Iván con sus perros

Un monólogo lacrimógeno sobre un niño que vivió dos años con una manada de perros callejeros, sirve para ochenta minutos 'buenistas' sobre las excelencias del mejor amigo del hombre y las miserias de la sociedad humana. El actor Nacho Sánchez cumple con alarde físico y emocional la profusión melodramática de un texto convencional y artificioso. Una historia sentimentaloide, dudosamente cierta y escasamente aleccionadora sobre nuestro mundo y sus circunstancias.



Al parecer, Iván Mishukov vivió entre los cuatro y seis años de edad con una manada de perros abandonados con los que sobrevivió hasta que fue encontrado en 1998, reinsertado en la sociedad, y tras conmovedoras entrevistas por televisión convertido en personaje famoso. Actualmente, cumplidos ya los 25 años de edad, está enrolado en el ejército ruso. Ya la escritora australiana Eva Hornung usó la historia en su libro Dog Boy en 2009, lo que no impidió a Hattie Naylor hacer lo mismo poco después y publicar Ivan and the Dogs, un libro infantil sobre el que un montaje teatral fue nominado a los Premios Olivier de 2010. Desde entonces, y dada la preminencia anglo en la cultura de masas, ha sido traducido a ocho idiomas y se ha montado en Brasil, Holanda, Estados Unidos, Grecia o Georgia por ejemplo.



La obra fue un gran éxito en Argentina hace tres temporadas, a cargo de la compañía El Balcón de Meursault con la colaboración del British Council. El actor Emilio Dionisi fue premiado y los directores Mariano Stolkiner y Gustavo Garcia Mendy nominados a los premios ACE que concede la Asociación de Cronistas del Espectáculo de ese país. ¿Cuánto debe esta versión valenciana a la argentina? A la vista de los trailers existentes, mucho; mucho. Dionisi ladraba mejor y aquella escenografía superaba a esta.



En ella, Víctor Sánchez Rodríguez, premiado como autor revelación de la pasada temporada, presenta un montaje escueto a pesar de conseguir un triple apoyo institucional, basado en un telón de plástico traslúcido que deja un estrecho trasfondo en el proscenio, con el que el único actor en escena obtiene un sinfín de efectos especiales ayudado por iluminación prolija. Se trata de Nacho Sánchez, un actor abulense de parecida edad a la de Mishukov, a quien la pieza presenta como si nos estuviera contando la historia a día de hoy. Sánchez fue galardonado por la Unión de Actores con el Premio a Mejor Actor Revelación del año pasado. Sin duda hace un gran trabajo físico, con continuas contorsiones y piruetas, pero el personajes es romo, enquistado en un solo registro, y así por mucho que llore y se agite no termina de funcionar. Como no lo hacen las voces rusas en off y la discreta banda sonora.



El director se apunta a la masiva trivialización actual de que hacen gala nuestros directores teatrales para decirnos que el texto es 'un alegato crudo y descarnado que nos convoca a encontrar lo humano en otro sitio cuando vemos que en el vecino, o en nosotros mismos, se ha evaporado. Un aullido necesario para estos tiempos'. Pero no pasa de ser eso, un relato infantil, otro cuento idealizado de perros buenos y humanos malos, de cariño perruno entre hambre, frío y miseria, de ese sobrevivir a toda costa cuando el mundo se hunde a tu alrededor.



La obra es simplona, la verdad. El estreno fue muy aplaudido y hasta llorado ostensiblemente por dos espectadoras. Si se trata de apechugar con la cuota obligatoria de culpabilidad por malgastar tanto mientras a muchos les falta todo, bien está. Cumplan ustedes la ceremonia expiatoria, y luego salgan a cenar por esa Plaza de Santa Ana a rebosar en la que de momento no hay 'bombzis', esos mendigos alcoholizados del Moscú de Yetlsin tan agresivos con Iván y sus colegas perros.



VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 5

Dirección: 6

Interpretación: 7

Escenografía: 6

Producción: 6

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: 6



Teatro Español - Sala Pequeña

IVÁN Y LOS PERROS

De Hattie Naylor

Del 25 de mayo al 18 de junio



Dirección Víctor Sánchez Rodríguez

Intérprete Nacho Sánchez

Versión J. Vicente Martínez Luciano y Victor Sánchez Rodríguez

Música y espacio sonoro Luis Miguel Cobo

Espacio escénico y vestuario Mireia Vila Soriano

Iluminación Luis Perdiguero

Movimiento y ayudante de dirección Cristina Fernández

Una producción de La Pavana Compañía Teatral

Colaboran: Institut Valencià de Cultura, INAEM, Ajuntament De Sagunt y La Nau Escénica.