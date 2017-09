Marcianos y venusianas

"Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus" fue en los últimos 25 años primero acontecimiento editorial, luego social y finalmente teatral. La versión que se estrena en Madrid de este monólogo, en formato de café-teatro de humor, es muy pobre formalmente, pero no afecta a la calidad del texto, al ingenio y sentido del humor que despliega, y a una interpretación con méritos.



Nos dicen como lanzamiento: 'A menos que hayáis vivido estos últimos años en una cueva, seguro que de una manera u otra habréis oído hablar del libro superventas de John Gray o incluso os encontréis entre los 50 millones de personas que lo han leído, uno de los fenómenos más apabullantes de la cultura popular moderna. Es el libro más vendido de la última década y el más popular sobre las relaciones entre los dos sexos'. Lo cierto es que se trata uno de los títulos sagrados de la rama más práctica del Movimiento Nueva Era (desarrollo personal, autoayuda, psicología transpersonal aplicada) que sacudió a las minorías inmquietas occidentales durante los años noventa del pasado siglo y que todavíoa pugna en versiones edulcoradas por conquistar a los amplios públicos.



John Gray, un sexagenario tejano sin titulación universitaria, publicó este hallazgo en 1992 y ha seguido después con una docena de libros con venus y marte en el título. Vivió como monje hindú durante nueve años en Suiza y ha sido seguidor empedernido del Maharishi Mahesh Yogi. Sus críticos -quién no tiene- le han acusado de ser políticamente incorrecto en cuanto a la igualdad de género y de simplificar demasiado la psicología humana en estereotipos que no se ciñen a muchas personas. Pero su utilidad por describir de manera práctica patrones típicos de comportamiento está fuera de toda duda. Aquí hay un buen extracto del libro, aunque más divertido sea ver la pieza que se estrenó ayer.



Pieza de un inquieto belga, Paul Dewandre, que en 1996 asistió por casualidad a una conferencia de Gray y quedó atrapado por sus deducciones. Se dedica durante años a realizar talleres y seminarios sobre lo que ha aprendido y finalmente se decide a llevarlo al escenario en un pequeño café de Marsella en 2006. Siete años de éxito total -1340 representaciones- seguidos de otros cuatro con 'Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus 2'. Hasta hoy. Y todavía acaba de publicar un remake, 'Hommes-femmes : mode d'emploi'.



Son noventa minutos para un actor probado. La versión en catalán lleva ya en Barcelona más de tres años en cartel y la han visto unos cien mil espectadores. Llega ahora a Madrid, donde no vamos muy avanzados en temas de psicología aplicada, en historias que ayuden a vivir y no monten pollos gratuitos, en entretenimiento de cierta altura.



La puesta en escena es de una pobreza intolerale, sin embargo. En todos sus aspectos. Se trata de dejar a su aire a un actor a un metro del público y allá se las componga. Mauro Muñiz de Urquiza se las compone bien. Es una versión a pie de calle de El Brujo, que funciona y consigue no cansar tan 'a pelo' y tanto tiempo- con movimientos, gestos e inflexiones de voz casi siempre acertados. Necesitaría cuidar su aspecto en todos los sentidos para coger prestancia en distancias tan cortas.



Poco más puede decirse. Creíamos haber acudido a una especie de encerrona y al final nos ganó a su causa. Reimos en algunos momentos, sonreimos en mucho, disentimos en parte y asentimos a algunas de tan agudas y divertidas reflexiones.

Posdata.- Contra la costumbre, los productores de la obra -cuatro empresas ni más ni menos- no facilitan imágenes del espectáculo obligándonos a recurrir para ilustrar la reseñas al cartel publicitario.No podemos dejar de criticarlo severamente.



Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 8

Texto, 7

Versión, 7

Dirección, 5

Interpretación, 7

Puesta en escena, 3

Producción, 4

Programa de mano, 5

Documentación a los medios, 6



NUEVO TEATRO ALCALÁ

"Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus", de Paul Dewandre

ESPECTÁCULO BASADO EN EL BEST-SELLER DE JOHN GRAY



Adaptación Paco Mir

Dirección Edu Pericas

Intérprete Mauro Muñiz de Urquiza



Escenografía Paula Bosch

Iluminación Ignasi Morros

Dirección Técnica Joan Segura

Sonido Joan Gil

Regidora Teresa Rivera

Imagen cartel Frankie de Leonardis

Producción Opus Productions/Anexa/Mosica Mix/Pararam/Vania.