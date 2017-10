El mal genio de 'El Temible' (Le redoutable)

Confieso que fui a ver “La Chinoise” al menos cuatro veces en la entonces recién abierta sala de cine “underground” Cinéma Parallèle de Montreal a finales de 1967, para ver si entendía algo. También confieso que mi contumacia se debía a no admitir que el genio por antonomasia de la “Nouvelle vague” no estuviera mandando un profundo mensaje renovador del marxismo-leninismo entre aquel embrollo de eslóganes y frases cortas, aderezados con una música ratonera que repetía compulsivamente Mao, Mao, para súbitamente retornar a la fraseología esotérica generada por los apóstoles de la facultad de Filosofía de la, por entonces, flamante y divina revolucionaria universidad de París X Nanterre.



Pasaron varios años, quizá demasiados, hasta que comprendí que la petulancia izquierdista de Jean-Luc Godard y sus frases repetitivas y eslóganes époustouflantes y epatantes, solo escondían la inconsistencia y superficialidad de un geniecillo con ínfulas.



El guion de “Le redoutable” está basado en la autobiografía de la segunda esposa de Godard; la actriz y directora de cine Anne Wiazemsky, fallecida el pasado 5 de octubre, quien protagonizó el papel de la estudiante maoísta Veronique en “La Chinoise” (1967). Pero la ironía con que Hazanavicius envuelve su film podría interpretarse por un freudiano de pro, como el asesinato del hijo impertinente a los padres de la Nouvelle Vague resultante de “Cahiers du cinema”: Eric Rohmer, Jacques Rivette, Claude Chabrol, François Truffaut y, por supuesto; Jean-Luc Godard.



Los primeros planos, los eslóganes seudointelectuales, de los supuestos iconoclastas que tan solo cambiaban los viejos y bellos iconos por ocurrencias, definen el objetivo de Hazanavicius. Una de las secuencias cardinales del film es cuando Roberto Rossellini, con la Fontana de Trevi al fondo, harto de tanta pose revolucionaria le suelta al insufrible Godard: «…tu no tienes ni idea de que es un obrero». También resulta refrescante el cachondeo del juerguista Marco Ferreri rodando el nudista film: “El semen del hombre” (1969) y la acalorada discusión con François Truffaut en el viaje de vuelta del boicoteado por ellos Festival de Cannes, cuando impidieron la proyección de “Peppermint Frappé” de Carlos Saura.



Más que notable es el ambiente sesentayochista logrado por Hazanavicius, sobre todo el lenguaje bien aliñado con el cancionero de la época que remata con el fondo musical de: "Le vieux Léon" de Georges Brassens. También rememora con un realismo extraordinario las asambleas de facultad y el laberíntico estado mental de los jóvenes estudiantes, enzarzados en conseguir el abracadabra mágico que llevaría a LA REVOLUCIÓN con mayúsculas que se les resbalaba por el desagüe de la retórica desbocada.



La interpretación del personaje Godard por Luis Garrel es contundente, mientras que Stacy Martin es una Anne Wiazemsky apreciable.



“Mal genio – Le redoutable (El temible)” no es una gran película, pero si una denuncia sarcástica de un tiempo, un país y unos personajes bastante desbocados y pretenciosos, cuya incapacidad para distinguir la diferencia entre la impostura y el arte, impulsaron el juego marrullero conocido como posmodernismo. Es lógico que la nomenclatura heredera de la Nouvelle Vague instalada, rechace con vehemencia el atrevimiento, ¿la provocación? de Michel Hazanavicius.



FICHA TÉCNICA DE MAL GENIO – “LE REDOUTABLE” (El temible)

País: España.

Director: Michel Hazanavicius.

Nacionalidad: Francia y Myanmar.

Guion: Anne Wiazemsky y Michel Hazanavicius sobre la autobiografía de Anne Wiazemsky

Idioma: Versión original en francés subtitulada en español.

Música: "Adagio - Piano Sonata n012 F K332" – Mozart, "Cuando Calienta El Sol" - Talya Ferro, "I Like Myself" - Irène Kelly, "Magic Moment" - Renato Carosone, "Mao Mao" - Claude Channes, "Le vieux Léon" - Georges Brassens, "Thème de Liz" - Alain Goraguer, "Azzuro" - Adriano Celentato, "The Champ" - Dizzy Gillespie / Martial Solal, "Im Abendrot" - Richard Strauss, "Phantoms Wala" "Penelope" - Georges Brassens.

Fotografía: Guillaume Schiffman.

Productora: Florence Gastaud.

Reparto: Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Micha Lescot, Louise Legendre.

Género: Biopic-comedia .

Duración: 107 minutos.

Premios: Festival de Cannes 2017: Sección oficial.