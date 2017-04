Si bien es relativamente habitual filmar reposiciones y ensayos de coreografías como sistema auxiliar de anotación y, naturalmente, grabar las actuaciones en el teatro con diversos propósitos, incluyendo su posterior comercialización en diversos soportes, pocas veces se han filmado los entresijos de la reposición de un ballet, con un ánimo comercial. “Dancing Beethoven” constituye por tanto una singularidad al tratarse de un documental que es distribuido en las salas de cine y se estrenará el próximo 28 de abril. Trata sobre la reposición de la peculiar versión coreográfica de Maurice Béjart de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, también conocida como "Coral".



“La IX symphonie” es uno de los grandes espectáculos de danza que junto con "1789 et nous" sobre la Revolución francesa, son exponente de la concepción de Béjart del ballet como obra de arte total. En concreto, el ballet basado en la Novena Sinfonía fue concebido como un concierto danzado que el coreógrafo francés resumió claramente: "Esta transposición coreográfica de la obra de Beethoven no tiene otra idea, otro propósito, otro argumento que la música que apoya, nutre y es su única razón de ser”.

Su formato es colosal pues requiere de, al menos, 80 bailarines en escena más 24 figurantes (en esta reposición es destacable que todos son africanos subsaharianos) orquesta sinfónica y coro. Semejante despliegue precisa un espacio escénico colosal y recursos importantes, por lo que es lógico que solo se haya representado en contadas ocasiones desde su estrenó por el Ballet-du-XXe- Siècle en octubre de 1964 en el Cirque Royal de Bruselas, repuesta después con una resonancia mediática sin parangón para un ballet, cuando se representó en el estadio olímpico de México como parte de los espectáculos inaugurales de los Juegos Olímpicos de 1998. Quizá por las mencionadas características de la obra, el propio Béjart apenas la mencione en las dos partes de su autobiogrfía (“Un instant dans la vie d’autrui” y “La vie de qui?” 1979-1996). En el primero recuerda la impresión que le produjo observar a decenas de miles de espectadores en el estadio olímpico, mientras que en la segunda menciona de pasada su representación en la Ópera de la Bastilla con acceso gratuito.



Desde 1999 “La Novena Sinfonía” de Béjart no se había vuelto a bailar. Los motivos para reponerla en 2014 en Tokio, por parte del heredero y director del Béjart Ballet Lausanne desde noviembre de 2007 Gil Roman, como muestra el documental de Arantxa Aguirre, se contextualiza dentro de la crisis migratoria y de refugiados, haciendo un gran énfasis sobre la curiosa interpretación moral actual de la letra de “Oda a la Alegría” de Schiller, como culminación del cuarto movimiento de la Novena: «Y todos los hombres serán hermanos, bajo tus alas bienhechoras». Las alas bienhechoras del Dios justo de Schiller, es hoy asimilada a la solidaridad universal y al multiculturalismo, soslayando interpretaciones anteriores perturbadoras como la de los nazis como himno de apertura de sus juegos olímpicos, o la del gobierno racista de Ian Smith como himno de la República de Rodesia.



Siguiendo la pauta de la Novena Sinfonía, Arantxa Aguirre divide “Dancing Beethoven” en cuatro partes. La labor de narradora y entrevistadora es realizada por la joven actriz Malya Roman (hija de Gil Roman). El reportaje se inicia con un repaso somero de la historia del ballet, continua con preguntas y pareceres de bailarines y repetidores entre exhaustivos ensayos, algunos detalles de la puesta en escena de la coreografía por parte del Béjart Ballet de Lausana y el Ballet de Tokio, la exposición de las peculiaridades de los últimos ensayos y la puesta en escena con la Orquesta Filarmónica de Israel dirigida por Zubin Mehta, para concluir con algunas escenas de danza del gran espectáculo reestrenado en 2014 en Tokio.



Tanto las escenas de danza como buena parte de las conversaciones y entrevistas merecen el esfuerzo que seguramente ha supuesto la realización de este documental, aunque la ración de moralina sea un poco excesiva. También me parece criticable que en la versión subtitulada en español que se presentó en la Sala Azcona de la Cineteca Madrid del Matadero, buena parte de los nombres de bailarines y entrevistados no aparezcan, por lo que puede resultar incómodo para el espectador tratar de adivinar quien habla y quien baila. Así, creo que además de Elisabet Ros, Kateryna Shalkina, Kathleen Thielhem, Masayoshi Onuki, Julien Favreau, Óscar Chacón y Zubin Mehta, aparecen en el documental artistas tan significativos como: Alanna Archival, Valérie Lacaze, Piotr Nardelli y unos cuantos más que no reconocí. El Béjart Ballet Lausanne bailará en los Teatros del Canal un programa mixto entre el 26 y el 30 de abril de 2017.



DANCING BEETHOVEN

Trailer en español: https://vimeo.com/201832687

País: Suiza/España - Fondation Béjart Ballet Lausanne / Fondation Maurice Béjart / López-Li Films

Directora: Arantxa Aguirre

Guion: Arantxa Aguirre

Idioma: Francés e inglés con subtítulos en castellano.

Música: Ludwig van Beethoven - Orquesta Filarmónica de Israel dirigida por Zubin Mehta.

Fotografía: Rafael Reparaz

Narradora: Malya Roman

Sobre la coreografía original de Maurice Béjart

Director artístico: Gil Roman

Bailarines principales: Elisabet Ros, Kateryna Shalkina, Kathleen Thielhem, Masayoshi Onuki, Julien Favreau y Óscar Chacón.

Productora: Coproducción Irán-Francia; Arte France Cinéma / Farhadi Film Production / Memento Films Production

Género: Documental.

Duración: 79 minutos.

Premios: Seminci 2016.

Festival Internacional de Valladolid

Espiga de plata en la sección Tiempo de Historia.