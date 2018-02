Sí, Warhol fue un gran artista

Treinta años después de su muerte, Andy Warhol (1928-1987) es el artista por excelencia de la cultura pop de la segunda mitad del siglo pasado. Usó todo tipo de procedimientos, desde la serigrafía hasta el vídeo, se esforzó en hacer de la edición el principio esencial en su obra, trabajó en serie y llegó a calificar su obra como de arte mecánico, aparentemente impersonal. Pero debajo de su enorme habilidad de marketing latía una visión subjetiva no exenta de poesía y espiritualidad que siempre ocultó, incluso a sí mismo.



Esta magnífica exposición aborda su coherente evolución artística de vocación repetitiva, esquematizante y artificiosa durante más de tres décadas de febril actividad creadora. Incluye los iconos más emblemáticos y universales creados por él, desde la lata de sopa Campbell’s hasta los retratos de Marilyn Monroe, o Elvis Presley, pasando por su cine experimental, los Screen Tests, y la instalación multimedia en colaboración con The Velvet Underground. Propone un completo y poliédrico recorrido que va desde sus inicios como incipiente diseñador gráfico comercial en la ciudad de Nueva York en los años cincuenta, hasta su muerte en 1987 convertido ya en un mito planetario. Subraya la innovadora forma en que Warhol aplica la idea de proceso a su polifacética obra seriada, los fuertes vínculos entre biografía personal y producción artística que la atraviesan y, por supuesto, su originalidad y talento para combinar de un modo transversal y cíclico diferentes técnicas, medios y repertorios iconográficos. Así creó representaciones que son al mismo tiempo canónicas, por formar parte de la historia oficial del arte occidental, y simbólicas, por haberse insertado en el imaginario colectivo popular contemporáneo.



La muestra está formada por un total de 348 piezas entre pinturas, esculturas, dibujos, serigrafías, instalaciones, libros de artista, películas, portadas de discos, pósteres, revistas, objetos y material fotográfico. Proceden de más de 30 prestadores -entre los que destaca el Museo Andy Warhol de Pittsburgh. Están representadas todas las etapas del artista, desde sus primeros dibujos en la década de los cincuenta, pasando por algunas de sus creaciones más conocidas —Before and After (1961), Three Coke Bottles (1962), Brillo Soap Pads Box (1964-1968), Gold Marilyn (1962), Liz (1963), Mao (1973), Cow Wallpaper (1966)—, hasta el autorretrato de gran formato de 1986, que da la bienvenida a los visitantes en la entrada a la exposición.



También las Silver Clouds, realizadas en un material reflectante experimental, fabricado especialmente para el Programa Espacial de la NASA, y aquel Exploding Plastic Inevitable que resultó una auténtica explosión conceptual de sonido y movimiento. Asombra el espacio que recoge multitud de colaboraciones de Warhol para portadas de discos, carteles, anuncios, libros o televisión. Por último, la exposición presenta una sección única de retratos fotográficos del artista realizados por otros artistas, como Dennis Hopper, Philippe Halsman o Robert Mappelthorpe.



El comisario resalta que su arte es paradójicamente poético en su aparente impersonalidad desde los comienzos de su exitosa carrera como diseñador gráfico para revistas como Glamour, Vogue o Harper’s Bazaar, grandes sellos discográficos como Columbia Records o Prestige Records, e importantes marcas comerciales como Tiffany & Co. Tras superar un intento de asesinato en 1968 a manos de una fanática feminista, Warhol se convirtió a sí mismo en personaje y en empresario: dirigió la revista Interview, pintó retratos de famosos y respondió a todo tipo de encargos comerciales hasta su inesperado fallecimiento tras una operación de vesícula. Sus bienes superaban los 20 millones de dólares sin contar sus importantes inversiones financieras. Era católico practicangte de rito bizantino. De acuerdo con su última voluntad se constituyó la Andy Warhol Foundation for the Visual Arts para «espolear la innovación en la expresión artística y el proceso creativo y apoyar el trabajo experimental y rompedor». Su personalidad como en el caso de Dalí forma parte de su aportación artística.



