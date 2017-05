Ramón del Valle-Inclán es hoy sin duda el más recordado y reverenciado de aquela Generación del 98. Para inaugurar una nueva colección literaria y para celebrar la vigésima edición de La noche de Max Estrella, un recorrido bohemio por el Madrid de Luces de bohemia que todos los años organiza, el Círculo de Bellas Artes publica 'Don Ramón-María "El Manco" y otros bohemios, a cargo de uno de sus principales estudiosos, Ignacio Amestoy, secretario del CBA e impulsor de esa noche valleinclanesca.



El libro, cuidadosamente editado, se presenta como 'escrito a tres manos', pues incluye dos textos de Valle-Inclán, -el célebre poema largo La pipa de kif y la pieza de teatro Ligazón, Auto para siluetas, que el escritor estrenó precisamente en el Círculo con su compañía, El Cántaro Roto, el 19 de diciembre de 1926- y otros dos de Amestoy, 'La revolución santa de Valle-Inclán', un recorrido biográfico por su vida y obra, y 'Diecinueve ediciones de La noche de Max Estrella', una crónica en la que desfilan personajes y hechos destacados de sus 19 anteriores ediciones.



La pipa de kif se publicó en 1919 y se considera la culminación de su producción lírica, que interrumpiría totalmente en las dos últimas décadas de su vida. Plenamente modernista y deudora de su admiración por Rubén Darío, se percibe ya su voz propia, ese esperpento de crítica social y fascinación por los bajos fondos, ese refocilarse en presentar de España la visión más negra. Sarcasmo brutal y apología de esta droga blanda que cuatro décadas después inundaría Occidente.



Ligazón pudo verse en 2009 en una relectura del 'Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte' producida por el Centro Dramático Nacional (ver nuestra reseña de entonces). Su montaje estuvo a cargo de Ana Zamora, que la juzgaba 'una fiesta que proclama el triunfo de lo humano frente a lo divino, de lo nuevo sobre lo viejo, una crítica destructiva de los valores imperantes'. Se trata de un drama rural de la Galicia tétrica en el que una ventera accede a vender su hija moza a un rico (judío) por la intervención de una celestina; la moza preferirá entregarse a un joven afilador itinerante antes que acceder al trato, ambos sellan con sangre su diabólico pacto, y los dos jóvenes matan al rico cuando de noche llega. Zamora la valoraba como 'una nueva estética teatral a la altura de la vanguardia europea, fusionando tradición e innovación, generando un espacio para el compromiso social sin caer en el didactismo moral, para de alguna manera dejar abierta una puerta a la esperanza'. Una pieza sensacionalista para su época, con un personaje, La Raposa, abundante si lo hay en la historia de nuestro teatro, otra celestina a imagen de aquella.



Interesante el semblante que traza Amestoy de su admirado Valle en sesenta páginas introductorias y amena y exhaustiva la crónica de las 19 ediciones de esa anual peregrinación festiva a la memoria de un intlectual admirado, algo que no debe tener parangón en nuestro país. Un pliego fotográfico completa el inusual despliegue.



José Ignacio Amestoy Egiguren nació en Bilbao en 1947 y es secretario general del CBA y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. De larga trayectoria periodística, ha escrito una veintena de obras dramáticas, entre las que sólo conocemos 'Dionisio Ridruejo, una pasión española', repuesta en Madrid hace unas temporadas; ha recibido numerosos premios, y ha dirigido la Real Escuela Superior de Arte Dramático, el Teatro Español, el Centro Cultural de la Villa de Madrid y el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Una densa vida profesional de periodista, dramaturgo y gestor cultural. El año pasado se hizo cargo de la mesa redonda de críticos teatrales que acompañó las jornadas del Festival de Almagro, a la que fue invitada nuestra Guía Cultural (ver reseña de sus dos jornadas).



Con este libro el Círculo de Bellas Artes inaugura sus Incentenarios: a la manera de aquellos unbirthdays de Humpty Dumpty, se propone celebrar cada año a un autor que merezca celebración, sin importar aniversarios ni onomásticas. Y qué mejor que comenzar con uno muy ligado a la casa, al que cada año se rinde homenaje con esa peregrinación que sigue los pasos de Max Estrella por la capital y que termina, precisamente, en el Círculo, una institución con la que el célebre Manco de la Puerta del Sol mantuvo una estrecha relación, no exenta de desavenencias.



Su publicación ha sido acompañada de otros actos en este 'Incentenario'. En marzo, la compañía Tribueñe representó íntegramente el Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte, compuesta por las piezas: Ligazón (incluida en el libro que reseñamos), La Rosa de Papel, La Cabeza del Bautista y El Embrujado, una jornada maratoniana (de unas siete horas de duración), dirigida por Irina Kouberskaya. Por su parte, el Grupo de Teatro de la Universidad Carlos III llevó a escena La marquesa Rosalinda, una fábula descrita por el propio Valle-Inclán como “farsa sentimental y grotesca”, en la que se funden la tradición de la Commedia dell’Arte y el teatro de estilo cortesano. El Cine Estudio del Círculo se unió también a esta celebración, mediante la programación de una selección de películas relacionadas con la idea del esperpento, con La parada de los monstruos, Pajaritos y pajarracos o Amanece, que no es poco, entre otras. Y durante el ciclo 'Los lunes, al Círculo', se celebraron dos mesas redondas en torno a Valle-Inclán en el cine y el teatro. La Pecera del Círculo ofreció durante la semana del 20 al 26 de marzo, un menú especial durante las comidas.



