Dos siglos de revoluciones españolas imaginarias

A punto de cumplir ochenta años, José Miguel Ortí Bordás rinde homenaje a Ortega y Gasset dedicando este libro a demostrar lo fundado de uno de sus analisis no muy conocido por el gran público en el que afirmaba en 1927 que, contra la creencia general, España no era un país revolucionario, los españoles eran más bien un pueblo políticamente lento y retrasado, y la nuestra, una sociedad marcadamente progubernamental. Y para ello analiza los momentos más convulsos de los dos últimos siglos de nuestra historia, comparándolos con las grandes revoluciones mundiales: americana, inglesa, fracesa y rusa.



Los capítulos de 'Revoluciones imaginarias' –homenaje al filósofo Ortega y Gasset- se titulan 'Un país no revolucionario', 'Un pueblo políticamente tardígrado' y Una sociedad constitutivamente gubernamental', terminando con un 'Epílogo para posmodernos'. Tiene un tamaño muy abordable y se lee fácilmente. Se autoresume de esta forma:



'Un análisis desapasionado y sin prejuicios de los cambios políticos que han tenido lugar en España en los dos últimos siglos podría deparar enormes sorpresas. Es lo que sucede con este libro de Ortí Bordás quien, al amparo de Ortega, interpreta de forma novedosa los episodios políticos más relevantes del periodo comprendido entre los inicios del siglo XIX y la transición del franquismo a la democracia. A partir de dicho análisis, Ortí Bordás nos permite comprobar en este ensayo, no sin asombro, la incapacidad revolucionaria de un país como el nuestro —inestable políticamente, pero conservador y refractario no sólo a la revolución, sino incluso a las meras reformas—; la condición tardígrada del pueblo español; y, sobre todo, el hecho de que nuestra sociedad —pese a todas las apariencias— sea constitutivamente gubernamental, de tal modo que la obediencia al Poder prevalece sistemáticamente sobre una aparente actitud de rebeldía'.



Sostenía Ortega en 1927 que 'España es un pueblo morbosamente inerte en vida pública. Es el único europeo que no ha hecho nunca una revolución. (…) Yo no quiero -y menos a destiempo, es decir en el siglo XX- una revolución para España. Dejémonos de revolucioncitas. Más, al propio tiempo, notemos con toda claridad el significado grave de su ausencia en el pretérito. Un país sin revoluciones es un pueblo que lleva en el interior demasiados frenos'. Ortí Bordás encuentra además en los dos últimos siglos de la política española confirmación al diagnóstico de Angel Ganivet, coincidente con Ortega, que describe el padecimiento de los españoles como un 'no querer, un estado de indolencia o de abulia colectiva, entendiendo por esta una extinción o debilitamiento grave de la voluntad'.



Pasando revista casi telegráfica a todas nuestras convulsiones y mutaciones contemporáneas, del levantamiento de Riego a la monarquía juancarlista, pasando por el destronamiento de Isabel II en 1868; la proclamación de la I República en 873; la Primera Restauración; la Segunda República; y el Franquismo, ve más continuidad de la que se viene considerando, más acomodamiento que revuelta, y más conformidad que rebeldía. Sorprende sin duda la tesis y presenta las mismas lagunas y contradicciones que cualquier tesis que quiere encerrar la historia en parámetros definidos de antemano. Y es que todos los oropeles y arrobamientos que despertaba la gran maestra, esa Historia que había que conocer para no repetir, esa Historia con mayúscula que admitía matices pero ninguna enmienda, toda esa reverencia a los hechos establecidos por los historiadores se ha hundido en un par de décadas, descubriéndose espectacularmente que la Historia ha sido, es y será de quien la escribe; que hay mil historias sobre el mismo asunto; y que fijarla no ha conducido más que a un espejismo soberbio.



El 'Epílogo para posmodernos' del libro resume el último periodo de modernización política de España desde la Constitución de 1978 y constata 'una frustrante y peligrosa descentralización política, factor clave para la vuelta a la escena de nuestros «demonios familiares», los que ignoran los políticos 'débiles y buenistas que asolan la nación y el territorio'.



El político José Miguel Ortí Bordás (Tous. Valencia, 1938) es uno de los más conocidos exponentes de la segunda generación franquista -junto a Adolfo Suárez y Rodolfo Martín Villa, por no citar muchos otros-, los jóvenes falangistas que protagonizaron el evolucionismo del Régimen y jugaron un papel fundamental en la transición a la democracia estableciendo un gran pacto táctico con la oposición de izquierdas. El azar y el destino, el querer quemar etapas y dejar atrás a su mentor Torcuato Fernández-Miranda, se conjugaron para apartarlo de la primera fila, pero ha dejado confidencias y análisis sobre aquellos momentos que resultan de gran utilidad.



Ha publicado 'Con la misma esperanza' y 'La Transición desde dentro'. En 'Oligarquía y sumisión (2013) sostiene que la democracia representativa y liberal ha sido sustituida en el presente por una democracia de partidos, en la que el ciudadano ha perdido casi por completo el protagonismo político y se ha producido una acelerada personalización del poder que convierte las elecciones en puros actos plebiscitarios. Y en 'Desafección, posdemocracia, antipolítica' (2015), pretende abordar las claves explicativas del gran proceso de mutación política en el que se encuentran España y Europa, algunas coincidentes con las que tuvieron lugar en los conflictivos años treinta del pasado siglo, y como consecuencia, un protagonismo cada vez mayor en la escena política de los populismos de nuevo y viejo cuño.



'Revoluciones imaginarias' es un ensayo provocador e interesante, discutible y ameno, audaz y coherente, que plasma décadas de estudio y una vida de lecturas detalladas, amén de mucha experiencia social y política de la que hoy necesitamos.



Aproximación al libro (del 1 al 10)

Interés, 7

Texto, 7

Edición, 8

Información complementaria, 6



'Revoluciones imaginarias.Los cambios políticos en la España contemporánea'

José Miguel Ortí Bordás

Ediciones Encuentro

www.edicionesencuentro.com

Colección: NUEVO ENSAYO

Materia: HISTORIA

262 páginas

15x23.

ISBN: 978-84-9055-905-5