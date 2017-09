Una Carmen de tebeo lascivo

Con un gran lanzamiento -gira previa, fragor favorable en los medios, coproducción y presentación del Teatro Real- Víctor Ullate se ha atrevido a crear un ambicioso espectáculo de danza a partir de la Carmen de Merimée y Bizet, modificando trama y música originales, creando personajes, y ambientando todo ello en un mundillo bipolar de pasarelas de moda y escaparates de sexo, con estética de 'manga' japonés y ribetes populacheros. Una notable producción con enormes altibajos artísticos, que en busca del público 'modelno' sucumbe a los gustos e imágenes que más se llevan, sacrificando toda sutileza y refinamiento.



Nos dicen que Ullate se aleja de los tópicos clásicos del personaje. Pero queriendo encontrar 'una Carmen del siglo XXI' cae en los tópicos de la cultura gay, en una amalgama de ideología LGBT (Lesbianas, Gais,​ Bisexuales y Transexuales) con el culto a la compraventa de sexo y la admiración por la industria del glamour y el marujeo mediático, la parte más repetitiva y zafia de la sociedad del espectáculo. Nos dice: 'Ha sido necesaria una actualización: recrear un espacio atemporal alejado de todo costumbrismo, y una revisión: porque una pieza que tiene más de un siglo de antigüedad, necesita de una mirada nueva y audaz, pero absolutamente respetuosa con la esencia de la historia'. Ciertamente, una mujer fatal arrastra a un hombre a la perdición y este al final la mata. Da lo mismo efectivamente que sea gitana o que sea en esta 'nueva dimensión de lujo y glamour, una modelo de alto nivel que por las noches se convierte en escort', una doble vida sacada de Belle de jour de Buñuel que permite duplicar vestuario y arreglos musicales sin que se genere otro valor añadido.



Así que el público que se encuentre cómodo en tales parámetros conceptuales apreciará mejor los valores intrínsecos del espectáculo sobre quienes tengan que vencer justificadas barreras culturales. Lo primero a valorar en una propuesta de danza actual es la coreografía, que resulta irregular, muy inspirada en los 'pas à deux', que logran momentos notables. El cuerpo de baile resulta muy agradable en los números femeninos y todo lo contrario en los masculinos: las evoluciones de esos destacamentos con hombreras son simplemente feas. Hay un hincapié exagerado en los aspectos gestuales que llegan a oscurecer los bailados y hacen de la compañía por rachas poco más que un buen conjunto de casting. Como no podía ser de otra manera, Ullate fracasa en presentar una evolución comprensible y coherente de la historia en tan largo espacio de tiempo y ni conociendo la trama de antemano se entiende el sentido general de lo que se está viendo. Coreografiar una pieza de este significado y tamaño es un desafío casi condenado al fracaso de antemano



Diríamos que esta Carmen es una propuesta ligera, que se deja ver, atractiva visualmente y tan relajada que parece una historieta de comic hasta que el autor se acuerda de que en realidad es un drama y precipita el final brusco con idénticas y sucesivas muertes de la pareja protagonista. La Carmen de Marlen Fuerte nos gustó muchísimo con su técnica perfecta y su elegancia absoluta aunque no consiga desplegar ese dualismo imposible que busca Ullate (quizás porque no existe). Menos apreciamos el Don José de Josué Ullate, un bailarín de gran técnica y poco carisma, que resultó algo busco y poco armonioso. Por el contrario, nos pareció mangífico Cristian Oliveri en un Escamillo que no es secundario sino esencial en el trío protagonista. De los personajes inventados, la Muerte es un patético despropósito y el Modisto un simpático acierto al estilo de los personajes bufos tan socorridos en el teatro musical y en el clásico. Excelente la Micaela de Knesia Abazova, triviales y mero recurso trillado las amigas travestis. La conocida bailarina Lucía Lacarra interpretará a Carmen, como artista invitada, en varias funciones.



