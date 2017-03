Séneca y los beneficios de dudar de todo

Antonio Gala tiene 86 años y había estrenado 'Séneca o el beneficio de la duda' en 1987. Esta versión treinta años después descarta las dudas del título y aligera la seriedad del texto con un espectáculo de pornocabaret de dudoso gusto, una banda sonora a lo Mecano y un vestuario a lo Fangoria. Menos mal que el texto resiste, las actrices no están mal y Antonio Valero es un protagonista sólido y consistente en medio de la barahúnda.



Las mismas palabras con que presentó la obra entonces, han servido al autor para presentarla ahora y probablemente le servirían para hacerlo dentro de otras tres décadas, cuando ya estemos en el purgatorio, porque efectivamente las contradicciones personales y la corrupción social son lacras humanas que parecen eternas; así que sobraban algunos añadidos de supuesta actualidad al texto: hubiéramos preferido mil veces escuchar sólo a Gala y nada más a que a Gala, que entonces añadía a su presentación algo que ahora se ha omitido: 'Ante Séneca entero, no dividido por interesadas y parciales interpretaciones, el político de todas las épocas se reconoce como es: un egoísta turbio y a la vez un amante de su pueblo; alguien que elige el mal menor, aprovecha los hechos consumados (...) decide sobre la suerte de sus contemporáneos, y abandona por fin -más que vencido, hastiado- el campo de batalla. Ante Séneca, el hombre de cualquier época saca la conclusión (...) de que lo auténticamente humano es la duda: la duda permanente, la duda como beneficio supremo, como pesquisa interminable y como único signo inequívoco de ardor, de raciocinio y de vitalidad'.



Gala estrena 'Séneca o el beneficio de la duda' el mismo año en que se incorpora al proyecto de El Independiente, primero semanario y luego diario, desde el que se intentará armar la contraofensiva contra una dictablanda que el PSOE ejerce en el mundo de las ideas y la cultura ante la que no parece haber respuesta. Al estilo de la nunca suficientemente denostada novela histórica, mezcla en su pieza realidad y ficción como le viene en gana, para presentarnos a un Séneca de moralidad teórica y ausencia de escrúpulos práctica, lo que venían ya representando los líderes del PSOE desde su segunda victoria electoral. Y cuando habla de podredumbre, enriquecimiento, corrupción y vicio, está hablando de ese PSOE que batió todos los récords. Y todo ese contexto ha sido eliminado. Qué oportunidad para ambientar la pieza en la España de los Ochenta, entre pelotazos descomunales, en vísperas de la Expo...



¿Ha autorizado Gala esta versión y si lo ha hecho, ha sido acaso como Séneca empujado por la teorìa del mal menor? En julio de 2011 el escritor hizo público que padecía "un cáncer de difícil extirpación". Y en febrero de 2015, cuando Málaga le nombró Hijo Adoptivo, reveló que los doctores le habían dado por curado de ese cáncer de colon sufrido, pero había sufrido una recaída. El año pasado fue objeto de premio andaluz y exposición granadina y se decidió esta coproducción del Festival del Mérida y el Centro Dramático Nacional para homenajearlo. Recordemos que como otros anduvo el camino que llevaba de ser preferido oficial del diario El País a refugiado en el diario El Mundo, que por criticar al PSOE fue orillado durante su larguísima estancia en el poder, y que aunque ganó el premio Planeta en 1990, y publicó sus memorias en el año 2000, fue desapareciendo del candelero hasta hoy, acumulando eso sí, premios y premios, dicen que más de quinientos.



Emilio Hernández firma la versión y la dirección. Es una nueva dramaturgia a la que incorpora textos de Séneca, poemas de Gala, fragmentos del Satiricón y no sabemos qué más, y que convierte la pieza en un híbrido de teatro histórico y musical despendolado aprovechando que el imperio romano de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón en los inicios de nuestra era era un dechado de vicio y decadencia. Ya la pieza de Gala se permitía no pocas licencias con la realidad establecida de entonces -incluso el incesto de Nerón y Agripina parece leyenda- y ahora se han recargado convenientemente las tintas, para que un buen texto literario quede lo suficientemente oculto en un musical hortera a todo volumen, poblado de magreos y exhibicionismo en el que el espantoso revolcón de Nerón y Otón en pelotas quiere batir el récord de vergüenza ajena en un escenario.



Con una escenografía inexistente, limitada a esos recurridos escaños que se han visto en tantas representaciones de los clásicos, aderezados por una iluminación agresiva, los diez actores repantigados esperan a que les toque el turno de decir o cantar algo. Vestidos como personajes de un montaje kitsch fallero, Ignasi Vidal hace un Petronio aceptable y José Luis Sendarrubias un Otón para olvidarse. Quizás sea el Nerón de Diego Garrido el personaje más maltratado, mientras que Esther Ortega supera la prueba de Agripina, Eva Rufo casi lo hace con Popea, y Carolina Yuste consigue huir en buena medida de este desagradable lupanar en que se convierte el escenario.



La pieza es ciclotímica. A veces, Séneca explica cosas interesantes, aunque lo haga en un tono declamatorio equivocado y siempre a un volumen excesivo debido a los malditos micrófonos que electrifican al elenco y le hacen perder cualquier vestigio de teatro auténtico. Pero lo hace inmerso en un espectáculo que roza el mal gusto, en el que por suerte irrumpe tres veces la cantaora Carmen Linares reforzando la cara buena de la moneda.



El homenaje a Antonio Gala el CDN lo refuerza con uno de sus Cuadernos Pedagógicos. Se ha elegido una de sus obras teatrales más seria, quizás no de sus favoritas, y después de hacerlo, se la ha querido frivolizar hasta la inconsciencia. El gusto refinado del autor queda encajonado en una propuesta barriobajera. Es de temer que no contente ni a los exigentes ni a los frívolos. En el estreno este domingo la reacción de los asistentes fue más bien fría. Se han programado muchas funciones y en la sala grande del Valle Inclán. Mejor contenido y más discreto continente hubieran quizás bastado.



Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 6

Texto, 7

Dramaturgia, 5

Dirección, 7

Interpretación, 6

Escenografía, 5

Vestuario, 5

Música, 5

Producción, 6

Documentación para los medios, 8

Programa de mano, 7



CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

Teatro Valle-Inclán

SÉNECA

De Antonio Gala

Versión y dirección Emilio Hernández

Del 24 de marzo al 14 de mayo de 2017



Reparto (por orden alfabético)

Nerón -Diego Garrido

Helvia -Carmen Linares

Agripina -Esther Ortega

Popea -Eva Rufo

Otón -José Luis Sendarrubias

Esclavo -Aka Thiémélé

Séneca -Antonio Valero

Petronio -Ignasi Vidal

Acté -Carolina Yuste



Escenografía -Emilio Hernández

Iluminación -José Manuel Guerra

Vestuario -Felype de Lima

Música original -Marco Rasa

Coreografía -Amaya Galeote

Fotos - marcosGpunto

Coproducción - Centro Dramático Nacional y Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida



De martes a sábados, a las 20:30 h.

Domingos, a las 19:30 h.

Encuentro con el público

Jueves 20 de abril de 2017 antes de la función

Funciones accesibles para personas con discapacidad auditiva y visual

Jueves 4 y viernes 5 de mayo de 2017.