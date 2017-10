El Homosexual & Eva Perón

Casi medio siglo nos separan del estreno de estas dos piezas de ese personaje llamado 'Copi', -otro que formó parte de la revolución 'sexocostumbrista' de Los Sesenta-, y siguen siendo desagradables, soeces, puercas y casi atroces, como las parió y las lanzó contra todos. No vamos a discutir si conviene, interesa o aporta algo esta resurrección, porque seguramente vaya por barrios, o sea por públicos. Unos aplaudirán gozosos de ser posposmodernos y otros saldrán asqueados de no querer serlo.



El argentino Raúl Damonte Botana (1939-1987), más conocido como 'Copi' (vaya usted a sabeer por qué), en 1962 se instaló en París y escribirá prácticamente la totalidad de su obra en francés. Historietista, novelista y dramaturgo, Comenzó a actuar con el Grupo Pánico, creado por Alejandro Jodorowsky, Fernando Arrabal y Roland Topor y al que más tarde se sumó Jorge Lavelli, quien a partir de 1966 dirigiría sus obras. Y dibujó para Libération, Le Nouvel Observateur y Charlie Hebdo. Treinta años después de su muerte en Argentina lo coronan para mayor gloria de Francia. El Teatro Nacional Argentino y el Centro Dramático Nacional de Normandia presentan esta producción doble, con notables apoyos institucionales como el del Teatro Español que la programa tres días.

En el estreno de ayer el orden de las piezas fue el contrario del amnunciado, y el aquelarre comenzó con 'L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer', estrenada en la Ciudad Universitaria de París en 1971, una monstruosa astracanada de travestidos operados en ambos sentidos, dos de las cuales ejercen de reinonas antiguas al estilo de Ángel Pavlovski y el cabaret de marikitas quer estuvo de moda en los primeros años del posfranquismo, y la tercera en discordia se caga en el escenario varias veces y se la 'coge' todo el que pasa cerca. ¡Pobres actores!



Con ecos de Beckett, es un discurrir de discursos absurdos y movimientos histéricos en el que se introducen dos canciones horribles y un par o tres de personajes secundarios, en un montaje feo hasta decir basta, una escenografía de aficionados, con iluminación y vestuario desmadrado pero al menos coherente con el chiste programado. Dura una hora y a continuación sale alguien a recitar algo, tras lo cual se supone que comienza la segunda pieza, 'Eva Perón', que no pudimos contemplar por sentirnos algo indispuestos. Cedamos al director Marcial Di Fonzo Bo la palabra para que vayan avisados: 'Desmitificar es de alguna manera desnudar un mito, tocar a Eva Perón es tan imprevisible como desnudar una virgen. Copi revela a Eva como un ser despótico y vulgar, pero al mismo tiempo extra lúcido y con una increíble energía frente a la muerte'.



Di Fonzo considera a 'Copi', 'alguien lúcido, corrosivo, divertido, terrorista, y delicado en cada una de sus réplicas. Su visión del mundo es libre y moderna. Su teatro es profundamente político sin moral ni lecciones'. Y como el autor escribía sin apenas anotaciones ha creido interpretar sus deseos con esta descomunal 'boutade'. Es posible, pero disentimos. Quizás 'Copi' pueda montarse a estas alturas de forma más relajada, más documental, menos cargante. Porque este luchador contracorriente que fue Raúl Damonte Botana decía en 1971 demostrando inteligencia y lucidez: 'No tengo ni un puto problema con la Argentina. No tengo ni que pelearme ni que reconciliarme con la Argentina. Puedo escribir sobre Argentina como también puedo escribir sobre Yugoeslavia. La obra de teatro que Lavelli acaba de hacer, que se llama El Homosexual tiene lugar en Siberia y los personajes son rusos. Voy a España y actúo en Barcelona con acento español e incluso los argentinos no ven la diferencia. La Argentina no representa para mí ningún problema. No tengo un problema argentino, son ustedes que lo tienen. Porque yo no fui criado para ser argentino. Yo no soy argentino. Mi madre era española, mi abuelo uruguayo, tengo un bisabuelo de Entre Ríos, una tatarabuela judía y dos tatarabuelos indígenas. No me interesa ser argentino. A nadie le interesa ser argentino. ¿Qué van a inventar con dos o tres cosas de tango? ¿Un patrimonio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso como patrimonio? La Argentina es un lugar de paso, como el mundo entero, y antes que nada un puerto, porque toda la Argentina está en Buenos Aires. Incluso los provincianos que tienen nostalgia del tango, de la acera del tango, son cosas que ellos se inventan. No seamos absurdos, la Argentina es el mate; yo guardo lo mejor de la Argentina, guardo el teatro argentino'.



'Copi' militó con el filósofo Michel Foucault en las filas del FHAR (Frente Homosexual de Acción Revolucionaria), Activista en el movimiento de liberación LGBT, murió de complicaciones de sida mientras ensayaba 'Una visita inoportuna', una obra en la que el protagonista muere de sida en un hospital. Los activistas actuales de la corriente no van a entenderlo, y considerarán con razón esta pieza muy políticamente incorrecta, porque él luchaba por el derecho a la diferencia y no por el derecho a la igualdad, ¡vaya sofisticada dicotomía intelectual!



Anyway, qué dirían los ingleses. Don Marcial Di Fonzo Bo ha presentado un 'Copi' tan disparatado como intragable. Un disparate sin sustento, un esperpento porteño que sólo puede digerirse con las enormes tragaderas del público actual, manada mansa consumista de pienso prensado en los pesebres de la sociedad del espectáculo. En tiempos menos domeñados, el pateo hubiera resonado en Guadalajara.



Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 4

Texto, 5

Puesta en escena, 3

Interpretación, 5

Producción, 5

Documentación para los medios, 5

Programa de mano, 5



Teatro Español

EVA PERÓN & EL HOMOSEXUAL O LA DIFICULTAD DE EXPRESARSE

(Programa doble)

De Copi

Puesta en escena Marcial Di Fonzo Bo

Del 26 al 28 de octubre Sala Principal



Con: Carlos Defeo, Rodolfo de Souza, Hernán Franco, Juan Gil Navarro, Rosario Varela, Benjamín Vicuña, Gustavo Liza



Vestuario Renata Schussheim

Espacio Oria Puppo Luces y Bruno Marsol

Musica original Étienne Bonhomme

Dramaturgia y traduccion Guillermo Pisani



Una producción del Cervantes–Teatro Nacional Argentino de Buenos Aires y La Comédie de Caen - Centro Dramático Nacional de Normandia – Francia

Con el apoyo del Institut Français / Région Normandie



Creación en Buenos Aires el 6 de julio 2017 . El 2, 3, 6, y de 7 octubre han estado en La Comédie de Caen y realizarán gira de octubre a diciembre 2017.