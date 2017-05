¿Sabes lo que hace la Full Radius Dance?

Full Radius Dance son seis bailarines de los que dos usan silla de ruedas y uno carece de la mitad de las extremidades inferiores. Su propuesta 'Do You Know What You're Doing Now' (¿Sabes lo que hacemos ahora?) es una experiencia conmovedora y liberadora de las que no se olvidan. Danza contemporánea por quienes no podrían teóricamente danzar. Hermosas coreografías para hermosas músicas en un espectáculo rompedor, revolucionario de verdad.



El ciclo anual del Centro Dramático Nacional 'Una mirada diferente' cumple cinco años. Nació para romper miedos y prejuicios en torno a la discapacidad y estimular la presencia de artistas discapacitados en el mundo de la creación. ¿Te atreves?, preguntan sus animadores, Inés Enciso y Miguel Cuerdo. Y hay que atreverse: por ellos y por nosotros. Los americanos de la Full Radius Dance iniciaron brillamente el viernes un desfile que incluirá nueve espectáculos que buscan abrir horizontes hasta hoy vetados.



Esta compañía celebra 25 años de danza inclusiva. Fundada en 1991 en Atlanta (Georgia) con sólo bailarines profesionales, comenzaron dos años después una serie de talleres de danza para personas con discapacidad física, para terminar en 1998 creando la actual estructura. Ha llevado sus espectáculos por todo el mundo y realizan un festival anual. Colaboran con escuelas, centros de la tercera edad y asociaciones de discapacitados.



El programa que trajeron a Madrid se abrió con Trio From Climb (Trío desde la cumbre) (2005) que desde sus primeras evoluciones conmueve en su naturalidad, sinceridad y valor, y proporciona imágenes de las que nunca se olvidan. A continuación, en Duet From Tenement (Dueto desde un piso) (2016), Laurel Lawson y Rebekah Pleasant-Patterson ofrecen un sensacional trío con silla de ruedas incluida. Cuando llega Breathe (Exhalación) (2015), la potencia del mensaje se incrementa con tres parejas que unen 'válidos' y 'minusválidos' en evoluciones de integración absoluta. Y el grupo entero repite en la pieza que da nombre al espectáculo, Do You Know What You Are Doing Now? (2017), una bellísima coreografía de su director, Douglas Scott sobre la impresionante música de Zoe Keating, una maga del chelo cuyas notas empujan al conjunto a elevarse por encima de la cotidianidad hasta esas regiones donde sólo reina la belleza y el amor.



Scott es el director de la compañía y autor de tres de las cuatro coreografías; ha creado una técnica de inclusión de minusválidos físicos en la expresión corporal que se utiliza en clases, talleres y educación de maestros. Entre las excelentes músicas de fusión escogidas en el espectáculo nos eran muy próximas las del islandés Ólafur Arnalds, con su fusión de cuerdas, piano y electrónica, y la israelita Maya Beiser con sus versiones de música clásica pasada por rock.



Un trabajo de exquisita elegancia y sobriedad en un terreno que se empieza a explorar ahora. El trabajo de Full Radius Dance lleva a mirar la vida de frente, a ser valientes y sinceros. Ellos dicen que 'comunica conciencia y aceptación del cuerpo humano y un profundo reconocimiento sobre su potencial'.



VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 9

Interpretación: 8

Coreografía: 8

Escenografía: 7

Producción: 7



CDN

Una mirada diferente

Teatro Valle Inclán

Do You Know What You're Doing Now

Full Radius Dance

Viernes 26 y sábado 27 de mayo de 2017

Horario: 20:30 h.

Duración: 75 minutos (con intermedio)



Programa



Trio From Climb (2005)

JoJo Butler, Laurel Lawson y Douglas Scott (Coreografía)

Gabrielle Roth y Mychael Danna (Música)

Gladys Saint-LaRue (Vestuario)

Lindy Dannelley, Eric Graise y Kimberly Sausman (Bailarines)



Duet From Tenement (2016)

Douglas Scott (correografía)

Ólafur Arnalds y Arnor Dan (Música)

Onur Topal-Sumer (Vestuario)

Laurel Lawson y Rebekah Pleasant-Patterson (Bailarines)



Breathe (2015)

Douglas Scott (Coreografía)

Paul Schwartz, Maya Beiser y Michael Harrison (Música)

Gladys Saint-LaRue (Vestuario)

Lindy Dannelley, Mason Diaz, Eric Graise, Laurel Lawson, Rebekah Pleasant-

Patterson y Kimberly Sausman (Bailarines)



Do You Know What You Are Doing Now? (2017)

Douglas Scott (Coreografía)

Zoe Keating (Música)

Gladys Saint-LaRue (Vestuario)

Lindy Dannelley, Mason Diaz, Eric Graise, Laurel Lawson, Rebekah Pleasant-

Patterson, Kimberly Sausman y Douglas Scott (Bailarines)



Taller de Full Radius Company en:

Sede del Ballet Nacional de España, 24 y 25 de mayo.



Programa del ciclo Una mirada diferente

