La presencia de Martha Graham

Pronunciar su nombre en danza es como mentar a una santa. Sus compatriotas la comparan a Picasso. Murió a los 96 años y su compañía ha cumplido noventa de existencia. Llegaron al Teatro Real con un programa doble a modo de retrospectiva de esta creadora norteamericana, y no decepcionaron.



Martha Graham, fallecida hace ahora 25 años, es una referencia fundamental en la historia de la danza contemporánea. Su aparición supuso la ruptura con el orden establecido y la apertura a nuevos caminos de expresión y creatividad. Creadora de un lenguaje único, basado en un profundo estudio práctico de las capacidades corporales, fue desarrollando movimientos de una extraordinaria expresión emocional con los que creó un lenguaje estético que ha seguido evolucionando a través de otros coreógrafos y la formación de bailarines en su escuela y su compañía.



A lo largo de su descomunal carrera dio forma a 181 coreografías. Para la celebración de este 90º aniversario en Madrid se han seleccionado 7 de ellas, dibujando un recorrido desde sus comienzos hasta su último trabajo, incluyendo Ekstasis (1933), Chronicle (1936), Deep Song (1937), Cave of the Heart (1946), Clytemnestra Actc 2 (1958), Diversion of Angels (1948) y Maple Leaf Rag (1990). La compañía, que desde 2005 cuenta con la dirección artística de Janet Eilber, desarrolla un trabajo de colaboración con nuevos creadores para que sus coreografías convivan con el repertorio 'grahamiano', simbiosis representada en su visita a Madrid por Rust (2013), de Nacho Duato; Woodland (2016), de Pontus Lidberg, y Mosaic (2017), de Sidi Larbi Cherkaoui.



El programa -digamos- A, al que asistimos este domingo a las cinco de la tarde (una hora muy taurina y nada danzarina), comenzaba con una alusión videográfica al Guernica como introducción a 'Deep Song', estrenada en 1937 para llamar la atención internacional sobre la guerra civil española. 'La angustia feroz y luchadora de Deep Song es tan directa y objetiva como un grito', escribió un crítico entonces. Pero ya sabemos que lo que escriben los críticos, especialmente los de danza, son casi siempre elucubraciones situacionistas. 'No es España lo que vemos en su movimiento limpio y apasionado; es la constatación de que la tragedia de España es la nuestra, es la tragedia del mundo entero', al parecer escribió otro. La obra desapareció del repertorio en los años 40, y no reapareció hasta 1989, cuando fue reconstruida. Una pieza 'para sala pequeña', corta y discreta, pero cargada de misterio a cargo de esa 'Sinister resonance' de Henry Cowell, una pieza para modificado piano solo que inspiraría directamente a John Cage.



Del año anterior, 1936, data 'Crónica' que no pretende, afortunadamente, ser explícita. Con música de Wallingford Riegger ('New dance', 1940), duraba cuarenta cinco minutos y estaba dividida en cinco secciones que la compañía ha reducido a tres: «Spectre–1914», «Steps in the Street» y «Prelude to Action», reconstruidas respectivamente en 1994, 1989 y 1994. Música 'a lo Copland' y coreografía de galope genuinamente estadounidense que comienza con un solo de la bailarina PeiJu Chien-Pott -que sería la estrella de la noche- basado en los contrastes de color del hermoso traje con forro rojo que portaba. La escenografía de Isamu Naguchi todavía sigue siendo imbatible.



La primera parte se cerraba con la contribución de Nacho Duato, una coreografía muy reciente titulada Rust, que quiere ser una denuncia de la tortura, que comienza con unos malos tratos muy explícitos y que se basa en una pieza supuestamente compuesta por Arvo Pärt -'Interludi meditatiu VII'- que no hemos localizado en su ingente catálogo, prologada con música adicional de Pedro Alcalde. Se trata de una pieza corta para cinco bailarines sin grandes complicaciones ni aportaciones.



Para introducir la segunda parte la compañía propuso la segunda colaboración externa del programa, recién estrenada el pasado febrero, 'Mosaic', en la que el celebrado coreógrafo Sidi Larbi Cherkaoui vuelve a mostrar su capacidad para hacer a la danza contemporánea coger nuevo impulso global, abrirse a otras influencias planetarias que la occidental dominante, y ello a través de un empaquetado 'house' de Felix Buxton sobre himnos sufíes de Meirav Ben David-Harel. 'Inspirado por las energías y la sensualidad de Oriente Medio, Mosaic es mi intento de juntar, yuxtaponer y descubrir simultáneamente sus diferentes facetas y paradojas', explica Cherkaoui, cuya propuesta resultó a nuestro parecer lo más extraordinario de la noche junto a su antagónica continuación en el programa, Ekstasis (1933), que se cree que es la creación número 87 de Graham. En una entrevista de 1980, explicó que la génesis de esta obra provenía de un impulso pélvico que descubrió un día por casualidad y que eso la llevó a explorar 'un ciclo de distorsión' que encontró profundamente significativo. 'Antes de Ekstasis, yo había estado utilizando formas más estáticas'. Lo que vimos es una recreación imaginada basándose en la escasa documentación de la coreografía original, a partir únicamente varias fotografías. De nuevo PeiJu Chien-Pott demostró su enorme categoría.



El espectáculo cerró sus dos horas largas de duración con 'Diversion of Angels', estrenada por Grahm en 1948 que se apoya en la partitura romántica de Norman Dello Joio, y toma sus temas de las infinitas apariencias del amor. Se nos explicó que la pareja vestida de rojo encarna el amor romántico; la pareja vestida de blanco representa el amor maduro, y la pareja vestida de amarillo, el amor adolescente. Martha Graham contaba que cuando vio por primera vez los cuadros de Vasili Kandinski, se sorprendió por su uso del color, especialmente por un atrevido trazo rojo sobre fondo azul. La chica vestida de rojo que atraviesa el escenario repetidas veces como una exhalación sería el trazo de pintura roja del lienzo de Kandinski.



La Martha Graham Dance Company dispone de un elenco mediano, que no llega a veinte bailarines, pero raya la excelencia en el cuidado mantenimiento de su patrimonio y la sobresaliente incorporación de novedades. Las coreografías de Marta Graham se mantienen vivas y válidas casi un siglo después de creadas sin haber sido arrinconadas en lo más mínimo por el vertiginoso discurrir de la danza contemporánea. Poco más elogioso se puede decir de ella.



Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 7

Coreografías: 8

Músicas: 7

Interpretación: 8

Escenografía: 8

Vestuario: 9

Programa de mano: 9

Documentación para los medios: 8



