El Teatro de la Zarzuela en tareas de reposición

El Teatro de la Zarzuela está ofreciendo once funciones de un programa doble que ya estuvo en 2010 en los Teatros del Canal, una coproducción muy acertada en base a una fusión de La Viejecita (1887) y Château Margaux (1897), ambas del compositor Manuel Fernández Caballero. Un espectáculo musical agradable que un locutor verborreico lastra en su primera fase.



Fernández Caballero es autor de títulos muy conocidos del género, como Gigantes y cabezudos, Los sobrinos del Capitán Grant o El dúo de la africana. Pasqual entra a saco en ese 'juguete cómico-lírico en un acto' que es Château Margaux y en la zarzuela cómica en un acto que es La viejecita, que quedan podadas y bien podadas, sobre todo la primera, irreconocible: del libreto original escrito por José Jackson Veyán para 'Château Margaux' (nombre de uno de los más famosos vinos de Burdeos con el que se emborracha la protagonista y se disculpa el elegante vicio), apenas queda rastro. Del de 'La viejecita', escrito en verso por Miguel Echeragay, se ha conservado más: el breve preludio instrumental, seguido del marcial coro masculino y del brindis “Fuego es el vino del suelo español”, y su corolario “Pobrecito Carlos, duro es el castigo”; y tras la mazurca y el chotis, la conocida canción “Al espejo al salir me miré” y el dúo de Luisa y Carlos “¡Pobre viejecita!, el más conocido de la obra.



Ya juzgábamos en 2010 (ver nuestra reseña de entonces) que se trataba de 'un bonito espectáculo musical fundiendo dos piezas decimonónicas del género chico'; recoge partes escogidas de ambas, funde sus argumentos y comienza en un programa radiofónico en directo de los años cincuenta para proseguir con la transmisión de la fiesta en el palacio de un señor marqués a la que el pretendiente de su hija se cuela disfrazado de... viejecita. Pasqual ha ideado y dirigido con gran acierto un montaje de calidad, con una acertada escenografía de Paco Azorín, un adecuado vestuario de Isidre Prunés y una efectiva coreografía de Montse Colomé.



Comparando el efecto de ambas puestas en escena, casi idénticas, hay que reconocer que lo que en el Canal fue una gratísima sorpresa, su repetición en La Zarzuela nos pareció casi redundante. La dirección musical de Miquel Ortega no añadió valor a aquella de José Ramón Encinar. La Orquesta de la Comunidad de Madrid repetía en ambas así como casi todo el elenco. La novedad más destacada fue Ruth Iniesta, la protagonista de la noche con una actuación muy notable. El barítono Borja Quiza repitió su buena actuación vocal y sobre todo actoral de 2010. Y gracias a los cielos la locuacidad de Jesús Castejón se aplaca en la segunda parte.



Muy ligera, liviana propuesta, que rebaja la zarzuela -que no es sino ópera española- a cotas de revista o musical para cautivar a ese público 'de pasar un buen rato'. El viernes pasado llenaba el teatro, aplaudió casi todos los números musicales y se prodigó al final de forma muy generosa.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 6

Música: 7

Versión: 7

Dirección musical: 7

Dirección artística: 7

Orquesta: 6

Voces: 7

Escenografía: 7

Producción: 8

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: 9



TEATRO DE LA ZARZUELA

Château Margaux&La viejecita

Funciones - 25, 26, 29, 30 y 31 de marzo; 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de abril de 2017, a las 20:00 h.

(domingos, 18.00 h.)

Duración aproximada - 1 hora y 40 minutos (sin entreacto)



Château Margaux

Juguete cómico-lírico en un acto

Música - Manuel Fernández Caballero

Libreto - José Jackson Veyán

en versión libre de Lluís Pasqual

Estrenado en el Teatro Variedades de Madrid, el 5 de octubre de 1887



La viejecita

Zarzuela cómica en un acto

Música - Manuel Fernández Caballero

Libreto - Miguel Echegaray,

en versión libre de Lluís Pasqual

Estrenada en el Teatro de la Zarzuela, el 30 de abril de 1897



Producción del Teatro Arriaga de Bilbao, en coproducción con el Teatro Campoamor de Oviedo y el Grec´09 Festival de Barcelona



Equipo artístico

Dirección musical - Miquel Ortega

Dirección de escena, iluminación - Lluís Pasqual

Escenografía - Paco Azorín

Vestuario - Isidre Prunés

Coreografía - Montse Colomé



Reparto

Locutor Ricardo Gracián, Don Manuel - Jesús Castejón

Angelita Vargas, Dolores Izquierdo, Luisa - Ruth Iniesta (días 25, 26, 29, 31, 1, 2, 5, 6 y 8) - Sara Blanch (días 30 y 7)

Comandante, Don Francisco de Borja Talvez, Carlos - Borja Quiza (días 25, 29, 31, 2, 6 y 8) - Ricardo Velásquez (días 26, 30, 1, 5 y 7)

Capitán Esteban Martín, Manuel Farinas, Federico -Emilio Sánchez

Brigada don Conrado Salvatierra, Sir Jorge - Miguel Sola

Teniente don Luis María Fernández Canedo, Fernando - Antonio Torres

Sargento don Rafael PontejosTécnico de sonido, Marqués Aguilar - Lander Iglesias



Orquesta de la Comunidad de Madrid (Titular del Teatro de la Zarzuela)

Coro Titular del Teatro de la Zarzuela - Director Antonio Fauró



-Conferencia ofrecida por el filólogo Julio Vélez Sáinz, director del Instituto del Teatro de Madrid de la Universidad Complutense. En colaboración con los Amigos de la Ópera de Madrid. Lunes 20 marzo; ambigú del Teatro.

-Ensayo y posterior encuentro de Lluís Pasqual con alumnos de diversas disciplinas de Artes Escénicas. Jueves 23 de marzo; sala principal del Teatro.

-Encuentro del Maestro Miquel Ortega con alumnos de Dirección de orquesta y Composición de distintos centros especializados. Lunes 27 de marzo; ambigú del Teatro.

-Proyección de un vídeo en homenaje a la famosa tiple Lucrecia Arana, que fue la encargada de estrenar ‘La viejecita’ hace 120 años en este escenario, y de quien asimismo se cumplen 150 años de su nacimiento y 90 de su muerte. El vídeo será exhibido antes de cada función y de forma continuada, en dos pantallas dispuestas en el vestíbulo principal del Teatro.