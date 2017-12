24 horas en la vida de Silvia Marsó

Tras medio año de gira por media España, la siempre famosa actriz del concurso televisivo 'Un, dos, tres... responda otra vez', presenta en La Abadía '24 horas en la vida de una mujer', un musical de cámara basado en la novela del mismo título de Stefan Zweig. Ignacio García dirige esta adaptación teatral estrenada en París hace unos años a la que pone música Sergei Dreznin, un conocido compositor e intérprete ruso. Silvia Marsó la produce y protagoniza acompañada de dos actores y tres músicos.



La empresa Lamarsó Produce se ha puesto en manos de Ignacio Garcia, uno de nuestros mejores directores especializado en espectáculos musicales, y el resultado es desde ese punto de vista, -si bien de presupuesto ajustado y de recursos escasos-, aceptable: podría competir con lo que es habitual en el terreno de óperas 'de bolsillo' (pocos personajes, pequeño formato, corta duración) españolas y extranjeras. Con planteamiento visual de Arturo Martín Burgos en la escenografía (¡esos extraños pedruscos rectangulares!), Juanjo Llorens en la iluminación (siempre aportadora cuando se sabe usar contexto tan singular como esta sala), Ana Garay en el vestuario y Mireia Ros en las aportaciones audiovisuales, intenta inducir el decadente y elitista ambiente del Montecarlo de entreguerras, paraiso de potentados entre la Riviera italiana y la Costa Azul francesa, que enmarca una avventura -ayer escandalosa, hoy convencional- entre una viuda rica y un joven de buena familia echado a perder por su pasión irrestible por el juego.



El verdadero lujo del planteamiento estriba en la presencia en directo de un excelente trío musical que ambienta permanentemente la obra y acompaña a los tres actores en las composiciones que interpretan, propias del género escogido, que gustarán a los que les gustan los musicales, pero que a nosotros nos resultaron en su mayor parte insulsas, con aparente desafinación, atonalismo de consumo y textos prosaicos. Sin duda que es un lujo apreciable el de un trío teatral que actúe, cante y baile una historia articulada, pero no consiguen inyectar al intrascendente argumento, a sus tediosas reflexiones psicológicas y al hieratismo de la adaptación -los personajes no hacen cosas, cuentan lo que hacen; apenas insinúan el suficiente dinamismo e interés al juego de la ruleta, la noche de pasión, el paseo marítimo, la estación...



Tras todo ello, hay que alegrarse de que Silvia Marsó salga triunfante del desafío y destaque especialmente en el resultado, como no debía ser de otra manera, tratándose de una obra para actriz madura de excelente figura, buenas dotes interpretativas, y que encima cante y baile a nivel del género del musical. Ella ronda el sobresaliente como protagonista y la deseamos la misma nota como productora en este aventurado proyecto que tiene sin duda un público numeroso y agradecido, pero que no es el habitual de nuestra escena dramática y de esa sala donde se ha programado. Un público de edad, nostálgico del pasado, conservador de costumbres, y devoto del género musical, que es el que gozará sin duda de la propuesta.



La novela en que se basa fue publicada en 1929 y ha sido cinco veces llevada al cine. Esta adaptación teatral convierte al diplomático polaco original en un bello mancebo que estudia en Viena, y recurre a un narrador que hace revivir a la viuda años después aquel capítulo que trastornó su vida para siempre. Con ambos personajes subalternos, Felipe Ansola y Víctor Massán (también recepcionista y empleado ferroviario) hacen lo que pueden sin conseguir modificar su impronta de máscaras simbólicas, casi histriónicas.



Mrs. C una aristócrata que acaba de enviudar, y aburrida y desasosegada viaja; observa en el casino de Montecarlo a un jovencísimo jugador que esa noche pierde todo su dinero en la ruleta. Desesperado el joven abandona el casino y ella, tras seguirlo, consigue evitar su suicidio. Compasiva le ofrece pagar su alojamiento esa noche y darle una cantidad para que abandone la tentación al día siguiente y pueda saldar sus deudas. Viven una noche de amor que se prolonga en unas horas de excursión feliz. En un arranque pasional, la mujer decide prolongar la aventura en romance cuando es imposible y será irremediablemente doloroso.



Ignacio García de 2004 a 2009 fue adjunto a la Dirección Artística del Teatro Español de Madrid. Le conocimos en 2008 con el estreno mundial de la ópera La Celestina de Joaquín Nin-Culmell. Luego vimos un montaje modesto, En la roca de Ernesto Caballero en 2010. Es un especialista consagrado en montajes de ópera y ha aportado mucho a la zarzuela últimamente, con 'Marina' de Arrieta en 2013, con el memorable programa doble 'El Estreno de una Artista' de Gaztambide y Ventura de la Vega, junto a 'Gloria y Peluca' de Barbieri y De la Villa, en 2011, y últimamente con otro brillante programa doble formado por 'Black el payaso', de Sorozábal, y 'I pagliacci' de Leoncavallo. Consulten nuestras reseñas de entonces para hacerse una idea de la evolución de este hombre, pero les adelantamos de entrada que el montaje de hoy supera a los anteriores. Es un experto realizador de bandas sonoras teatrales y por eso la música de La sangre de Antígona es tan destacable: también nos hubiera gustado más documentación sobre ello, especialmente sobre esa tan interesante canción final.