La vigésima Noche de Max Estrella se celebró el pasado sábado 25 de marzo entre las 18'00 y las 23'00 horas, conducida como es costumbre por Ignacio Amestoy y Javier Huerta, académicos de número de la Irreal Academia del Esperpento, con un itinerario que incluimos por su cuidado, interesante y curioso trazado:



'-18:00 h. Calle mayor, 84. Casa Ciriaco de los mesoneros Chicharro. En el pretil de los consejos. Ubicación de La cueva de Zaratustra, y lugar del prendimiento del anarquista Mateo. Pregón a los peregrinos de Marifé Santiago. Y la palabra de Rosana Torres, Presidenta de la Irreal Academia del Esperpento.

-18:20 h. Plaza de San Miguel. Ante la casa de Calderón, de la calle mayor, 61. Homenaje al padre de segismundo. Valle advierte: “Para medrar hay que ser agradador de todos los Segismundos”. Beatriz Bergamín y Ángeles Martín, o el arte sublime de la máscara esperpéntica.

-18:40 h. Plaza de San Ginés. Ante La buñolería modernista. Coro reivindicativo valleinclaniano de Elena Cánovas y sus Yeses.

-19:00 h. Puerta del Sol, 1. Ante El café Colón, bajo el edificio Apple. Donde perdió el brazo don Ramón en combate con el periodista Manuel Bueno. Allí brindan con champagne Max y Rubén Darío. En nombre propio y de la Prensa, Lucía Méndez. Valle, con la canallesca.

-19:30 h. Casa de Correos, Presidencia de la Comunidad de Madrid, regida por Cristina Cifuentes. En el calabozo del Ministerio de la Gobernación se encuentran Max Estrella y Mateo. La autora Paloma Pedrero, pionera de La noche de Max Estrella, recuerda el bautizo de la marcha bohemia.

-20:15 h. Callejón del Gato. Ante los Espejos cóncavos y convexos -conservados por la familia Blanco en Las Bravas-, Irina Kouberskaya y Chelo Vivares serán Max Estrella y Don Latino en la Capilla Sixtina del esperpento. Valle, sin fronteras.

-20:45 h. Plaza de Santa Ana. Ante el Teatro español regentado por Carmen Portaceli. La activista de la Liga de las Artes, Aitana Gatán, confraternizará con la estatua de García Lorca de manera valleinclaniana.

-21:00 h. Calle del Prado. En el ateneo de Madrid que presidió Valle-Inclán. Recibe el Presidente de la Docta Casa, don César Navarro. Monólogo de “Josefina Blanco, la Blanquito“, mujer de Don Ramón, de Javier Huerta. Intérprete, Ainhoa Amestoy. En la trastienda de Valle… La palabra de Xerardo Pardo de Vera, académico de número de la Irreal Academia del Esperpento, rubricará el retrato.

-21:45 h. Ante el Congreso, junto a la estatua de Cervantes. Encuentro de los dos mancos. En homenaje a Pepe Monleón. ¡Qué gran Pericles se perdió la polis! Ángela Monleón con Itziar Pascual, Carmen Losa y Nieves Mateo, del Consejo de la mítica revista Primer Acto. El futuro, en manos de estas grandes profesionales del teatro. Un futuro que está aquí.

-22:00 h. Círculo de Bellas Artes. Recepción a Los Bohemios. Vestíbulo y escalera de Minerva.

-22:15 h. Sala de Columnas del CBA. Fin de la XX Noche de Max Estrella. Representación del esperpento de Don Ramón, ¿Para cuándo son las reclamaciones diplomáticas? Alberto Castrillo Ferrer dirige. Silvia de Pé es Don Herculano Cocodoro, y Patricia (Pato) Badian es Don Serenin. Lectura del Mensaje del Día del Teatro por el dramaturgo Francisco Hinojosa. Canto del Himno de los Bohemios. El arte del piano lo pondrá Arturo Irisarri Izquierdo. Y, a continuación, el chocolate y los churros'.



Se llamaba Ramón José Simón Valle Peña pero su verdadero nombre sólo aparece en los documentos de la partida de bautismo y del acta de matrimonio. En 2016 fue el cincuentenario de su fallecimiento un 5 de enero cuando quedaba apenas medio año para el estallido de la guerra civil, así como el 150º aniversario de su nacimiento, y su nieto, Joaquín del Valle-Inclán Alsina, publicó la biografía 'Ramón del Valle-Inclán. Genial, antiguo y moderno' (Espasa), que completaba la elaborada por Manuel Alberca, 'La espada y la palabra. Vida de Valle-Inclán' (Tusquets), publicada en 2015. Ambos autores pensaron colaborar en un principio pero sus diferentes concepciones les separaron: aquel más periodístico, este más literario. En el diario El Mundo (27/04/2015), Antonio Lucas publicaría un apunte -'Valle-Inclán, enigma descifrado'- sobre el trabajo de Alberca, que en su opinión 'derriba leyendas y fija las claves principales de la extravagante vida de uno de los grandes genios del idioma'.



