Oyendo con los ojos a María Pagés

Es uno de los máximos exponentes en danza flamenca contemporánea, y realiza una lograda fusión del estilo clásico con influencias actuales. Es flamenco de altos vuelos para públicos cultos con inquietudes intelectuales el que ofrece esta mujer que va a cumplir 53 años y puede seguir aportando muchas cosas al futuro del género.



Flamenco más allá del jaleo y la zambra, flamenco creativo al encuentro de otras músicas, coreografías con altas referencias literarias. La compañía que lleva el nombre de María Pagés tiene 27 años de existencia y en esta larga trayectoria ha estrenado 18 de sus producciones. Ahora, codirigda junto a su compañero El Arbi El Harti, llegan a este 'solo' en el que únicamente baila ella por primera vez en toda su larga carrera. Una pieza con diez escenas sucesivas bien hiladas dramatúrgicamente y con una escenografía descarnada. El color negro impone recogimiento y resalta las fulguraciones rojas y turquesas de los trajes de la bailaora. Iluminación de alto nivel y sonido demasiado alto para nuestro gusto, electrificados los instrumentos, con micros los cantaores... Nos preguntamos cómo resultaría sin amplificación, al natural, y si aunque perdiera impacto, no ganaría en garra



Pagés dice de su último espectáculo que 'su singularidad reside en que la historia y la palabra, el ritmo y el cante, la melodía y el zapateado, la percusión y la voz, interactúan con fluidez alimentados por sutiles pinceladas de humor e ironía'. En ese sentido, es de lamentar que la base poética en que se apoya todo el montaje resulte prácticamente ininteligible como ocurre tan a menudo en el flamenco cuando se presentan textos nuevos. Por supuesto que chirriarían pantallas con subtítulos, pero algo habría que idear para que el público sepa lo que se está cantando, ya que tan fundamental ha sido para la artista al idear sus coreografías. Eso permitiría también indagar en la coherencia de la tesis que se presenta, resumen de una trayectoria vital y propuesta de continuidad futura.



'Óyeme con los ojos' va cogiendo vuelo desde el martinete inicial y esa danza en penumbra que anuncia la intención espiritual, recatada y trascendente de la propuesta. Pronto el grupo de músicos desplegará su enorme calidad en composiciones todas inspiradas y todas virtuosas en las que sutiles intervenciones de José Barrios hace de aporte popular a esta solemne ceremonia, estos movimientos rituales y decantados que son la marca de su danza. Y además de bailar, la artista conseguirá en su recitado del célebre poema 'Palabras para Julia' de José Agustín Goytisolo un momento verdaderamente excepcional, el más emotivo de la velada, algo que para aquella generación concienciada que cantó la versión de Paco Ibáñez hace medio siglo, justificará por sí solo el haber venido.



A partir de ese momento el espectáculo se abre en acertados aires jazzísticos y llega hasta el rap con un genial ¡Ay qué caló! que rompe todas las convenciones cultistas del espectáculo con gracia y desparpajo descomunales. Hay un momento antes de la intervención final de la bailarina en el que 'Óyeme con los ojos' pierde el rumbo en un bucle desconcertante pero finalmente las previsiones de duración se cumplen con apenas cinco minutos en demasía.



Música, coreografía, dramaturgia y puesta en escena encajan como en las mejores piezas de la danza contemporánea. Flamenco orgánico, flamenco en evolución, flamenco de altura en el que es esencial la presencia de los cantaores Ana Ramón y Juan de Mairena -a la altura de mezzosopranos y barítonos operísticos- y de los músicos Rubén Levaniegos, Sergio Menem y David Moñiz -virtuosos intérpretes a la guittara, el violonchelo y el violín-, auténtico cuarteto de cámara si le incorporamos los pitos, las palmas y los jaleos del ya mencionado José Barrios, cuya breve intervención bailada fue muy celebrada.