Como decimos, hizo una notable dirección de escena de la ópera Marina de Emilio Arrieta en 2013 en el Teatro de la Zarzuela (ver nuestra reseña), ocasión en la que escribíamos que 'consolida su ya sólido prestigio en la dirección escénica, sin las estridencias egocéntricas que asolan el oficio, siempre al servicio de los creadores de la idea original'. Una línea que mantuvo al año siguiente en ese mismo teatro con el programa doble de 'Black el payaso' de Serrano Anguita e 'I Pagliacci' de Leoncavallo (ver nuestra reseña). Hizo también un gran trabajo con 'Enrique VIII y La cisma de Inglaterra' de Calderón para la Compañía Nacional de Teatro Clásico en 2015 (ver nuestra reseña).



El escritor austriaco Stefan Zweig fue muy popular entre 1920 y 1940, antes de sufrir la represión nazi por ser judío. Su peregrinaje de exilio y su hundimiento personal le llevaron a suicidarse junto a su esposa en 1942 mientras vivían en Brasil. Tuvo un remake en los 50 y luego ha sido casi olvidado. Influenciado por Sigmund Freud, el proceso psicológico y emocional de sus personajes le dio celebridad antes de que el psicologismo lo inundara todo.



En el estreno del miércoles pasado, no pasó desapercibido un punto de perplejidad entre el público. Es una historia anticuada que apenas dice nada hoy día. No nos parece que haya sido un acierto su elección para jugar a la ruleta del éxito teatral, pero no por eso dejamos de desear que salga el 13, rojo, impar y pase.



Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 6

Dirección musical: 7

Dirección artística: 7

Intérpretes: 7

Músicos: 8

Banda musical: 6

Producción: 8

Programa de mano: 7

Documentación: 8



Teatro de la Abadía

Sala Juan de la Cruz

24 horas en la vida de una mujer

Del 13 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018



REPARTO

Mrs. C - SILVIA MARSÓ

hombre joven - FELIPE ANSOLA

narrador - VÍCTOR MASSÁN GERMÁN TORRES



MÚSICOS

Director musical y piano - JOSEP FERRÉ

Piano invitado - CARLOS CALVO TAPIA

Violín - GALA PÉREZ IÑESTA - SILVIA CARBAJAL

Violonchelo - IRENE CELESTINO CHICO - ÁLVARO LLORENTE



EQUIPO ARTÍSTICO

dirección y adaptación: IGNACIO GARCÍA

dramaturgia: CHRISTINE KHANDJIAN & STÉPHANE LY-CUONG

composición musical: SERGEI DREZNIN

dirección musical: JOSEP FERRÉ

escenografía: ARTURO MARTÍN BURGOS

diseño de iluminación: JUANJO LLORENS

coreografía: HELENA MARTÍN

diseño de vestuario: ANA GARAY

ayudante de dirección: AMPARO PASCUAL

coach vocal: MARIBEL PER

fotografía: NACHO SWEET

diseño gráfico: ÓSCAR MARINÉ & SILVIA MARSÓ



EQUIPO TÉCNICO dirección técnica/iluminación: JOSÉ ALBERTO TARÍN espacio sonoro: NACHO GARCÍA diseño de sonido: ALBERT BALLBÉ & JORDI BALLBÉ construcción de escenografía: SCNIK transporte de escenografía: FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ técnico de sonido: ALEJANDRO GERVILLA ayudante de sonido: MARINA CARDEÑA realización audiovisual del teaser: DAVID CORTÁZAR edición del videoclip: ADO ELIPE & SILVIA MARSÓ edición del teaser: DAVID CORTÁZAR & SILVIA MARSÓ estudio de grabación: KAELO DEL RÍO - SONOMEDIA impresión: ARTIA COMUNICACIÓN



Producción - Lamarsó Produce

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

producción ejecutiva: ESTHER BRAVO producción externa: ANA BELÉN SANTIAGO administración: ARMANDO CARTANYÁ asistente de producción: MARÍA ALCALÁ auxiliar de producción: ANGIE SÁNCHEZ distribución: SALBI SENANTE contabilidad/gestoría: VERNEUIL & ASOCIADOS prensa y redes: TONI FLIX dirección y diseño de producción: SILVIA MARSÓ



El encuentro con el público tendrá lugar el 20 de diciembre al finalizar la función, con entrada libre hasta completar aforo.



De martes a sábados, 20:00h - Domingos a las 19:00h - Domingos 24 y 31 de diciembre, no hay función.