Para concluir, recomendamos a todos los antiguos maoístas y conspicúos prochinos de aquella época la contemplación sosegada de la mejor obra expuesta, el Mao de 1972 (acrílico, óleo y serigrafía sobre lienzo) de la Colección Josep Suñol. En 1974, para una exposición celebrada en París, Warhol seleccionó una única imagen del líder comunista chino Mao Zedong, en la estela de la visita a China del presidente Richard Nixon en febrero de 1972. Warhol había leído un artículo de la revista Life que hablaba de la histórica reunión, un bombazo entre los ortodoxos conservadores y maoístas. Mao, el despiadado enemigo del capitalismo, aparece transformado por los brochazos expresionistas de Warhol en... un señor bonachón, pizpireto e inofensivo.



Warhol, actuando y no vociferando, hizo frente a la mayoría progre e izquierdista que dominaba la cultura yanqui (y la europea), con un gesto en apariencia intrascendente pero sin duda genial que visto hoy en perspectiva adquiere enorme valor. Warhol se eleva sobre todos los prejuicios que le rodearon, y que tantos y tantos compartimos, para presentarse hoy más vigente que nunca, observador agudo de la realidad captando por donde iba e irían las cosas. Sí, Warhol, fue un gran artista.

Posdata.- Imperdonable e incomprensible la ausencia de catálogo.



Aproximación a la exposición (del 1 al 10)

Interés: 9

Despliegue: 8

Comisariado: 8

Catálogo: n/h

Programa de mano: 8

Documentación a los medios: 8



CaixaForum Madrid

'Warhol. El arte mecánico'

Del 1 de febrero al 6 de mayo de 2018

Organización y producción: Obra Social ”la Caixa” y Museo Picasso Málaga.

Comisariado: José Lebrero Stals, director artístico del Museo Picasso Málaga

CaixaForum Madrid Paseo del Prado, 36 28014 Madrid Tel.: 913 307 300 Fax: 913 307 330

Abierto todos los días De lunes a domingo, de 10 a 20 h

Precios Entrada gratuita para clientes de ”la Caixa” Entrada para no clientes de ”la Caixa”: 4 € (incluye el acceso a todas las exposiciones) Entrada gratuita para menores de 16 años



ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN



--NOCHE TEMÁTICA The Gathering. Looking for Warhol Viernes 13 de abril, a las 20 h

«No se llamaba The Factory gratuitamente. Mientras alguien estaba haciendo una serigrafía, otra persona estaba rodando una película. Cada día ocurría algo nuevo.» John Cale, 2002

La Noche de Warhol en CaixaForum Madrid seguirá el estilo de las reuniones de Warhol en The Factory, donde la celebración y la creación de obra se fusionaban en un mismo lugar. No se trata, por lo tanto, de recrear una fiesta inspirada en los años setenta, sino de convocar el espíritu de aquellos encuentros.

Se darán cita propuestas musicales junto a acciones artísticas en directo. Además, los asistentes se convertirán en parte de la obra y se crearán varios momentums durante el evento, siguiendo la máxima de Warhol: «En el futuro, todos serán famosos mundialmente por 15 minutos». La propuesta escenográfica que acompañará a la creación visual y las performances será una abstracción del espacio de The Factory adaptado a CaixaForum Madrid.



--CICLO DE CONFERENCIAS

«Nunca quise ser pintor, siempre he querido ser bailarín de claqué»

El Ciclo de conferencias y conversaciones en torno a Warhol, es una selección de ponentes que conocieron al artista de cerca o mantuvieron relaciones profesionales con él en algún momento de su carrera; pero también, explora la vigencia de su legado y su influencia en los procesos creativos de algunos artistas actuales de todas las disciplinas, cine, música, literatura y artes visuales. Ciclo coordinado por Javier Panera, profesor de la Universidad de Salamanca y autor del libro La música de Andy Warhol. Precio por conferencia: 4 €.

