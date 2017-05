Infinita Familia Flöz

Los Teatros del Canal presentan Infinita, una comedia de 'Familie Flöz' en cinco funciones. Pero no advierten que ya estuvo en Madrid en 2011, despistando a los espectadores que acudirán pensando que es una propuesta nueva. No importa, como si lo fuera. Lo definen como 'teatro con máscaras y piezas mudas sobre lo extrañamente cómico del ciclo de la vida'. Y nada más hay que añadir.



Y no lo es, aunque la pieza esté en constante revisión y en esta visita aporte novedades sobre lo que ya vimos en Las Naves del Español y que en su momento reseñamos para ustedes. No hay mucho que añadir, salvo que disfrutamos con el espectáculo como si fuera la primera vez, y que la inteligente observación de la existencia humana que presenta esta compañía, es radicalmente superior a casi todo lo que puede verse en nuestros escenarios.



Tras más de diez años, Familie Flöz sigue siendo un fenómeno difícil de clasificar y aún más difícil de describir. Con sus piezas mudas que dan la vuelta al mundo entero han logrado crear un subgénero genuino que se expresa en la primariedad anterior al lenguaje oral. El cuerpo habla en un proceso de creación colectiva en el que los cuatro intérpretes son autores de personajes y situaciones.



Los fundamentos artísticos y artesanales del grupo están determinados por el estudio en la Folkwang-Hochschule de Essen, siendo uno de sus principios unir entre sí, de modo fructífero, las diferentes disciplinas artísticas.



Las máscaras de los Flöz son la herramienta fundamental. De modo similar a un texto, una máscara no solo aporta una forma, sino también un contenido. El proceso de desarrollo de una máscara, desde el juego de las primeras pruebas hasta llegar a la simbiosis entre actor y máscara, es decisivo para el resultado. El actor tras la máscara escribe la escena con su cuerpo, que complementa y da vida a la máscara inmóvil.



Cuando finalmente Björn Leese, Benjamin Reber, Hajo Schüler y Michael Vogel aparecen tal como son en el escenario, el público ya les ha ovacionado con un cariño y devoción que pocas veces se expresa tan genuinamente. Convencen, son auténticos, nos hacen reir sin trucos, nos hacen llorar sin trampas, teatro, teatro puro, teatro.



Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 9

Escenografía, 7

Interpretación, 9

Producción, 8

Documentación para los medios, 5

Programa de mano, 6



Teatros del Canal

Infinita

Familie Flöz

Del 17 al 20 de mayo de 2017



Dirección - Michael Vogel, Hajo Schüler

Intérpretes - Björn Leese, Benjamin Reber, Hajo Schüler, Michael Vogel

Máscaras - Hajo Schüler

Escenografía - Michael Ottopal

Vestuario - Eliseu R. Weide

Música - Dirk Schröder

Luces - Reinhard Hubert

Animación, Vídeo - Silke Meyer

Vídeo - Andreas Dihm

Dirección de producción - Pierre Yves Bazin

Manager - Gianni Betucci



Desde 19 €

Sala Roja. Duración: 1h 30min.