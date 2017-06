'En guerra y paz' con Joyce Didonato

Es una de las mejores voces del momento, lo cual acompaña con una arrolladora presencia en el escenario, una simpatía que conquista al público y unas dotes para el show business realmente envidiables. Al del Teatro Real lo cautivó en anteriores presencias y este viernes lo mantuvo encandilado de principio a fin de su magnífico recital.



Su propuesta, como tiene por costumbre, era argumental, se titulaba 'En guerra y paz: armonía a través de la música', y estaba planteada de esta forma: 'Con la ayuda de Händel y Purcell entre otros maestros, les invito respetuosamente a mirar los mundos entrelazados del conflicto externo y la serenidad, la guerra interna y la paz. Y así os pregunto: en medio del caos, ¿cómo encontráis la paz?'.



Luego ocurría como muchas veces en este tipo de planteamientos que el repertorio -dividido en dos partes, Guerra y Paz- terminaba escapando del esquema argumental; pero eso era secundario y a nadie nos importó. Porque Joyce Didonato se apodera del escenario con una voz arrolladora y un poderoso carisma que ejerce con sutileza envidiable: recibe al público desde un cuarto de hora antes sentada en un rincón del escenario como si fuera una figurante.



La grabación 'In War&Peace' es del año pasado y el recital introdujo variantes sobre la misma, eliminando los cortes de Monteverdi y Jommeli, añadiendo pausas instrumentales de De Cavalieri, Purcell, Gesualdo, y 'Da pacem, Domine' de Arvo Pärt compuesta en 2004 en memoria de las víctimas del 11-M en Madrid.



El plato fuerte de la noche fue sin duda el 'Lascia ch’io pianga' de Almirena en la ópera Rinaldo de Händel, en el que se recrea en una lentísima interpretación más allá de la simple concepción del autor cuando la compuso. Händel mereció la mayor parte del recital, con dos contribuciones de Purcell y una de Leo.



Joyce Didonato es una mezzosoprano de coloratura, con una bellísima voz grave de potentísimo registro, que tiene pocas rivales en estos momentos a su altura. La principal, Cecilia Bartoli, de trayectoria y popularidad quizás superiores, sin que podamos decir cuál de las dos lleva la voz cantante en un duelo que mantiene la tesitura de mezzosoprano al más alto nivel de su historia. Joyce emergió a finales del pasado siglo y en tres años se hizo mundialmente conocida. Es una especialista en la música barroca, especialmente en las óperas de Händel, pero también en el belcanto de la ópera italiana. Cumplirá el año que viene la cincuentena en el momento álgido de su carrera, siendo una de las artistas más aplaudidas de la actualidad dentro de la música clásica. Muy solicitada en recitales y conciertos, realiza continuas giras mundiales, graba sin parar y ha sido galardonada con varios premios Grammy. En el Real ha participado en La cenerentola, Ariadne auf Naxos, Der Rosenkavalier (en el papel de Octavian en 2010, ver nuestra reseña de entonces), Idomeneo y el concierto Drama Queens en 2013 (ver nuestra reseña de entonces).



Maxim Emelyanichev dirigió al conjunto Il Pomo d’Oro con marcada personalidad y exquisito tino. Sus 19 solistas demostraron solvencia austera, barroquismo lejano de la efervescencia con que otros lo interpretan, y Anna Fusek estuvo brillante con la flauta dulce sopranino dialogando con Didonato en el 'Augelletti, che cantate' de la ópera Rinaldo. El conjunto fue fundado en 2012 sobre la base de utilizar instrumentos de época. Desde el año pasado impulsa El Sistema Greece, un proyecto humanitario para luchar contra la pérdida de hogar y la identidad, ofreciendo educación musical y estimulando las actividades musicales, dentro del que ofrecerá conciertos, talleres y clases musicales en varios campos de refugiados en Grecia. Una iniciativa en la que Didonato participa entusiasta: 'Como ciudadana del mundo en el año 2017, a veces me siento abrumada por la tentación de caer en espiral en la agitación y el pesimismo que aparentemente invade todos los rincones de nuestras vidas, llevándome a la fuerza por el estruendo desalentador que puede devastar el espíritu. Y sin embargo, soy una optimista beligerante, orgullosa y dispuesta. Resisto. Y de este modo me pregunto: ¿es posible encontrar una paz sincera y duradera dentro de un caos tan ensordecedor? Y si es así, ¿cómo puedo acceder a él? ¿Hay alguna alternativa a la rendición hacia el ruido inevitable y hacia nuestros temores básicos, eligiendo en cambio la serenidad, silenciando audazmente esos miedos?



El concierto contó además con una cuidada puesta en escena mucho más allá de lo que viene a ser costumbre en los auditorios, con destacada iluminación de Henning Plum y vídeos desiguales de Yousef Iskandar, que en algunos momentos proyectados en un ámbito que superaba las dimensiones del escenario ofrecieron efectos de gran belleza. La artista exhibió trajes y maquillaje de altos vuelos. Menos nos gustó la intervención del bailarín Manuel Palazzo cuya coreografía era de acertada discreción pero de discutible narración, y cuya apariencia -torso desnudo y falda hasta los tobillos- no nos terminó de encajar en el conjunto.



En resumen, un notable espectáculo -calidad, buen gusto, estética- que un lleno absoluto supo premiar con prolongados aplausos.



Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 8

Repertorio: 8

Voz: 9

Orquesta: 8

Producción: 9



Teatro Real

Ciclo LAS VOCES DEL REAL

JOYCE DIDONATO

En guerra y paz: armonía a través de la música

Viernes, 2 de junio 2017

20.00 horas



Mezzosoprano - Joyce DiDonato

Clavecinista y director musical - Maxim Emelyanichev

Conjunto de Cámara - Il pomo d’Oro

Coreógrafo y bailarín - Manuel Palazzo

Director de escena - Ralf Pleger

Iluminador - Henning Plum

Diseñador de vídeo - Yousef Iskandar



PROGRAMA

Primer parte - Guerra

HÄNDEL Scenes of horror, scenes of woe (Storgè). Jeptha. HWV 70 (1752)

LEO Prendi quel ferro, o barbaro! (Andromaca). Andromaca (1742)

DE CAVALIERI Sinfonia. Rappresentatione di anima e di corpo (1600)

PURCELL Ciaconna in sol min for 3 violins and basso. Z730 (instrumental)

-Dido’s Lament (Dido). Dido and Aeneas. Z626 (1689)

HÄNDEL Pensieri, voi mi tormentate (Agrippina). Agrippina. HWV 6 (1709)

GESUALDO Tristis est anima mea. Tenebrae Responsoria No. 2 (1611) (instrumental)

HÄNDEL Lascia ch’io pianga (Almirena). Rinaldo. HWV 7 (1711)

Pausa de 30 minutos

Segunda parte - Paz

PURCELL - They tell us that you mighty powers. (Orazia). The Indian Queen. Z630 (1695)

HÄNDEL - Crystal streams in murmurs flowing (Susanna). Susanna. HWV 66 (1749)

ARVO PÄRT - Da pacem, Domine (2004) (Instrumental)

HÄNDEL - Augelletti, che cantate (Almirena). Rinaldo. HWV 7 (1711)

-Da tempeste il legno infranto (Cleopatra). Giulio Cesare. HWV 7 (1724).