Óyeme con los ojos es un conocido verso de sor Juana Inés de la Cruz de su poema Sentimiento de ausente: 'Óyeme con los ojos,/ Ya que están tan distantes los oídos,/ Y de ausentes enojos /En ecos de mi pluma mis gemidos; /Y ya que a ti no llega mi voz ruda, /Óyeme sordo, pues me quejo muda'.



En 2009, estuvo su 'Autorretrato' (ver nuestra reseña de entonces) en las añoradas Naves del Español a las que decisiones sectarias han borrado del circuito teatral madrileño. En 2011 fue el turno de 'Utopía' en este mismo escenario (ver nuestra reseña de entonces), y en 2014 intentó 'Dunas' en los Teatros del Canal a medias con Sidi Larbi Cherkaoui, un experimento que nos pareció fallido (ver nuestra reseña de entonces).



¿Ha avanzado? Sigue recurriendo a muy diversas citas literarias como respaldo. Sigue teniendo una personalidad atractiva que dota al flamenco manido de una dignidad mundana, de un toque cosmopolita que nos llevaría a citar a Marta Graham o a Pina Bausch, mujeres que de bailar lo de otros pasaron a crear un estilo. El estreno de ayer en Madrid venía precedido por una gira cuya extensión y duración no hemos podido precisar. En todo caso, fue triunfal aunque no se agotaran las localidades. La Pagés y sus acompañantes agradecieron incontables veces el entusiasmo de sus seguidores.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 8

Coreografía: 8

Baile: 8

Música: 8

Interpretación: 8

Dramatización: 7

Escenografía: 7

Vestuario: 7

Iluminación: 8

Programa de mano: 6

Documentación para los medios: 6



ÓYEME CON LOS OJOS

PROGRAMA

1. UNIVERSO

Martinete

Letra: Ibn Arabi *

Música: Rubén Levaniegos

2. EN MI MORADA

Seguiriya

Letra: El Arbi El Harti

Música: Rubén Levaniegos, Sergio Menem , David Moñiz, María Pagés

3. INTIMIDAD

Fandangos

Letra: Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Rumi *

Música: Rubén Levaniegos

4. INFINITO

Malagueña

Letra: El Arbi El Harti

Música: Rubén Levaniegos, María Pagés

5. CAMINEMOS

Letra: Jose Agustín Goytisolo

6. AMEMOS LA VIDA

Tientos-Tangos-Zorongo

Letra: Tagore*, El Arbi El Harti

Música: Rubén Levaniegos

7. DIÁLOGOS

Instrumental

Música: Rubén Levaniegos, Sergio Menem , David Moñiz

8. ROSTROS

Tangos

Letra y Música: Rubén Levaniegos, María Pagés

9. DAME TU MANO

Martinetes

Letra: Mario Benedetti*

10. VOY A LA SOMBRA DE LA SOMBRA

Granaínas

Letra: El Arbi El Harti

Música: Rubén Levaniegos

*Adaptación de poemas al cante: El Arbi El Harti, María Pagés.



Teatro Español - Sala Principal

Óyeme con los ojos

Un espectáculo de María Pagés

Del 21 al 25 de junio de 2017



Dirección, coreografía y vestuario

María Pagés



ELENCO

Baile - María Pagés

Cante - Ana Ramón y Juan de Mairena

Acompañamiento y palmas - José Barrios

Guitarra - Rubén Levaniegos

Violonchelo - Sergio Menem

Violín - David Moñiz



FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia - El Arbi El Harti

Letras - Ibn Arabi, Ben Sahl, El Arbi El Harti, Fray Luis de León, José Agustín Goytisolo, San Juan de la Cruz, Rumi, Tagore, Mario Benedetti, Rubén Levaniegos y María Pagés

Música - Rubén Levaniegos, María Pagés, música popular

Diseño de iluminación - Pau Fullana

Diseño sonido - Albert Cortada

Ayudante de coreografía - José Barrios

Una producción de María Pagés Compañía



Horario

A las 20:00h.

Precio

Entradas de 7 a 25€. (Espectáculo no incluido en abono de temporada)

Duración

1 hora y 15 minutos (Aprox.) (Sin intermedio).