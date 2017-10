Nuestro querido Barrio de las Letras

La Compañía Nacional de Teatro Clásico rinde homenaje al madrileño Barrio de las Letras, en el que su sede del Teatro de la Comedia ocupa lugar preclaro. Formato original de sitio -las alturas del edificio- y horario -las seis de la tarde- para una propuesta que vecinos, madrileños todos y turistas afortunados no debieran perderse.



Cuatro actores 'vejestuar' y un presentador 'jóveno' se alternan en el recitado y representación de breves trozos escogidos de unos 22 grandes nombres de nuestras letras que nacieron o vivieron por aquí, trabajaron y holgaron por la zona, se casaron o fueron enterrados en estos lares, y dejaron su huella por estas calles. Un recorrido dramatizado que en 75 minutos cuenta muchas cosas, ayuda a recordar pasajes literarios olvidados y hasta descubre preclaros nombres casi desconocidos, como Eusebio Blasco, el creador del género bufo, o Sor Marcela de San Félix, madre superiora de las Trinitarias.



Ángel Fernández Montesinos ofrece un montaje muy clásico sobre una dramaturgia bien hilvanada de Pedro Víllora, apoyada correctamennte en adecuados recursos musicales y visuales que sitúan barrio y personajes, con adecuada ambientación y efectiva iluminación. No es una insulsa sucesión de intervenciones, sino un conjunto hilado, ameno y en el que los algunos de los mejores momentos son las riñas dialécticas entre los grandes nombres del Siglo del Oro -como se insultaron y ridiculizaron unos a otros-, el quinteto musical de género bufo, y la representación de una escena de la Comedia nueva o el café de Leandro Fernández cde Moratín.



María José Alfonso, una histórica de nuestro teatro a punto de cumplir 80 años, comparte con Yolanda Ulloa la aportación femenina, mientras que Fernando Conde, que dejó el humor de Martes y Trece para ser actor, hace lo propio masculino con Carlos Manuel Díaz. No es habitual ver sobre las tablas a dos parejas que juntan casi 300 años, y vestidos de etiqueta para la ocasión. Tiene su punto sin duda, aunque dota al espectáculo de un sabor añejo demasiado marcado. A nuestro modesto gusto, Ulloa tiene el mejor pulso de los cuatro y Conde interpreta cosas muy diferentes con el mismo toque histriónico. En general, declaman más que recitan. Finalmente, Alejandro Navamuel es el contraste jovial, el nexo entre actores y personajes que al mismo tiempo ejerce de ayudante de dirección, algo que viene haciendo tiempo ha con Fernández Montesinos.



En la primera parte, autores de finales del XVI y XVII, contiene las pullas que intercambiaron Lope de Vega y Cervantes, las peleas a ripio limpio de Góngora y Quevedo, de Góngora y Lope, de Quevedo contra Góngora. Hay sitio para Rojas Zorrilla, Tirso de Molina, Vélez de Guevara, Ruiz de Alarcón y Calderón de la Barca. Aparece San Juan de la Cruz, fundador del Monasterio que se levantaba en la Plaza de Santa Ana, y se termina con la ignota escritora Sor María de San Félix, hija de Lope de Vega.



La segunda parte es el siglo XVIII, el mundo de los cafés, la Fonda de San Sebastián con Tomás de Iriarte, Nicolás y Leandro, los Fernández de Moratín padre e hijo, y las tertulias del Parnasillo (Espronceda, Larra, Mesonero Romanos) y del Gato Negro (Benavente y Valle Inclán), terminando con una incursión en las Noches lúgubres de José Cadalso. Y la tercera parte nos lleva hasta comienzos del siglo pasado, desfilando Gustavo Adolfo Bécquer, Espronceda, el estreno de El joven Telémaco en el Teatro Variedades de la calle Magdalena, el inicio de la novela Misericordia de don Benito Pérez Galdós, que fue director del Teatro Español, y nuestros dos premios Nobel -Benavente y Echegaray-, terminando con Elena Fortún, la infortunada creadora de la inolvidable serie juvenil protagonizada por la niña, adolescente y jovencita Celia conforme crecía en aquel Madrid de antes y durante la infausta guerra.



Víllora y Fernández Montesinos al parecer slon vecinos de este barrio y decidieron conjuntarse para homenajear al conjunto de escritores que han dado a esta zona madrileña su sobrenombre popular sin entidad administrativa. Entre la Carrera de San Jerónimo y la calle Atocha, entre el Paseo del Prado y los aledaños de la Puerta del Sol, un reducido enclave dentro del distrito Centro que ocupa casi todo el barrio de las Cortes. ¿Cortes o Letras? Casi se superponen y debieran identificarse. Diez mil habitantes, poco más o menos.



Muchas piezas como esta -clasiconas o rompedoras, innovadoras o convencionales- debieran recordarnos más a menudo tanta gloria pasada, tanto ejemplo olvidado, tanto recuerdo fértil y tantas grandes obras que siguen dejando huella. 'Barrio de las Letras' merece más recorrido que las diez funciones programadas: debiera sin ir más lejos filmarse bien filmada, y subtitularse en varios idiomas, para ser proyectada una y otra vez en los muchos eventos que en la zona se suceden para solaz de legiones de visitantes; quizás agradecerían esta excursión literaria tanto como las copas y las compras, y ese ambiente que todavía guarda algo de lo que por aquí se coció en varios siglos.



VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 8

Dramaturgia: 7

Dirección: 7

Interpretación: 7

Puesta en escena: 7

Producción: 7

Programa de mano: 9

Documentación a los medios: 8



Teatro de la Comedia

Sala Tirso De Molina (5º piso)

Del 19 de octubre al 29 de octubre de 2017

Barrio de las Letras

Espectáculo literario sobre el Barrio de las Letras de Madrid



Reparto (por orden alfabético)

María José Alfonso

Fernando Conde

Carlos Manuel Díaz

Alejandro Navamuel

Yolanda Ulloa



Ayudante de dirección: Alejandro Navamuel

Preparación musical y grabación de piano: Antonio Moreno

Iluminación Felipe Ramos

Ambientación Rafa Garrigós

Vídeo J. Carlos Nievas

Dramaturgia: Pedro Víllora

Dirección: Ángel Fernández Montesinos

Producción: Compañía Nacional de Teatro Clásico



Duración de la obra, 1 hora y 10 minutos aproximadamente

Funciones: Jueves a sábado 18:00 h – Domingos 17:00 h