--Jueves 5 abril a las 19.30 h Nueve días que con(movieron) el mundo del arte. Warhol en Madrid, enero, 1983. Olvido Gara (Alaska), cantante y Rubén Salazar, director de cine y autor del documental Estrellas de Warhol, en conversación con Javier Panera, autor del libro La Música de Andy Warhol (2016)

Madrid, Enero de 1983. Un país que comienza a descubrir la modernidad y un galerista, Fernando Vijande, que logra que Warhol viaje a España por primera vez para inaugurar su exposición “Pistolas, Cuchillos y Cruces”. En los nueve días que duró la visita se sucedieron fiestas, sesiones de fotos, visitas turísticas y recepciones con aristócratas y celebridades que aún hoy se recuerdan. Esta mesa redonda reúne a una testigo de excepción de aquella visita, la cantante Olvido Gara (Alaska) que actuó con su grupo en una de las fiestas celebradas en honor de Warhol y al director de cine Ruben Salazar, que se encuentra terminando el documental “Estrella de Warhol” sobre aquellos inolvidables nueve días pasados por el artista norteamericano en Madrid.



--Jueves 12 abril a las 19.30 h El lenguaje que él usó. Mirando a Warhol desde la escritura Victor Bockris, escritor de origen británico, residente en Estados Unidos. Colaborador de Andy Warhol en su revista Interview en los años 70 y 80 y autor de una incisiva biografía del artista (1990) que será llevada próximamente al cine, en conversación con Ignacio Julià, periodista cultural, escritor y autor del libro Feed-Back. The Velvet Undergound: Legend, Truth (2011)

Bockris defiende que es imposible comprender la pintura o las películas de Warhol sin analizar a fondo sus contribuciones a la literatura. En la primera parte de su conferencia intentarà demostrar que A: una novela, la película Chelsea Girls y el disco de The Velvet Underground & Nico se basan en un idioma compartido en el que el cine y la música tienen en la escritura y las lacónicas sentencias de Warhol su verdadero aglutinante. Estas obras son la trilogía esencial para dar a conocer al público el funcionamiento de The Factory a mediados de los sesenta. En la segunda parte de su conferencia se analiza el libro The Philosophy of Andy Warhol como contrapunto a sus pinturas y películas del mismo periodo concluyendo con una mirada a la vigencia de los textos de Warhol en el contexto actual



--Viernes 20 abril a las 19.30 h Asaltando la nevera digital: cómo Andy Warhol predijo internet Conferencia de Kenneth Goldsmith, poeta, artista visual y fundador de UbuWeb. Editor del libro Andy Warhol. Entrevistas: 1962-1987 (Blackie Books, 2010); en la actualidad prepara un nuevo volumen sobre las entrevistas llevadas a cabo por Warhol en la revista Interview Magazine. Presentación y coloquio conducido por el escritor Eloy Fernández Porta, autor del libro Afterpop. La literatura de la implosión mediàtica (2007)

¿Sigue vigente la obra de Warhol en la creación actual? ¿Fue Warhol, con sus prácticas artísticas de caràcter relacional, capaz de predecir fenómenos como Internet o las redes sociales? Kenneth Goldsmith analiza el componente profético de las obras de Warhol y explora la conexión directa entre el postmodernismo analógico del artista y el siglo XXI digital



--Jueves 3 de mayo, a las 19.30 h Andy Warhol. La identidad como plano secuencia Conferencia de Estrella de Diego. Catedrática de Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense, comisaria de varias exposiciones sobre Warhol y autora del libro Tristísimo Warhol . Cádillacs, piscinas y otros síndromes modernos (Siruela, 1999). Presentación y coloquio conducido por Javier Panera.

Es bien sabido que Andy Warhol recurre a menudo a representar la propia imagen como fórmula creativa, pero sus trabajos son mucho más que autorretratos. Adelantándose muchos de los artistas de la generación de los 80 y 90 del XX, Andy Warhol conforma en su variada producción -cine, diarios, anuncios, pinturas...- un proyecto autobiográfico de amplio calado que le trasciende, que se conforma, igual que Empire, en un fascinante plano secuencia.