Punto y aparte merece la adaptación de la partitura de Georges Bizet, considerada una soberbia aportación al género, que modificó decididamente la ópera francesa y es vista como la gran anticipación del "verismo". Para Friedrich Nietzsche era la respuesta latina a la estética wagneriana, y es una de las óperas más destacadas del repertorio operístico, la tercera más representada en el mundo en el período 2005-2010. Pedro Navarrete sin ningún complejo se la pasa por montera y hace con ella de todo, desde música disco a valses ¡Menudo atrevimiento! Y sin embargo, merece nuestro apoyo pues el resultado es bien notable, con picos brillantes y dos extensas concesiones a la percusión realmente insoportables. La grabación hace justicia a una buena interpretación de la Orquesta de la Comunidad de Madrid dirigida por Manuel Coves. Las funciones del 9 y 10 de septiembre contarán con la música en directo interpretada por la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid bajo su batuta.



Da la impresión que Eduardo Lao ha jugado un papel muy secundario en la puesta en escena del espectáculo, que moviliza a un primera serie como Paco Azorín en una escenografía aceptable, al servicio de un brillantíismo despliegue de figurines de Ana Güell en su parte glamurosa, de un más convencional atrezzo en las trabajadoras del sexo y de una horrorosa vestimenta masculina, que en el caso del empresario porno raya lo horroroso. La aportación de vídeo resulta apabullante en la procelosa filmación en la escalera de la SGAE pero luego sus ilustraciones van decayendo hasta lo insulso. En fin, esta Carmen ya ha pasado por el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, el Teatro Campoamor de Oviedo, el Kursaal de San Sebastián, el Teatro Romano de Verona y la Ópera de Vichy, una gira de preestreno que ni la CND puede permitirse. No sabemos lo que por allí se haya opinado. Por el estreno de ayer no parece que en Madrid vaya a causar gran impacto: veremos la respuesta del público a sus quince funciones programadas.



Víctor Ullate (Zaragoza, 1947) nos dice de sí mismo 'considerado por Maurice Béjart como uno de los bailarines más completos de este siglo, ha sido el bailarín español con mayor proyección internacional de todos los tiempos'. No tiene abuela. En el Ballet Siglo XX de Béjart permaneció durante catorce años y ha sido muy reconocido en España. En una segunda etapa profesional se le reconocen grandes méritos como maestro y con la Fundación para la Danza Víctor Ullate desde el año 2000 quiere afirmarse como coreógrafo, sin conseguir hasta el momento en nuestra modesta opinión superar un nivel mediano. Siempre en este mismo escenario, su propuesta doble 'Tierra Madre / Pastoral' el año pasado (ver nuestra reseña) nos pareció solamente aceptable. Decepcionante fue 'El arte de la danza' en 2012 (ver nuestra reseña). Más interesante, 'Samsara' en 2011, (ver nuestra reseña)y notable aunque excesiva la colección de fragmentos '2 you Maestro' que en 2009 le sirvió de panegírico a él y de exaltación a su hijo Josué (ver nuestra reseña). Merece la pena una incursión en esta colección de antiguas reseñas para entender qué nos gusta y no nos gusta de esta figura de la danza española cuya aportación bailando y enseñando ha sido importante pero cuya trayectoria coreografiando se queda en menos. Bueno, seamos justos, coreógrafos españoles no es que haya muchos.



Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 6

Coreografía: 7

Música: 7

Interpretación: 8

Escenografía e iluminacion: 7

Vestuario: 7

Programa de mano: 7

Documentación para los medios: 5



Teatros del Canal

Carmen, de Víctor Ullate

Del 31 de agosto al 17 de septiembre en la Sala Roja



COREOGRAFÍA Víctor Ullate

ADJUNTO DIRECCIÓN ARTÍSTICA Eduardo Lao

TRAMA ARGUMENTAL Víctor Ullate y Eduardo Lao

MÚSICA Georges Bizet, Pedro Navarrete

Orquestación y arreglos Pedro Navarrete

Grabación José Vinader y Olga Santos con Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid dirigida por Manuel Coves

DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y ESCENOGRAFÍA Paco Azorín

VESTUARIO Anna Güell

CREACIÓN DE VÍDEO Eduardo Lao



Duración de unos 100 minutos

De martes a sábados a las 20.00 h

Domingos a las 19.00 h



