni su impresionante estilo literario pueden apreciarse. Hubiera sido mejor un libreto más convencional, a partir de su biografía o de alguna de sus obras más conocidas, la misma 'Dejemos hablar al viento', pero se hilvanan cuatro relatos distintos en una historia incomprensible en la que se alternan dos cantantes, una acordeonista y una violista, con otros cuatro personajes masculinos, un empresario teatral, un enamorado, un barman y otro del que no recordamos seña de identidad alguna. Y les secundan seis músicos en escena que sirven como magníficos actores secundarios.



La acción, situada en la simbólica ciudad onettiana de Santa María, se circunscribe a espacios interiores, con ventanas y escaleras como único nexo con el mundo exterior. Este universo cerrado tiene como centro gravitatorio un bar en que los hombres de Santa María dan rienda suelta al chismorreo y la murmuración. La escenografía de Bettina Meyer es el providencial acierto que salva la pieza, que permite llegar al final. Un mundo muy real y mejor organizado que contrasta con el caos argumental y musical. Confesamos nuestra absoluta inclinación por este tipo de puesta en escena cuando se dispone de escenarios adecuados en tamaño y prestaciones, un enorme mecano de tres pisos poblado de estancias, escaleras y recodos, que activa sus piezas espacial y temporalmente según necesita el guión.



Una sensacional puesta en escena a la que contribuyen a la perfección figurines, iluminación y un sonido de indescriptible perfección teniendo en cuenta que en el escenario todo suena porque a todo se le saca sonido -gran pericia de Elena Mendoza- por no citar las maravillas que realiza el barman Tobias Dutschke desde la barra.



Magnífica también la dirección musical de Titus Engel sobre una pequeña orquesta de cámara en el foso y otro grupo de siete solistas en la platea, amén de los seis en escena. Es un auténtico especialista en ópera de factura actual, como pudimos comprobar en los estrenos mundiales de La página en blanco de Pilar Jurado (ver nuestra reseña de entonces) y 'Brokeback mountain' de Cahrles Wuorinen (ver nuestra reseña de entonces)



Las intenciones de la pieza son muy loables, pero el resultado no es bueno. Se pretende criticar la hipocresía social, la desesperanza y el aislamiento del individuo, se presenta una partitura de portentosa riqueza tímbrica, se quiere plasmar la visión pesimista del mundo de Onetti, se nos apremia a que entendamos a estas cuatro excéntricas escapando de la propia realidad y de la mentira como base de las relaciones sociales. Pero todo ello queda ofuscado bajo una maraña confusa de recitativos y estridencias que termina desconectando.



Quizás más resumida y más coherente. Quizás con un libreto más claro. Quizás con más canto.

No obstante la vela da fue interesante, la propuesta, valiosa, y la experiencia, enriquecedora.



VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés:7

Partitura: 6

Libreto: 4

Dirección musical: 8

Dirección artística: 9

Orquesta: 8

Voces: ¿?

Escenografía: 9

Producción: 8

Programa de mano: 9

Documentación a los medios: n/v



TEATRO REAL

'La ciudad de las mentiras'

Teatro musical en quince escenas

Música de Elena Mendoza (1973)

Libreto y colaboración musical de Matthias Rebstock, basado en los relatos Un sueño realizado, El álbum, La novia robada y El infierno tan temido de Juan Carlos Onetti

Estreno absoluto

Encargo y nueva producción del Teatro Real

Orquesta Titular del Teatro Real

(Orquesta Sinfónica de Madrid)

20, 21, 23, 24 y 26 de febrero de 2017



Dirección musical: Titus Engel

Dirección de escena: Matthias Rebstock

Colaboración de escena: Elena Mendoza

Escenografía: Bettina Meyer

Figurines: Sabine Hilscher

Iluminación: Urs Schönebaum

Sonido: SWR Experimentalstudio Freiburg



Gracia: Katia Guedes

Mujer de 'El sueño realizado': Laia Falcón

Carmen: Anne Landa

Moncha: Anna Spina

Díaz Grey: Graham Valentine

Risso: David Luque

Jorge: Michael Pflumm

Tito / Barman: Tobias Dutschke

Langmann: Guillermo Anzorena



MÚSICOS EN ESCENA

Piano: Íñigo Giner Miranda

Clarinete: Miguel Pérez Iñesta

Saxofón: Martín Posegga

Trombón: Matthias Jann

Violín: Wojciech Garbowski

Violonchelo: Erik Borgir



Actividades paralelas

TEATRO REAL

-Enfoques. Encuentro con los artistas. Domingo, 19 de febrero, 18.00 horas. Sala Gayarre

-En torno a La ciudad de las mentiras. José Luis Téllez desgrana las claves de la ópera todos los días de función, 45 minutos antes de la misma. Aforo limitado

INSTITUTO CERVANTES

-Coloquio. Elena Mendoza y Matthias Rebstock conversan sobre La ciudad de las mentiras. 15 de febrero, 19:30. Instituto Cervantes

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

-Encuentro con motivo del estreno de La ciudad de las mentiras, con Blas Matamoro y Elena Mendoza. 8 de febrero, 19:30. Residencia de Estudiantes.