Tiernas aventuras con Mathew Bourne

Le llaman 'espectáculo de danza-teatro' para no decir que son tres cortos musicales repuestos y engarzados para celebrar el 30º aniversario de una a su vez refundada compañía muy británica que saca de su reverenciada tradición patria espectáculos inocentes para el gran público. Cuatro funciones para conocer a un gran coreógrafo, una pequeña y excelente compañía de danza y una producción cuidadísima en la que brilla un vestuario excepcional.



“Me gusta hacer grandes espectáculos para grandes audiencias”, dice Matthew Bourne, multipremiado y reverenciado en su país, para presentarse por primera vez en España con las piezas emblemáticas que lanzaron la carrera del que presentan como “coreógrafo favorito de Reino Unido”.



Ciertamente es un virtuoso de la narración a través del movimiento y la imagen, y creó en los años ochenta un particular estilo nada intelectual, nada envarado, nada retorcido y nada trascendente para apoyarse en la sencillez, el ingenio, una visión apta para todos los públicos y un sentido del humor que hoy resulta casi infantil tras la masificación de crudos violencia y sexo, bajas pasiones y peores instintos que ha sufrido el mundo mundial del espectáculo.



Lo que estamos diciendo conduce a que estas tempranas aventuras pueden resultar almibaradas y anticuadas, aunque siendo británicas los 'modelnos' no se atreverán a aplicarlas el horrible epíteto tan despectivo para el objeto como para el sujero que lo usa, de 'casposas'. 'Watch with mother' abre la sesión con las inocentes correrías de un grupo de colegiales de colegio de pago. 'Town and country' ocupa el grueso de la propuesta en dos partes que retratan ese mundo artificial popularizado en series televisivas como 'Retorno a Brideshead' o 'Pride and Prejudice', el de la mansión londinense con mayordomo y doncella que bañan y visten a los señores, y el de la residencia campestre donde montan a caballo, cazan y pescan, juegan al golf y al cricket, y observan condescendientes a los rústicos empleados ordeñar, recolectar y cuidar la propiedad de los upper class londinenses. Finalmente, 'The infernal galop' es ese 'glorioso desfile de clichés tradicionales' de la francia de postal, que termina con un cancán brillante, rúbrica adecuada a un espectáculo familiar que puede rozar el tedio de quien no se entregue sin reparos.



Destacadísima contribución la del prestigioso Lez Brotheston, estrecho colaborador de Bourne, que firma el vestuario y la escenografía. Excelente elenco, de espectaculares prestaciones físicas y dotes actorales que lindan con la perfección, y en el que resulta difícil destacar a Mari Kamata y no nombrar al jovencito Paris y los demás. Lleno absoluto en el estreno, velada no apta para buscadores de significados ocultos, deconstructores conceptuales e histéricos de la novedad chirriante. Los Teatros del Canal haciendo la competencia a la Gran Vía. Acúdase con la piruleta en el bolsillo.



VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 6

Coreografías: 8

Escenografía: 7

Vestuario: 9

Bailarines: 8

Música: 6

Producción: 9

Programa de mano: 8

Documentación a los medios: 8



Teatros del Canal - Sala Roja

'Early Adventures'

Mathew Bourne y su compañía New Adventures

Días 15, 16, 17 y 18 de marzo



Compañía New Adventures

Coreografía y dirección: Matthew Bourne

Escenografía y vestuario: Lez Brotherston

Elenco: Joao Carolino, Reece Causton, Tom Clark, Daniel Collins, Paris Fitzpatrick, Sophia Hurdley, Mari Kamata, Jamie McDonald y Edwin Ray



Duración: 2h 10min (dos descansos incluidos)

16 de marzo: encuentro con el público tras finalizar la función.