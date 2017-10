El Picasso de Lautrec

¿Hasta qué punto Henri de Toulouse-Lautrec representó una influencia decisiva y duradera en Pablo Picasso? En defensa de esta tesis, el Museo Thyssen-Bornemisza presenta 'Picasso/Lautrec', la primera vez que se intenta probar en la realidad este razonamiento académico largamente teorizado -como tantos-, ofreciendo al público la posibilidad de comparar personalmente la obra de ambos y emitir un juicio propio. El dictamen de los comisarios es claramente afirmativo, pero a nosotros, en nuestra reconmocida ignorancia, tal influencia innegable no nos parece tan relevante en el conjunto de la obra de Picasso, incomparablemente superior a la de Lautrec.



Aunque su relación artística ha sido reiteradamente establecida por la literatura y la crítica contemporánea, esta es la primera vez que se confronta la obra de ambos en una muestra. La exposición además no se limita al tópico del joven Picasso admirador de Lautrec en Barcelona y sus primeros años en París, sino que afirma la pervivencia de esa huella a lo largo de la dilatada trayectoria del artista español, abarcando también su periodo final.



Reúne más de un centenar de obras, procedentes de unas sesenta colecciones públicas y privadas de todo el mundo, organizadas en torno a los temas que interesaron a ambos artistas: los retratos caricaturescos, el mundo nocturno de los cafés, cabarets, teatros, la cruda realidad de los seres marginales, el espectáculo del circo o el universo erótico de los burdeles.



Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) y Pablo Picasso (1881-1973) nunca se conocieron. Cuando Picasso visitó París por primera vez, en octubre de 1900, Lautrec ya estaba muy enfermo y moriría prematuramente un año después. Sin embargo, la obra de Lautrec produjo un impacto muy potente en el joven Picasso. Quedó impresionado por el mundo de la noche, por el cosmopolitismo de la gran urbe, por las vidas ancladas en los márgenes de la buena sociedad. Una impresión que le duró algunos años.



La carrera artística de Lautrec apenas duró quince años, la de Picasso sin embargo más de siete décadas. Los dos fueron prodigios infantiles, se sintieron atraídos por París en su juventud, rechazaron la enseñanza académica que les impusieron y bebieron en muy parecidas fuentes históricas, como por ejemplo las de los franceses Ingres o Degas, o también la de El Greco. Pero sobre todo, el dominio del dibujo sería una de las claves que daría sentido a la obra de ambos. Tanto Lautrec como Picasso dibujaron compulsivamente toda su vida, tenían una predisposición especial para la línea y la caricatura y, desde muy jóvenes, rellenaron con extraordinaria destreza centenares de cuadernos con sus dibujos. Se puede afirmar que los dos pensaban y se expresaban dibujando, y cualquier nueva obra venía precedida de innumerables ensayos y experimentaciones en papel.



Dividida en cinco apartados temáticos que enlazan simbólica y formalmente los mundos de ambos artistas -Bohemios, Bajos fondos, Vagabundos, Ellas y Eros recóndito-, la exposición Picasso/Lautrec quiere ser también una ventana para observar cómo se ha fraguado la evolución del arte contemporáneo. Pero yendo a su motivación y objetivo principal, no resultará fácil al visitante preonunciarse sobre el dilema planteado, más allá de evidentes parecidos de temática y técnica que en este tipo de comparaciones artísticas se suelen plantear. ¿Y las influencias de Nonell, Van Goh, Gauguin o Cézanne? ¿Y la mayor parte de la trayectoria picassiana, del cubismo en adelante?



En fin, una exposición que para recurrir una vez más al comodín mágico con que Picasso sigue atrayendo al público, recurre a un enfoque original y particular, interesante y atractivo, que sin duda merece el éxito de asistencia al que parece destinada.



Aproximación a la exposición (del 1 al 10)

Interés: 7

Despliegue: 8

Comisariado: 7

Catálogo: n/v

Documentación a los medios: 8



Museo Thyssen-Bornemisza

Picasso/Lautrec

Del 17 de octubre de 2017 al 21 de enero de 2018



Comisarios: Francisco Calvo Serraller y Paloma Alarcó.

Comisaria técnica: Carlota Luelmo.

Catálogo con textos de Francisco Calvo Serraller y Paloma Alarcó.



Paseo del Prado 8. 28014, Madrid.

Horario: de martes a domingo, de 10 a 19 horas; sábados, de 10 a 21 horas.

Tarifas: Entrada única: Colección permanente y exposiciones temporales: - Entrada general: 12 € - Entrada reducida: 8 € para mayores de 65 años, pensionistas, estudiantes previa acreditación y familias numerosas - Entrada gratuita: menores de 12 años y ciudadanos en situación legal de desempleo Venta anticipada de entradas en taquillas, en la web del Museo y en el 91 791 13 70

Más información: www.museothyssen.org