CICLO DE PROYECCIONES Los alter ego de Warhol Coordinación del ciclo: Àlex Gorina, crítico cinematográfico. Presentación de todas las sesiones: Fernando R. Lafuente, director del Master de Cultura Contemporánea del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Precio por sesión: 4 €.

Viernes 9 de febrero, a las 19 h Jackie Pablo Larraín. Estados Unidos, 2016. 95 min. V.O.S.E.

Viernes 2 de marzo, a las 19 h Nico Icon Susanne Ofteringer. Alemania, 1995. 75 min. V.O.S.E.

Viernes 16 de marzo, a las 19 h Berlin Julian Schnabel. Estados Unidos, 2007. 80 min. V.O.S.E.

Viernes 6 de abril, a las 19 h Impressions de la haute Mongolie (Hommage à Raymond Roussel) Salvador Dalí y José Montes-Baquer. Alemania, 1975. 70 min. V.O.S.E. Con el apoyo de la Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras

Viernes 27 de abril, a las 19 h Le testament d'Orphée Jean Cocteau. Francia, 1960. 83 min. V.O.S.E.



VISITAS A LA EXPOSICIÓN

--Visita con café tertulia 22 de febrero, 15 de marzo, 3 y 23 de abril a las 17 h

Una visita tranquila profundizando en los temas o los aspectos que más le interesen a los visitantes y conducida por un mediador. Una vez terminada la visita, se compartirán impresiones sobre la exposición en una tertulia participativa que incluye material complementario y se acompaña de una taza de café (o equivalente). Con un máximo de 30 personas. Precio por persona: 4 €. Duración: 2 h. Grupos: previa reserva en rcaixaforummadrid@magmacultura.net. Precio: 30€/grupo.

--Visitas comentadas Lunes 13 h, viernes 17 h / Sábados y domingos 11 y 17 h. Duración: 1 h. Precio por persona: 3 €. Aforo limitado. Horario especial en Semana Santa, 1 y 2 de mayo. Visitas concertadas para grupos. Duración: 1 h. Precio por grupo: 60 €. Reservas: rcaixaforummadrid@magmacultura.net



ACTIVIDADES FAMILIARES

Visita en familia Sábados 16 h. Domingos 12h

Únete a una visita especialmente pensada para familias que incluye un recorrido por la exposición y actividades participativas dentro del espacio expositivo. Conducidas por un mediador, las visitas se basan en un tema principal de la exposición que se desarrolla en torno a las obras expuestas. Precio por persona: 2 €. Aforo limitado. Horario especial en Semana Santa, 1 y 2 de mayo.

Actividad autónoma: De la fábrica al museo +5 ¿Te atreves a crear y a exponer tus propias obras de arte emulando el estilo The Factory, el taller creativo de Andy Warhol? En este taller con apariencia de fábrica encontrarás los materiales necesarios para completar tu proceso creativo, desde la inspiración hasta la exposición. Este es un espacio dentro de la exposición principalmente pensado para el público familiar. En él se propone una actividad que invita a los participantes a explorar de forma creativa y libre alguno de los aspectos de la exposición. Acceso gratuito con la entrada a la exposición. De lunes a domingo y festivos, de 10 a 20 h



ACTIVIDADES EDUCATIVAS Grupos: máximo, 30 alumnos. Precio único: 25 €/grupo. Inscripción previa: www.eduCaixa.com. Información: rcaixaforummadrid@magmacultura.net.

Visitas dinamizadas Un recorrido por la exposición que propone una aproximación a los contenidos a través de la observación de las obras, el diálogo con los participantes y una serie de actividades prácticas. Grupos: máximo 30 alumnos. Niveles: a partir de 3 º de PRIMARIA y ESO. Duración: 1 h y 30 min.

Visitas comentadas Niveles: ESO, BACHILLERATO y FPGM. Duración: 1 hora. Presentación a profesores: 1 de febrero de 2018, de 17.30 a 20 h Presentación de los proyectos educativos de la exposición a cargo de Berta Sumpsi, de Experimentem amb l’art. Reserva de plaza en el 91 330 73 28, de 10 a 14 h plopez@fundacionlacaixa.org