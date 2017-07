Los últimos años del artista: Afterimage

Esta película es la obra póstuma del director polaco Andrzej Wajda.que falleció en octubre de 2016 y, de alguna manera, la rúbrica de un testimonio tenaz y comprometido con la historia de su país y del mundo que le tocó vivir. Como en sus anteriores obras, Wajda domina el fondo del asunto por haber estudiado pintura en la Academia de Bellas Artes de Cracovia y luego en la Escuela Nacional de Cine en Łódź. Es en esta ciudad donde sucede la dramática resistencia del pintor vanguardista Wladyslaw Strzeminski frente al régimen estalinista implantado por los tanques del Ejército Rojo de la Unión Soviética tras primero, la masacre de Katyn, y luego la terrible ocupación nazi. El azar o el destino hace que el estreno de la película coincida con la exposición 'Kobro y Strzemiński. Prototipos vanguardistas', que se ofrece en el Museo Reina Sofía hasta el 18 de septiembre próximo.



La República Popular de Polonia se constituyó como dictadura del Partido Obrero Unificado de Polonia seudodirigido por Bolesław Bierut en 1948, después de la celebración de un referéndum en 1946, conocido como «el tres veces sí», del mismo estilo a los que perpetró Franco y ahora pretende cometer el gobierno de la Generalidad de Cataluña.



Al resultar herido durante la Primera Guerra Mundial, Wladyslaw Strzeminski perdió el uso de una mano y la pierna izquierda, pero, sorprendentemente, su minusvalía le reafirmó su vocación de pintor y pronto se estableció como referente, junto con su esposa Katarzyna Kobro, del movimiento vanguardista polaco en pintura, escultura, arquitectura y diseño industrial y gráfico, iniciando el minimalismo, el movimiento Zero o el arte reduccionista. El prestigio como pintor y maestro de Strzeminski y su empeño en perfeccionar su arte, se plasmó con el establecimiento en 1945 de la Łódź State Art School, renombrada en 1988 como: Strzemiński Academy of Art Łódź en reconocimiento de su inspirador y primer maestro.



Sin embargo, el régimen estalinista totalitario instalado en Polonia impuso el llamado: “Realismo Socialista del arte” (oficial de la Unión Soviética, desde 1934 en adelante) donde los artistas: «los Ingenieros del Alma» según Stalin, se convierten en transmisiones de la ideología del partido único en su meta de construir “el hombre nuevo comunista”. Aquel que no se pliegue al arte oficial es tildado de «Saboteador» o «contrarrevolucionario» y será eliminado civil o definitivamente. Strzeminski es de los que no se pliegan a pesar de las presiones, primero en forma de advertencia que gradualmente se convierten en extorsiones terribles. Se le expulsa de la escuela, se le retira su carnet de artista y como sigue sin someterse, el estado monopolizador del trabajo le impide trabajar. Una burócrata le suelta: “en el comunismo quien no trabaja no come”. Y, efectivamente, sin trabajo no hay acceso a la cartilla de racionamiento, sin carnet de artista ni siquiera puede comprar pintura. La tuberculosis se encarga del resto, como poco antes lo hizo con su esposa Katarzyna Kobro.



La formidable ambientación de esta película (Powidoki en polaco, Afterimage por esos mundos y en España con esa explicación 'Los últimos años del artista' añadida en el título), la sobriedad del lenguaje, la extraordinaria interpretación de Boguslaw Linda y del resto del reparto donde destaca en el papel de hija de los dos artistas Bronislawa Zamachowska, convierten a esta obra en una lección magistral sobre la brutalidad de aquellos regímenes que todavía hoy persisten en países como Cuba, Corea del Norte, Vietnam o incluso, con los adornos del capitalismo salvaje, en China.



La exposición que el Museo Reina Sofía dedica a esta pareja de disidentes polacos, Kobro y Strzemiński (ver la reseña de la Guía Cultural), cobra a la vista de la película un inmenso valor añadido en el que no pudimos reparar por falta de información cuando la vimos. Ahora película y exposición encajan como un anillo doloroso en el dedo de la reciente historia.



Los últimos años del artista: Afterimage

País: Polonia

Director: Andrzej Wajda

Guion: Andrzej Mularczyk

Idioma: Polaco – subtitulada en español.

Fotografía: Pawel Edelman



Reparto: Boguslaw Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa Zamachowska, Jacek Beler, Mateusz Bieryt, Szymon Bobrowski, Mariusz Bonaszewski, Danuta Borsuk, Tomasz Chodorowski, Nina Czerkies, Izabela Dabrowska, Aleksander Fabisiak, Paulina Galazka, Anna Grzeszczak, Filip Gurlacz, Mateusz Janicki



Productora: Akson Studio

Género: Drama | Arte.

Duración: 98 minutos

Tráiler